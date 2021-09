El día después: Walberto Allende y Susana Laciar analizaron el resultado de las PASO

lunes, 13 de septiembre de 2021 08:28

El Frente de Todos ganó en 15 de 19 departamentos, los otros 4 quedaron en manos de Juntos por el Cambios. En porcentaje, el oficialismo obtuvo 42,89% de los votos a favor de la lista encabezada por Walberto Allende frente a 38,25% de la que lleva como primera a Susana Laciar.

Si bien implicó un triunfo para la lista que impulsó el gobernador Sergio Uñac, se dio en un contexto de derrota nacional por parte del Frente de Todos, donde la gestión de Alberto Fernández no fue apoyada por el electorado.

Tras este escenario, los 2 referentes de ambas listas, que poralizaron la elección, reflexionaron sobre los resultados. El día después de la elección PASO, se mostraron cautos y aseguraron que redoblarán la apuesta en el contacto con la gente para mejorar el resultado en noviembre.

Walberto Allende destacó que "hay un cúmulo de cosas, actitudes y la pandemia" que influyó en el resultado. "Esperábamos una mejor performance. Teniendo en cuenta lo sucedido a nivel nacional, la elección de San Juan fue sumamente positiva. Es un contexto muy difícil nacional que nos deja bien. Hay cosas que habrá que analizar, se ganó en 15 departamentos y habrá que analizar algunos resultados en algunos departamentos pero nos permite mirar con optimismo en noviembre", señaló el actual legislador en radio Sarmiento.

Luego explicó que "la oposición trabajó muy bien" y "en Iglesia se venia manifestando" el triunfo de Juntos por el Cambio. "Allí se perdió por poco, por poco más de 100 votos", destacó.

Allende también subrayó que "hay que prestar atención al voto en blanco que no encontró representación" en las urnas este domingo y a ese sector también se apelará de ahora y hasta noviembre cuando se desarrolle la próxima elección pero ya en la instancia general.

"Ahora donde debe primar el temple de los dirigentes, teniendo en cuenta que somos gobierno en Argentina y estamos expectante.

Seguro habrá reuniones y considerar cómo se continúa", subrayó Allende quien aclaró que el Frente de Todos en San Juan está en consonancia con Nación: "formamos parte de un gobierno nacional y no vamos a desconocer que formamos parte de un proyecto. Mostramos lo que fuimos capaces de conseguir los sanjuaninos y vamos a seguir por ese camino. Veremos qué otros matices se darán. Habrá que ver internamente", finalizó.

Por su parte, Susana Laciar agradeció "infinitamente a todos los que estuvieron" acompañándola en este camino rumbo a las PASO: "tuvimos un enorme equipo que estuvo fiscalizando, defendiendo los votos y también a los ciudadanos que nos decían cuando iban y no encontraban votos".

"La verdad que es un trabajo enorme, fuimos haciendo todo a tracción a sangre, con muchísima gente. Que sea yo o cualquiera de los sanjuaninos que entendieron el mensaje y empezaron a reproducirlo y comunicarlo. Lo que se elegía ayer era ponernos a pensar en qué Argentina vivimos y queremos vivir", expresó Laciar en radio Estación Claridad y agregó: "Ese mensaje sostuve y vamos a seguir sosteniendo. Es una elección de carácter nacional, queremos ir al Congreso donde se debaten los temas que interesan a los sanjuaninos, que no se los subestimen".

La candidata del Frente Juntos por el Cambio señaló que "los argentinos no están bien" y recordó que muchos perdieron a un ser querido en este último año por la forma que el gobierno nacional manejó la pandemia.

"La gente estaba con indignada, con bronca. La gente no pudo llevar a los chicos a la escuela, no pudieron abrir sus comercios, cuidar a sus familiares y lo más triste no pudieron despedir a sus seres queridos. Se pasó un límite. Eso la gente lo recordó ayer en las urnas", apuntó.

Por último destacó que "el valor de la palabra está devaluada" con lo que ocurrió con el discurso del presidente Alberto Fernández que promovió los cuidados "e hizo una fiesta en Olivos": "No le creen nada y eso es grave para un país que quiere salir adelante".

"El desafío es transformar eso y trabajar a partir de una prolija y responsable gestión en el Congreso. Transformar la bronca en una esperanza, en un Congreso que esté presente y discuta las políticas públicas", finalizó.