Desprevenidos: los reclamos de sanjuaninos por los cambios en lugares de votación

domingo, 12 de septiembre de 2021 13:22

San Juan vive una jornada electoral particular en estas elecciones PASO, no sólo por el viento Zonda y calor característico, sino porque muchos electores no consultaron el padrón antes de ir a votar. Como consecuencia, llegaron a su anterior lugar de votación y se notificaron que allí no les tocaba.

"Notificamos tanto de la suma de nuevas escuelas como de los cambios en los lugares de votación. Es algo que no se hizo nunca, lo de reacomodar a 30% de los votantes pero la pandemia nos llevó a hacer las modificaciones y en la mayoría de las escuelas, la cantidad de mesas se tuvo que reducir a 8. Por eso hubo que reubicar las mesas", señaló a Diario La Provincia SJ, el secretario electoral Edgardo Benitez.

Agregó que "estas elecciones nos llevaron a realizar una reorganización muy grande y los votantes tenían que consultar en forma online, con el sencillo sistema que ya estaba vigente en comicios anteriores, dónde votaba. La gente que fue a su antigua escuela fue porque no hizo esa tarea antes. Necesitamos la colaboración de todos en esta compleja tarea".