Con el 98,49% de mesas escrutadas, el Frente de Todos sacó el 42,89% y Juntos por el Cambio el 38,25%

domingo, 12 de septiembre de 2021 23:36

El Frente de Todos logró hoy el 42,89 por ciento de los votos en San Juan y se impuso en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) sobre Juntos por el Cambio, que obtuvo 38,23 por ciento, en una elección con una participación más baja que la esperada y adjudicada a una jornada signada por el viento Zonda, que se sintió durante todo el día en la provincia cuyana.

Escrutadas casi el 99 de las 1.728 mesas habilitadas, el oficialista Frente de Todos obtuvo el 42,89% por ciento de los votos, seguido por el Frente Juntos por el Cambio y el recientemente formado Frente Consenso Ischigualasto que sacó el 9 por ciento; y la Izquierda que alcanzó casi el 6,89 por ciento.

De esta forma, el actual diputado Walberto Allende, quien va por la reelección, acompañado por la ministra de Gobierno Fabiola Aubone y el presidente del Bloquismo Luis Rueda representarán en la elección del 14 de noviembre al oficialismo.

Por su parte, la dirigente de Producción y Trabajo Susana Laciar, acompañada por el presidente del PRO local, Enzo Conejo, y la dirigente radical Alejandra Leonardo serán los candidatos del Frente Juntos por el Cambio, mientras Marcelo Arancibia, del GEN, acompañado por Susana Ocampo y Facundo Guzman, irán por el Frente Consenso Ischigualasto.

La jornada electoral fue complicada en las escuelas, donde los ciudadanos debieron hacer cola en el exterior con casi 30 grados de temperatura, baja humedad, viento terroso del oeste y a pleno sol y en esta oportunidad se registró la votación del 67,26 por ciento de los 579.913 ciudadanos habilitados, casi 10 puntos menos que en la anterior elección.

La jornada electoral "fue tranquila, sin denuncias por irregularidades y sólo quejas por la demora en ingresar a los establecimientos educacionales en toda la provincia", según dijo a Télam el secretario Electoral Edgardo Benitez.

En los comicios, el oficialismo "ganó en 15 de los 19 departamentos", según aseguró el gobernador Sergio Uñac al cierre de los comicios, lo que consideró como "aceptable en la situación en que nos encontramos" y definió como "una elección tranquila precedida por una campaña respetuosa".

Uñac resaltó que "comparado con otras elecciones legislativas, los resultados no son muy diferentes": "Perdimos en la Capital y los departamentos de Iglesia, Rivadavia y Santa Lucía que están gobernados por referentes de la oposición", dijo.

"La caída en la participación con respecto a otras elecciones, se debió a los temores que genera la pandemia y por el clima que nos tocó", sostuvo en relación al viento Zonda que se sintió en la provincia durante todo el día.

De todas formas, se mostró optimista y señaló que "la gran ganadora de la jornada es nuestra sociedad, que se ha podido expresar libremente en un contexto de pandemia, donde en todo el país nos hemos animado a ir a votar y expresarnos en el acto electoral".

Por último, aseguró que buscará "enamorar a la mayor parte de mas del 2 por ciento de ciudadanos que votaron en blanco, porque entendemos que no se sintieron representados por ninguno de los frentes y pensamos que los podemos sumar a la mayoría que desde hace muchos años venimos construyendo el San Juan que tenemos".

Desde la oposición, el líder del Frente por el Cambio, el diputado Marcelo Orrego, coincidió con Uñac en que la campaña "fue respetuosa y una elección tranquila y sin sobresaltos". Además, llamó a quienes no se sintieron motivados a participar en las PASO, a rever su posición en noviembre: "A los sanjuaninos que no se sintieron representados o que no fueron a votar, queremos pedirles que se acerquen a nuestro proyecto que apunta a darle al país un mejor futuro".

Destacó "el esfuerzo en una situación inédita como lo es la pandemia, que hizo el Frente": "Mejoramos nuestra performance de las PASO del 2017 en que tuvimos el 30 por ciento de los votos y ahora superamos el 38 por ciento".

Finalmente, desde Consenso Ischigualasto, el frente que salió tercero, Marcelo Arancibia se mostró conforme con los resultados: "Hemos conseguido consolidarnos como la tercer fuerza provincial a pesar de que conformamos el frente hace apenas 45 días".

Por último, dentro del Frente de Izquierda y los Trabajadores, la única coalición donde se disputaba una interna partidaria en toda la provincia, la Lista Revolucionemos la Izquierda del Movimiento Socialista de los Trabajadores ganó la interna con mas del 54 por ciento de los votos del Frente que totalizaron el 6,89 por ciento del total de los sufragios emitidos. Cristian Jurado, Mary Garrido y Mauricio Robledo serán candidatos a diputados.