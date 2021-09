Fuerte crítica de CARPEM a Josemaría: "hay un nivel de hacer las cosas como yo quiero"

viernes, 10 de septiembre de 2021 08:13

Muy crítico. Así se mostró la Cámara de Prestadores de Servicios Mineros y Energéticos (CARPEM), desde donde su presidente Sergio Vallejos salió a mostrar su malestar por la decisión que habría tomado Josemaría de demora la presentación de la Declaración de Impacto Ambiental. Esto último lo comunicó la empresa a sus accionistas en inglés y no al Ministerio de Minería.

Josemaría Resources Inc. informó que no iba a tener la Declaración de Impacto Ambiental en el 2021 como lo había dialogado con el Gobierno de San Juan y le puso fecha recién para el primer semestre del 2022. "CARPEM hizo una presentación ante Minería pidiendo la Declaración de Impacto Ambiental porque no somos una Cámara meramente comercial sino que buscamos aportar en este afán de hacer minería en San Juan", comenzó expresando Vallejos en radio Colón.

Luego indicó que les "llamó mucho la atención la observación del INPRES hace un par de meses", sobre los estudios que se pidieron sobre modelos de sismisidad de los diques de cola y campamento ante un posible impacto de un terremoto en esa zona.

"El INPRES teme que colapse ante un sismo importante el dique de cola. Un sismo no se puede predecir y puede pasar miles de años sin un sismo fuerte o puede pasar mañana. Nos llamó la atención, la empresa le puso la fecha", señaló.

El Grupo Lundin, es la firma que invertiría 3.090 millones de dólares para avanzar a la etapa de construcción de la mina ubicada a 410 kilómetros de la ciudad de San Juan y a 10 kilómetros del límite con Chile.

La explotación será una mina a cielo abierto que alimentará una planta de proceso convencional de 152,000 toneladas por día durante la vida útil del yacimiento, lo que arrojaría una producción anual de 136,000 toneladas de cobre (“Cu”), 231,000 onzas de oro (“Au”) y 1, 164,000 onzas de plata (“Ag”) por año.

"Hay un nivel de hacer las cosas como yo quiero, son así como yo las digo. Lo padecemos los proveedores que vivimos esta lucha desigual por tratar de lograr contratos. Nos falta mendigar", lanzó.

Por otro lado, se refirió a la elección del Grupo Lundin de proveedores que no son de San Juan: "por estar en el circulo de impacto del proyecto minero tendríamos que tener prioridades.. la empresa cierra los contratos en Buenos Aires y los trae cerrados".

"Hay otro contrato multimillonario a una empresa de Mendoza dejando afuera a una empresa sanjuanina", finalizó sin dar detalles.

Por su parte, el ministro de Minería Carlos Astudillo, señaló que la decisión de Josemaría de no presentar en el 2021 la DIA generó una inquietud en el Gobierno: "es como en su casa tuviera un grado de confianza con sus hijos y se siente molesto con una serie de cosas triviales y quehaceres no se cuentan".

"La mina tiene horizonte de explotación de 20 años y un horizonte de cuidado ambiental un poco más largo. Si faltó algo para que el diálogo fuera fructífero desde el Gobierno, haremos los trabajos correspondientes y si faltó algo de la empresa lo solicitaremos. Entendemos que debe haber un diálogo sincero", explicó el funcionario.

"No se sinceramente cuál fue el motivo de que la empresa haya hecho el comunicado a sus accionistas. Me hubiera gustado saberlo por su lado. Esto lo haremos la semana que viene, charlaremos con la empresa y los lazos son buenos", aclaró finalizando: "Por ahí hay detalles que molestan y si los dejamos pasar, terminan en falta de respeto. Tenemos que construir todos como lo hacemos diariamente en esta sociedad, que hay que decir la verdad".