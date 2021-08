Incrementos en los aranceles para clínicas: OSP pone la mirada en la paritaria de Hacienda y gremios

viernes, 6 de agosto de 2021 11:42

La Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales privados de San Juan pidieron un aumento de los aranceles de la Obra Social Provincia, OSP, del orden del 30%. Sin embargo ese monto desde esta entidad lo ven difícil y miran de cerca lo que pase entre el Gobierno de San Juan en paritaria con los sindicatos estatales para definir el camino a seguir.

Oscar Gimeno, interventor OSP indicó que ya en el primer semestre se dio un incremento del 33% y que están dispuestos a negociar con clínicas y sanatorios. La primera reunión se dio este jueves y continuará este viernes, "intentando encontrar solución a esta situación coyuntural que nos encontramos".

"Veníamos con incrementos escalonados. Cuando el Ministerio de Hacienda cerró las paritarias, inmediatamente convocamos a las instituciones intermedias para negociar. Establecimos aumentos a lo largo del año del 33%", explicó Oscar Gimeno, interventor de la obra social, en radio Sarmiento.

Luego indicó que hasta la semana pasada se venía en ese esquema y analizando la "situación complicada" en materia económica que atravesaban las instituciones de salud privada. En este escenario esperaban el resultado de la nueva negociación del ministerio de Hacienda con los gremios en materia paritaria para, a partir de esto, establecer un nuevo aumento para el sector.

"Lo que cambió el esquema es el cierre de paritaria de ATSA la semana pasada. El porcentaje recibido no se esperaba en ese tamaño ni en esos tiempos. Es del 45% en tramos de 15% en julio, 15% en septiembre, 10% en noviembre y 5% en febrero de 2022", explicó.

Gimeno reconoció que "una estructura importante" en materia económica en las clínicas y sanatorios está dado por los salarios y si bien el reclamo de los empleados "es justo", cuesta hacerle frente a la recomposición.

Finalmente destacó que no se cortará el servicio de la salud privada pese a este escenario. "La obra social no puede no contar con el servicio de clínicas y sanatorios de San Juan, de la Salud Privada, y ellos no pueden abrir sus puertas sin los pacientes. La OSP significa el 80% de facturación de las clínicas, no hay alternativa que no lleguemos a un acuerdo", destacó subrayando que "acá hay algo que no se termina de definir, y que dependo de manera directa, es qué va a pasar con la paritaria de los gremios con gobierno".

"Estamos tratando de encontrar una solución, no estaríamos en condiciones de dar 45% de incremento. Hasta el momento hemos dado hasta julio un 20% de incremento. En agosto ya había previsto un 6% más, sabiendo que iba a haber esta reapertura o revisión de paritaria por Hacienda", finalizó.