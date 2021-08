Diputados aprobaron expropiación para construir el barrio El Tambolar

jueves, 5 de agosto de 2021 19:29

La novena sesión del periodo ordinario, la Cámara de Diputados ratificó un convenio para realizar mejoras edilicias en el Hospital de Barreal, tanto en el Sector COVID como en la zona de ingreso de Urgencias al establecimiento. Por otro lado, aprobó la expropiación de un inmueble ubicado en el departamento Calingasta para la construcción del Barrio “El Tambolar”.

Asimismo, fue debatido y aprobado sobre tablas un proyecto de Comunicación remitido por el Interbloque Con Vos, sobre el que en la reunión de Labor Parlamentaria de este martes 3 de agosto, el propio vicegobernador Roberto Gattoni junto a los legisladores del bloque Justicialista había solicitado su tratamiento sobre tablas para la presente sesión. Esta comunicación requiere al Poder Ejecutivo, a través de los organismos que correspondan, informe a esta Cámara de Diputados sobre la contratación de vacunas Sputnik V por parte de la provincia de San Juan.

Además, el cuerpo legislativo sancionó diversos proyectos de Ley presentados por el Poder Ejecutivo referidos al fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de Calingasta; la designación del chalet “González Rodríguez” como Monumento Histórico Artístico; la continuidad de la asistencia financiera en los servicios de Transporte Público Automotor Urbano; la ratificación del convenio para otorgar subsidios para la compra de maquinarias, herramientas y materiales; y la implementación del "Protocolo de Actuación del Plan de Uso Compasivo Ampliado”.

Por último, la Cámara declaró de interés la XIX Jornada Provincial de Profesionales de Ciencias Económicas y las actividades que se desarrollarán en el marco del 137º aniversario de la creación del departamento Pocito.

Cabe señalar que el proyecto de Ley sobre el financiamiento del “Programa de Desarrollo de Infraestructura de Transporte de Datos” fue remitido para su tratamiento en comisiones.

La sesión fue conducida por el vicepresidente primero de la Cámara, diputado Eduardo Cabello, quien estuvo acompañado desde el sitial de presidencia por los secretarios Legislativo, Nicolás Alvo, y Administrativo, Roberto Iglesias

Convenio para mejorar el Hospital de Barreal

Durante la sesión, el parlamentario Jorge Barifusa explicó la fundamentación del mensaje nº 71 del Poder Ejecutivo el cual resultó aprobado por el cuerpo legislativo y consta de un convenio Marco de Colaboración por Obras de Mejoramiento Edilicio Sector COVID y Sector de Urgencias Hospital de Barreal — Ministerio de Salud Pública de la Provincia de San Juan y Anexo I "Mejoramiento Edilicio Sector Covid — Hospital de Barreal”. Dicho acuerdo fue suscripto el 3 de septiembre de 2020, entre el Juan Sebastián Molina, en su carácter de Director del Hospital de Barreal; y la empresa Glencore Pachón S.A., representada por el Jorge Sausset y Guillermo Olguin en carácter de apoderados

Durante su alocución, el legislador manifestó que “el objeto principal del convenio es la materialización de obras de mejoras edilicias tanto en el Sector COVID del Hospital de Barreal como en la zona de ingreso de Urgencias al establecimiento, en el marco de la pandemia, dada su importancia para hacer frente a la situación epidemiología que vivimos actualmente. La tareas a ejecutar requieren de una financiación $3.370.675 (pesos tres millones trescientos setenta mil seiscientos setenta y cinco)”.

Expropiación de inmueble para el Barrio “El Tambolar”

Tras la presentación de los argumentos realizada por el diputado Mario Romero como miembro informante, el cuerpo legislativo aprobó el mensaje nº59 del Poder Ejecutivo que declara de utilidad pública y sujeto de expropiación el inmueble ubicado en el departamento Calingasta, conforme a la Ley General de Expropiaciones N° 1000-A.

Durante su alocución el legislador Romero señaló que la parcela a expropiar será destinada a la construcción el Barrio El Tambolar y está ubicada sobre Ruta Nacional N° 149 S/N (ex Ruta Provincial N° 12), a nombre de Automóvil Club Argentino (A.C.A.). Por otro lado, aclaró que la norma prevé en su artículo nº 3 que el trámite judicial de expropiación tramitará por las normas del proceso urgente, de conformidad con lo que establece el artículo 30 de la Ley N° 1000-A. Ello, en consideración a que la consecución de los inmuebles y el emprendimiento de la obra del Barrio El Tambolar, requiere rápida concreción, pues ello será directamente ligado a la modificación de gran envergadura de la obra hidroeléctrica Presa El Tambolar que se encuentra en plena ejecución, debiendo realizarse todo en razonable armonía.

Pedido de informe sobre la adquisición de vacunas Sputnik V

Por otra parte, el cuerpo legislativo aprobó un proyecto de Comunicación remitido por Interbloque Con Vos vinculado a la adquisición de vacunas Sputnik V en el marco de la pandemia de Covid-19. El miembro informante de este asunto fue el diputado Sergio Miodowsky, quien en la ocasión comentó “hace un par de días nos enteramos por medios nacionales y provinciales de esta noticia, seguramente desde el gobierno provincial se dieron explicaciones al respecto y por eso es que presentamos en esta oportunidad un pedido de informe para saber los detalles de esta operación frustrada de vacunas por un monto de 18 millones de euros y que toda la población sepa qué pasó. Desde el primer día de la pandemia acompañamos en las medidas que tomó la provincia y a pesar de no haber sido comunicada esta decisión a esta Cámara siempre hemos apoyado y acompañado la compra de vacunas para nuestra población”.

Por su parte, el legislador Juan Carlos Abarca manifestó “nos parece válida la presentación del pedido de informe de su bloque y nos sirve a todos como sanjuaninos. Antes, quisiera destacar que la provincia también ha mostrado una firme decisión política en la disposición para priorizar siempre la salud de todos los sanjuaninos. En primer lugar, nosotros como diputados votamos un presupuesto y cuando lo aprobamos le damos las herramientas necesarias para que cada uno de los ministerios resuelva y pueda hacer sus compras o sus obras que están autorizadas desde acá desde el Poder Legislativo. Más allá de eso, creemos que esta compra de vacunas que la provincia había pedido y que priorizó, también la realizaron en otras provincias como Jujuy, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, y todas fueron fallidas. Quiero darles tranquilidad no solamente al miembro de nuestra Cámara sino a todos los sanjuaninos, porque para hacer esta compra se hacía un depósito en uno de los principales Bancos y ese depósito es en garantía hasta que se recibieran las vacunas en nuestra provincia. Como las vacunas no se han recibido, esta compra queda totalmente fallida y los recursos vuelven nuevamente a las arcas provinciales. Esto es muy importante y quiero destacar también que San Juan ha priorizado el tema de la salud ante todo, más allá de exponer todos los procedimientos de la compra que se van entregar por escrito como lo ha solicitado este pedido de informe que permitirá mostrar a la provincia la transparencia que tiene en cada uno de sus actos administrativos para poder seguir avanzando por un futuro mejor para todos. Nosotros no hacemos política con vacunas, sino que tenemos una política de salud que cuida a cada sanjuanino y sanjuanina que habita en esta querida provincia”.

En este sentido la Comunicación aprobada solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través de los organismos que correspondan en un plazo de cinco (5) días hábiles, informe a esta Cámara de Diputados sobre:

1. La fecha en que se llevó a cabo la contratación de un millón de vacunas Sputnik V.

2. Se acompañe copia certificada del instrumento jurídico que dio origen a dicha operación.

3. Si el gobierno de la Provincia de San Juan, se contactó con otras Empresas y/o Laboratorios a los fines de poder comprar otros tipos de vacunas, en caso afirmativo informar cuales.

4. Cuáles fueron las razones, por las que el Gobierno de la Provincia decidió la compra de las vacunas Sputnik V.

5. Cuáles fueron los motivos por los que el Gobierno de la Provincia de San Juan no dio publicidad a la mencionada compra de vacunas.

6. Cuáles fueron las razones por las que la compra de vacunas fracasó, e informe la fecha en la cual se rescindió el mencionado contrato.

7. Cuál fue el monto total de la operación.

8. Si en la mencionada operación se pagaron gastos de comisión, en su caso a quien y el monto del mismo.

9. Si la Provincia de San Juan ya recuperó el monto oportunamente depositado (supuestamente 18 millones de euros), en caso negativo, se informe la fecha aproximada del recupero.

10. Se informe cuál es el monto definitivo que se recuperó por parte de la Provincia.

Implementación del "Protocolo de Actuación del Plan de Uso Compasivo Ampliado”

También, los diputados y diputadas ratificaron un convenio de Prestación de Servicio para la Implementación del "Protocolo de Actuación Destinado Facilitar la Indicación del Plan de Uso Compasivo Ampliado (UCA) de Medicamentos en Enfermedades Pandémicas” con motivo de la emergencia sanitaria COVID-19". Cabe señalar que el acuerdo fue suscripto el 18 de marzo del 2021, entre el Ministerio de Salud Pública, representado por la ministra Silvia Alejandra Venerando, y la firma Química Luar SRL, representada por su Socio Gerente, Luis Alberto Argañaras.

La explicación de este asunto estuvo a cargo del legislador Gustavo Rodríguez como miembro informante. En la ocasión, sostuvo que esta iniciativa apunta a la recuperación de pacientes diagnosticados con COVID-19 positivos tratados en instituciones de salud públicas y privadas habilitadas en la Provincia de San Juan. En este sentido, el laboratorio implicado en el acuerdo se compromete a prestar el servicio de coordinación de las actividades derivadas de la ejecución del Plan que incluye: i) 2000 (dos mil) tratamientos. ii) Entrenamiento y soporte para el uso del kit de tratamiento; iii) Asistencia para el manejo de datos de seguridad; iv) Provisión de kits de tratamiento: y y) Provisión del equipamiento necesario para uso del kit y control de paciente.

Por otro lado, el diputado dijo que en el convenio se establece que “la provisión de los kits se efectuará a demanda del Ministerio de Salud y serán entregadas por el Laboratorio en el centro de salud que el Ministerio indique en cada caso. Los pedidos se instrumentarán mediante una orden de entrega que deberá realizarse conforme a las previsiones del Plan. Un tratamiento incluye 25 unidades de Luarprofeno/lbuprofeno en solución de cloruro de sodio, en frasco. Cada 10 tratamientos se proveerá 1 escafandra, dispositivo de flujo controlado para nebulización de pacientes con patología infecciosa. El valor de cada tratamiento es de $ 8.000 (pesos ocho mil) más el Impuesto al Valor Agregado (IVA). De esta manera el Ministerio abonará la facturación presentada por el Laboratorio Química Luar en donde constarán los tratamientos requeridos y efectivamente entregados”.

Continuidad de asistencia financiera en los servicios de Transporte Público Automotor Urbano

Después, los legisladores y legisladoras aprobaron la Adenda II al Convenio suscripto entre el Ministerio de Transporte de la Nación, representado por la Secretaría de Articulación Interjurisdiccional, Marcela Fabiana Passo, y el Gobierno de la Provincia de San Juan representado por la ministra de Gobierno, Ana Fabiola Aubone.

Este asunto fue fundamentado por el diputado José Luis Esteve, quien explicó que el objetivo del acuerdo consiste en continuar otorgando asistencia financiera para los servicios de Transporte Público Automotor Urbano, a través del denominado fondo compensador. En este sentido, añadió que la Nación se compromete a trasferir a la Provincia de San Juan las acreencias liquidadas en el marco de la compensación establecida en el artículo 125 de la Ley 27.467, el cual ha sido prorrogado por el artículo 72 de la Ley Nº 27.591, las que ascienden a la suma total de pesos ciento cinco millones con 00/100 ($105.000.000.00) y pagaderos en 2 cuotas: 1° Cuota pesos cincuenta y dos millones quinientos mil con 00/100 ($52.500.000) y 2° Cuota pesos cincuenta y dos millones quinientos mil con 00/100 ($52.500.000), pagaderas en los meses de Abril a Mayo de 2021.

Convenio para otorgar subsidios para la compra de maquinarias, herramientas y materiales

Más tarde, la Cámara ratificó el convenio celebrado entre la Secretaría de Articulación de Política Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Gobierno do la Provincia de San Juan. En esta oportunidad, el legislador Juan Carlos Abarca fundamentó este asunto como miembro informante e indicó que tiene como objeto otorgar un subsidio institucional a fin de ser destinado a la compra de maquinarias, herramientas y materiales, necesarios para la puesta en marcha e implementación de Proyectos Productivos o de Servicios presentados por el gobierno provincial, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Actividades que se ejecuta en el marco del Programa Nacional "Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales para la Emergencia Social".

En este sentido informó que el monto que proporcionará el Ministerio será de carácter no reintegrable y consta de un total de pesos veinticinco millones ciento un mil novecientos sesenta y cuatro con 31/100 ($ 25.101.964,31.-).

Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de Calingasta

Luego, el parlamentario Simón Ortiz fue el encargado de fundamentar el convenio Marco de Cooperación y Acta Complementaria, suscriptos el 2 de febrero de 2021, entre la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la empresa Glencore Pachón S. A., y la Municipalidad de Calingasta.

Este asunto resultó aprobado por la Cámara y tiene como objeto prestar colaboración y asistencia técnica y/o financiera a fin de lograr la conformación de una mesa de trabajo conjunto, que favorezca el desarrollo y la implementación de acciones que fortalezcan el sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de Calingasta.

Designación del chalet “González Rodríguez” como Monumento Histórico Artístico

Por otro lado, el Poder Legislativo aprobó el mensaje nº 67 del Poder Ejecutivo cuyos argumentos fueron explicados por el diputado Silvio Atencio. En este sentido, la Cámara declaró Bien integrante del Patrimonio Cultural y Natural de la Provincia de San Juan, dentro de los alcances de la Ley Provincial Nº 571-F, al chalet "González Rodríguez" ubicado en calle General Acha y Avenida Circunvalación, Capital, provincia de San Juan. Asimismo, designó este lugar como Monumento Histórico Artístico en los términos del artículo 4°, inciso A) apartado 2) de dicha ley, que expresa lo siguiente:

“ARTICULO 4º.- Sin perjuicio de los bienes muebles o inmuebles, ya declarados por ley, integrantes del Patrimonio Cultural y Natural de la Provincia, los que se considerarán incluidos dentro del régimen establecido en la presente ley, a partir de su publicación, estarán sujetos a la calificación establecida en el artículo 2º de la presente ley, los siguientes bienes, que deberán ser declarados conforme a la categorización que sigue:

A) MONUMENTO NATURAL E HISTÓRICO PROVINCIAL:

2) MONUMENTO HISTÓRICO ARTÍSTICO: Son los bienes muebles o inmuebles, que revisten relevante valor estético, y cuya conservación es de público interés.”

En el transcurso de su exposición, el legislador Atencio sostuvo que el Chalet reviste características estéticas e históricas realmente dignas de preservar como parte del acervo cultural de San Juan. Además, comentó que “Consiste en una gran casona de dos pisos con columnas y vigas de madera oscura. A la vista sus tejados empinados expresan su majestuosidad arquitectónica imperante, con un estilo neo Tudor, cuyas raíces están en la Dinastía Tudor que gobernaba Inglaterra entre 1485 y 1603, este modelo era muy usado en aldeas rurales por grupos sociales adinerados. Vale agregar que el interior está en perfecto estado de conservación: pisos de parqué relucientes madera lustrada de escaleras y de paredes a modo de ejemplo, imponentes jardines inmensa cantidad de flores de colores. Desde el punto de vista histórico la casa fue construida en 1932 por la familia Pujol. Unos meses después del terremoto del 44, la adquiere el doctor González, quien atendía a sus pacientes en una da las salas, y fue el pionero en el estudio del cáncer en la provincia, fundador del segundo Dispensario Anticanceroso del país”.

Resoluciones

Por último, la Cámara otorgó acuerdo a los siguientes proyectos de Resolución que declararon de interés:

Social, Cultural y Educativo la participación de jóvenes sanjuaninos en la XIX Jornada Provincial de Profesionales de Ciencias Económicas, comprendiendo dos días de capacitación y formación en forma virtual. (diputado Gastón Berenguer)

Social, Cultural, e Histórico, las actividades que se desarrollan el 9 de agosto por el 137º aniversario de la creación del departamento Pocito. (diputada Marcela Monti).