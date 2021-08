Uñac en la sede del Bloquismo: “Este partido es parte de la historia grande de San Juan”

miércoles, 4 de agosto de 2021 22:20

Los principales referentes presentes en la histórica sede del Partido Bloquista, y otros tantos militantes vía Zoom, recibieron la visita del gobernador y presidente del Partido Justicialista de San Juan y del Frente de Todos, Sergio Uñac, donde el tema central fue las próximas elecciones PASO 2021.

Es que la lista del Frente de Todos lleva como precandidatos titulares a dos justicialistas, Walberto Allende y Fabiola Aubone; y a un bloquista, Luis Rueda, quien además es presidente del Partido Bloquista. El líder del Frente de Todos no pasó por alto la importancia histórica del Partido Bloquista en la provincia y el acierto de haber unido fuerzas con el Justicialismo, nuevamente, en pos del desarrollo de la provincia.

Mencionó Uñac, en la previa, que el Partido Bloquista es incluso anterior al Justicialismo y que fue hacedor de grandes logros como el voto femenino, 20 años antes de que sea instituido a nivel nacional. “Estoy visitando un partido que es parte de la historia grande la provincia de San Juan y lo digo con absoluta tranquilidad. Soy presidente de otro partido que mucho tiempo compitió con ustedes y perdió. Y un día se decidió hacer una gran alianza y poner todos los esfuerzos en el mismo camino y poder seguir construyendo esta historia grande que los sanjuaninos nos hemos animado a construir.



Y en esta tierra que es la de Sarmiento, que es la tierra de quienes creemos que la educación sumado al deporte son los grandes ejes conductores de una sociedad distinta, quiero destacar a dos grandes dirigentes: don Leopoldo y Alejandro. También agradecer a Polo y Laura por ser parte de esta nueva forma que encontramos de comunicarnos virtualmente, son dirigentes adelantados que tuvieron una visión”, dijo Uñac.

Luego agregó que más allá del partido al que pertenece cada uno, no se pueden desconocer las cosas que hicieron grande a la provincia. “Este partido dio dirigentes que le hicieron muy bien a San Juan y a las pruebas me remito y a la historia reciente y no reciente”, señaló el gobernador.

Comentó que junto a Luis Rueda vienen de Pocito, un departamento de agricultores. “Ellos saben que hay que sembrar y esperar los resultados y es lo que hizo Luis, esperar el momento propicio. Se dejó conducir por los grandes dirigentes de este partido y en esto quiero reconocer a la expresidenta del bloquismo, Graciela Caselles, porque cuando les pedimos ponernos por encima de cualquier interés sectorial siempre lo hicieron”.

Uñac también destacó que para la próxima elección PASO del 12 de septiembre “se buscará que San Juan siga marcando un camino como lo marcó este partido y lo marcó nuestro partido. Que sigamos poniendo el interés general por encima de cualquier otra cosa. Ustedes saben que nosotros podemos tener diferencias políticas pero ustedes fueron y pusieron el interés de los sanjuaninos por sobre todo otro interés”, les dijo a los bloquistas presentes en la histórica sede partidaria.

El líder del Frente de Todos remarcó que se está escribiendo una nueva batalla electoral. “Podemos pensar distinto pero sabemos que actuamos en el mismo territorio, las elecciones pasan y quedamos construyendo la provincia que nos merecemos y que queremos para cada sanjuanino”, dijo.

También el presidente del PJ destacó que luego del terremoto de 18 de enero el presidente Alberto Fernández puso a disposición 1.800 casas para los damnificados, las que se suman a las que están en construcción y que hoy totalizan casi 5.500 viviendas en San Juan. “Eso hay que agradecerlo y la mejor manera es ejerciendo el derecho al voto en las PASO y en las generales”.

Finalmente, Uñac destacó que “el mayor de los éxitos está asociado al éxito de los sanjuaninos, queremos aportar en el Congreso la experiencia, la juventud, la coherencia, las ganas de seguir transformando el país desde donde nos toca que es San Juan”. Uñac aseguró: “Vengo orgulloso a visitar un partido hermano, un amigo que ha sabido construir junto a nosotros la historia grande que San Juan se merece. El resultado electoral debe permitir seguir construyendo la felicidad y la grandeza de nuestra patria”.

Antes de Uñac, el primero en hablar fue Rueda quien destacó la presencia de representantes de los 22 comités departamentales del Bloquismo en la provincia, delegados y mesa directiva del comité central, muchos de los cuales seguían la reunión vía streaming por protocolo sanitario.

“Este es un día muy importante para el bloquista porque hoy 4 de agosto es el aniversario del fallecimiento de Leopoldo Bravo. Y se dio recordarlo de la mejor forma, con el bloquismo más vigente que nunca, más vivo que nunca. Hemos superado las diferencias y nos pusimos a trabajar en conjunto para este gran frente, como hubiera querido don Leopoldo”, dijo Rueda.

Luego contó que están trabajando con cada intendente, coordinando las tareas y el contacto diario con cada militante “que darán todo para hacer llegar este proyecto a cada rincón de la provincia”.

También mencionó que siendo parte del gabinete de Uñac, tiene la oportunidad de estar en contacto diario con el líder del Frente de Todos. “Conozco la situación de cada departamento y sé de las ganas de apoyar este proyecto. Tenemos que hacer una buena elección; del bloquismo vamos a aportar todo para que al Frente le vaya bien porque es la forma de que le vaya bien a todos los sanjuaninos. Vamos a trabajar para obtener los tres diputados nacionales como ya ocurrió, para que San Juan siga creciendo”, aseguró.

Luego, la presidenta del Comité Caucete, Marina Poblete, mencionó que “este frente lo componemos entre todos para que San Juan siga avanzando, unidos, en equipo, trabajando codo a codo bloquistas y justicialistas”. Poblete contó que se reunieron con la intendenta, Romina Rosas, y acordaron trabajar en equipo. “Armamos un equipo muy importante en Caucete para que cada dirigente vaya casa por casa a llevar la propuesta del Frente de Todos. Y no cabe duda que el 12 de septiembre será histórico porque estamos haciendo lo mismo en todos los departamentos”.

El bloquista Alfredo Nardi destacó que el sueño es que se logre “nacionalizar el modelo sanjuanino”. “Sabemos que éste es el momento, esta es la elección, que tenemos la carta ganadora, la más importante, que es que el mejor grupo de la Argentina debe estar en San Juan, vamos a poner la mayor de las ganas para conseguir el éxito”.

Por su parte, Augusto Rago, presidente de la Honorable Convención, aseguró que formar parte del Frente de Todos y lograr una lista única “fue la mejor decisión de nuestro partido y más allá de eso, tener en esa lista el mejor representante que es Luis (Rueda) quien dirige los destinos de nuestro partido. Un joven con una gran proyección, como muchos de los que estamos acá que hay grandes dirigentes. Los invito a trabajar fuertemente para esta lista y que puedan entrar los tres diputados y que en cada departamento pueda llegar la ayuda de cada diputado que nos representarán a cada uno de los sanjuaninos”.

La diputada nacional, Graciela Caselles, se refirió al proceso de vacunación COVID y que su hija de 12 años fue la primera de su grupo en vacunarse. “El respeto institucional, la democracia interna de las instituciones, son las que deben defenderse a como de lugar. Veníamos luchando por un partido que logre la empatía con los más humildes y lo hicimos entre todos. Este partido siempre jugó a favor de la provincia y hoy vuelve a decirle que sí a San Juan”, dijo Caselles.

También presente en el acto, Walberto Allende contó que cuando llegó al Congreso Nacional no tenía experiencia y la bloquista Graciela Caselles fue la que en esos comienzos lo ayudó. “Es un gusto estar acá otra vez en este partido que viene acompañando al justicialismo desde hace muchos años. Agradezco la responsabilidad actual que nos encomendó el presidente del Frente de Todos. Recorriendo los asentamientos vemos la respuesta del gobierno nacional para más de mil familias que vivieron momentos angustiantes en el último terremoto; como le pasó a mi familia en el terremoto del 1977 que perdimos todo. Y en esa época no había municipio ni gobierno provincial, estuvimos tres meses viviendo debajo de un nylon y con mi hermano dormíamos en la parte de atrás de una Renoleta hasta que pudimos construir.

Ahora es distinto, de manera inmediata el gobierno provincial juntamente con el nacional están construyendo casas que ya están a la altura del techo y podemos ver la emoción de esas familias que están viviendo mal pero con la ilusión entusiasmo que pronto tendrán una casa diga. Esas son las cosas lindas de la política, pero también marcan la decisión de un gobernador que se preocupa y se ocupa de los problemas de los sanjuaninos”.

En el cierre del acto Allende destacó que el crecimiento de San Juan en los últimos años y cómo se fueron eliminando los asentamientos. “Es lo que hemos sido capaces de construir, aún en crisis, aún en pandemia, mostrando lo que somos capaces de hacer en conjunto, todos juntos. Ahora necesitamos que el sanjuanino vote pensando en el futuro porque no sirve estar en contra, es el momento de votar a favor de San Juan”.