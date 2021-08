Pichetto en San Juan: "es necesario bajar la carga impositiva y generar trabajo en Argentina"

martes, 31 de agosto de 2021 19:29

El referente de "Juntos por el Cambio", Miguel Ángel Pichetto llegó a San Juan y compartió su análisis de la economía argentina actual. En plena campaña por las PASO, su arribo se dio tras la convocante visita de Patricia Bullrich.

En la previa de una conferencia para empresarios, productores y emprendedores, acompañado por el diputado nacional Marcelo Orrego y los precandidatos, Susana Laciar, Enzo Cornejo y Alejandra Leonardo, habló con la prensa.

"Tenemos una propuesta política que encabeza Marcelo Orrego en San Juan, un hombre comprometido, y es una propuesta de continuidad; una expresión de renovación generacional con gente joven que también en el 2023 tendrá un plan para San Juan. Hay que renovar el gobierno; ya es muy largo el tiempo. Nada dura para siempre", lanzó Pichetto. Señaló, además, que con las elecciones legislativas "se evalúa al Gobierno nacional, las políticas económicas, sanitarias, de seguridad, entre otras. Piensen en la ministra de Seguridad que tenemos y la pavada que dijo (en relación a que "Suiza es aburrida"); es más grave que lo de Tolosa Paz. Creo que la gente sabe lo que está votando el domingo 14. Será sin duda una elección polarizada", disparó. Y confió, tras lo logrado en Corrientes, en que "vamos a hacer una gran elección en Entre Ríos, en las provincias del centro de país nos va a ir bien y nos estamos acercando muy fuertemente a la provincia de Buenos Aires".

"El país tiene dificultades económicas profundizadas por esta cuarentena interminable que tuvimos los argentinos. El mundo se paró por 40 o 50 días pero de ninguna manera se paralizaron todas las actividades del país por 9 meses. Hay mayor, pobreza, desempleo, caída brutal del PBI y todas las complejidades que arrastran la emisión monetaria. Agravó la deuda en menos de 18 meses y hay un pago de intereses por 12 mil millones de dólares. La situación está muy complicada y lo dicen hasta los que están a cargo de los movimientos sociales", explicó.

Pichetto hizo hincapié en que "hay que emprender un cambio estructural importante que es ir y llevar a la Argentina al mundo del trabajo. Reducir el plan y por eso vamos al Congreso. Si los sanjuaninos van al Congreso tienen que hacerlo con consignas claras: bajar impuestos, no votar nuevos impuestos, acompañar a los empresarios, emprendedores y productores. Hay que hacer un esfuerzo para modernizar normas laborales para generar trabajo como pasantías y primer empleo. Tenemos que recuperar la dimensión productiva. Hay que generar trabajo y no planes".

"Este gobierno aumentó de manera desmedida la carga impositiva de los argentinos. El impuesto a la riqueza no lo tiene ni Brasil, ni Uruguay no Chile porque va contra los activos del sector empresario. Si queremos recuperar al país, hay que hacerlo con los empresarios, los productores y los industriales. Sin empresas, no hay trabajadores", manifestó. Y recalcó: "hay dos modelos de país que se enfrentan en esta elección. Venimos a sostener una visión que tiene que ver con el mundo del trabajo. Hay que terminar gradualmente con los planes y bajar las cargas impositivas a empresarios. Expresamos una visión de país y a nivel internacional, también miramos distinto porque no estamos con Cuba ni con Venezuela".

Acerca del manejo de la pandemia por parte del Gobierno nacional, Pichetto describió que "es una experiencia muy frustrante. Analizado por organismos internacionales y universidades internacionales, de 140 países Argentina está en los últimos 14 entre los que peor gestionaron la pandemia, con medidas de restricciones a las libertades, el comercio y el trabajo que fueron letales para la economía. Y agrego que el manejo de las vacunas fue bastante malo; ahora están tratando de mejorar con las dosis de Moderna y avanzar con Pfizer que no entendemos por qué no se hizo el contrato de entrada, cuando se podrían haber comprado 14 millones de dosis de manera preferente tras la prueba en 6000 argentinos en el Hospital Militar. Después se hubiera apostado a otras marcas". También calificó de "desastrosa" la gestión de Ginés González García en Salud y que "debería cuidarse de exponerse en lugares público, conociendo el enojo de la gente. No estoy a favor de los escraches pero sabemos que la gente está molesta".

Sobre la transparencia de lo comicios, aludió a que "en el sistema electoral argentino, los partidos deben controlar los comicios. Si JxC no tiene fiscales en el conurbano profundo, como nos pasó en 2019, los votos nos los cuenta La Cámpora. Hay que tener fiscales. Y en San Juan, hay que fiscalizar todas las mesas".

Haciendo una mirada hacia las elecciones presidenciales se mostró a favor de ir a Primarias para elegir un candidato. "Creo que habrá propuestas importantes del UCR, el PRO con el jefe de la Ciudad u otro y no descarto la figura de Macri y en el caso del Peronismo republicano, yo seré el candidato". Haciendo una mirada autocrítica tras perder las elecciones pasadas destacó que "más allá del aspecto económico muy influyente, falló una construcción del mensaje más consistente. El secreto de la política es escuchar a la sociedad, entender lo que pasa y explicar las decisiones que se tomen. Si eso no se hace, si no hay proximidad con la gente y la calle, con los medios de comunicación y las redes, se falla. Todavía la sociedad construye la opinión pública con los medios tradicionales".

En frases, sobre distintos temas

Pichetto dio su punto de vista acerca de lo que La Rioja planteó sobre las regalías del proyecto minero sanjuanino "Josemaría": "los recursos naturales son de las provincias. Este es un debate ya saldado en la Constitución del ´94. Lógicamente si el yacimiento está en San Juan, esos recursos son de San Juan. Soy de los que sostiene el apoyo a la minería como actividad importante, generadora de empleo y fundamentalmente, proveedora de servicios complementarios muy importantes. Por eso siempre hablo de poner en marcha la minería en todo el país y hay que cuidar el medio ambiente".

El referente de JxC destacó que en el gobierno de Mauricio Macri se recuperó la industria frigorífica y abrió el mercado de exportación de carne, donde China era comprador: "el Gobierno actual pierde de recuperar dólares de exportación de la carne y lesiona enormemente a los productores ganaderos. Fue una medida negativa".

Sobre las declaraciones de Tolosa Paz acerca de lo que se hace en el Peronismo, fue contundente: "por una parte, usó esas expresiones para caerle bien a los pibes y que haya repercusión mediática. Si hablamos de sexualidad en el Peronismo, vamos a los ´70 que fue una etapa de "mojigatería" y de castigo a las infidelidades. Pongo el ejemplo de Paco Urondo, que lo mandaron a Mendoza y lo identificaron y mataron. Con esto quiero decir que las libertades del pasado que reivindican no son tales".

También opinó de la polémica con Chile por la extensión del límite marítimo y plataforma continental: "la trascendencia del tema de los hielos continentales en la gestión del presidente Alfonsín y el afianzamiento de las relaciones bilaterales con Chile, obligan a un trabajo serio y responsable de ambas Cancillerías para tratar de delimitar con responsabilidad y no responder a falsos nacionalismos".