Patricia Bullrich en San Juan: "hoy sentimos que se nos va de las manos la Argentina y tenemos que agarrarla"

domingo, 29 de agosto de 2021 18:24

Con muy buen ánimo, muy efusiva para hablar y accesible a la prensa, este domingo llegó a San Juan la presidenta del Partido Propuesta Republicana (PRO), Patricia Bullrich. La referente a nivel nacional de Juntos por el Cambio arribó al Parque de Rivadavia donde una importante cantidad de gente la espero para brindarle su apoyo.

"El mensaje que traigo a los sanjuaninos es que juntos tenemos que renovar algo que nos está faltando que es esperanza y que Argentina puede salir adelante y puede ser un gran país de clase media, con trabajo, emprendimiento, esfuerzo, con cultura de trabajo y educación", señaló Bullrich a Diario La Provincia SJ.

La ex ministra de Seguridad de la Nación, durante el periodo de gobierno de Mauricio Macri, se mostró acompañada por Susana Laciar y Enzo Cornejo a quienes brindó todo su apoyo para las próximas elecciones legislativas.

"Hoy sentimos que se nos va de las manos la Argentina, tenemos que agarrarla, tomarla y cambiarla. Ése mensaje quiero dejar en San Juan", agregó destacando que recorre "el país y cada vez veo más ánimo en nuestra gente. Nos va muy bien en toda la Argentina".

Por otro lado, se refirió al escándalo en la Quinta de Olivos con el cumpleaños a la primera dama, Fabiola Yañez, durante la cuarentena estricta que regía en el país. En las fotos que trascendieron un año después de lo ocurrido, se ve al presidente alberto Fernández festejando con ella.

"A nadie le beneficia que el presidente tenga doble moral, a nadie le gusta. Me parece que lo importante es que el país tenga un presidente cuya moral pública y privada sean iguales, que no mientan. No me gusta que nuestro presidente no de el ejemplo, a nadie le gusta", destacó.