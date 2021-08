Bullrich en San Juan: una caminata con los vecinos terminó en un caluroso acto con "dardos" a la Nación

domingo, 29 de agosto de 2021 19:11

Este domingo, en un día con el termómetro marcando casi 30 grados pese a ser invierno, la presidenta del Partido Propuesta Republicana (PRO), Patricia Bullrich vivió un encuentro con los vecinos que terminó en un acto político. La invitación había sido en el Parque de Rivadavia para estrechar la mano con los vecinos y recepcionar las inquietudes y propuestas. Sin embargo terminó convirtiéndose en un acto político a raíz de la gran concurrencia de personas que llegaron al lugar.

Allí, la ex ministra de Seguridad de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, brindó todo su apoyo a Susana Laciar como cabeza de la lista Juntos por el Cambio y Enzo Cornejo. Ambos se ubicaron a cada lado de ella mientras recorría el lugar y se mostraron accesible a todos los que se acercaron a hablar. Si bien no se preveía discursos masivo, se tuvo que buscar equipos de sonido en el momento para improvisar un acto que llamó la atención de muchos.

"Estoy muy contenta de estar en San Juan, se nota que es la tierra del Sol. Voy a decir solo del Sol porque sino después me cargan", comenzó hablando Patricia y a la vez rompiendo el hielo de un acto que no faltaron las banderas de la Argentina y otras que identificaban a cada movimiento de apoyo.

Entre las personas que agradeció, nombró a los retirados de la Gendarmería Nacional, porque hubo "gendarmes que me acompañan, que los conocí en Barreal" y a miembros de la Policía Federal.

"La esperanza es cada uno de los argentinos y sanjuaninos que se renueva, que salieron a las calles y a las plazas, que dijeron que no se iban a dejar avasallar, que íban a defender a una provincia con una enorme posibilidad", expresó Bullrich. Luego lamentó que haya tan pocos vuelos que vengan a San Juan y contó que ella arribó proveniente de Mendoza precisamente por esta falta.

Luego agregó: "es necesario levantar a esta provincia, no es una provincia que tenga que tener pobreza. Tiene mucho pero para salir de la pobreza se necesitan gobernantes, diputados como el diputado Orrego, que presente una ley de emergencia hídrica que defienda el agua de la provincia y de la producción, que defienda a nuestro campo como lo vimos acá, al agro que necesita mucho para poder crecer en una tierra desértica".

A medida que hablaba, su voz era tapada por los grupos que se habían convocado para apoyarla y alentarla en el recorrido que hace por el país. La gente alentó de manera permanente y ella respondió alentando por recuperar los valores y la cultura del trabajo y la educación.

"Somos defensores de valores, defendemos la cultura del trabajo. No queremos jóvenes que vivan estancados pensando que la única oportunidad que tienen es un plan", destacó y luego agregó: "conozco muchas peñas sanjuaninas en Buenos Aires. Muchos sanjuaninos cantaban sus canciones y miraban la luna que se ve poco en Buenos Aires. Allá ya no hay oportunidades, el mundo cambió, los grandes conurbanos traen pobreza, no hay fábricas enormes de 100 mil trabajadores como antes, las oportunidades están acá, en cada ciudad del país".

Pero para eso, destacó, que se necesita que todos sean "iguales ante la ley, porque así nacimos". Ante esto, adelantó que lo que se quiere cambiar desde el frente Juntos por el Cambio es planes sociales por trabajo a través de un programa integrador.

"Queremos cambiar los planes sociales por un Servicio Cívico Social para que cada joven encuentre un lugar de empleo, de trabajo, de porvenir, de futuro. Nadie puede vivir toda la vida encerrado en la pobreza. Eso se produjo con la misma lógica de querer mantener la situación del encierro en la pandemia", subrayó.

Por otro lado, apuntó contra la frase que empezó lógica por unos días por la pandemia pero que se extendió durante todo el año: "quedate en casa, no trabajes, cobrá un plan y yo te banco. Eso lo vemos hace tiempo en la Argentina".

"Fundamentalmente buscamos volver a la educación. Lo decimos desde la tierra de Sarmiento. Cuando uno mira el mapa de Argentina, Sarmiento pensó que de norte a sur, de este a oeste las escuelas tienen que estar democráticamente repartidas por todo el territorio nacional. Sarmiento pensó que cualquier argentino, naciera donde naciera merecía la misma educación. Esa realidad de la educación queremos recuperar en contra del adoctrinamiento", señaló haciendo alusión al escándalo que se desató hace unos días en La Matanza con una docente que a los gritos trato de convencer a un alumno de que el kirchnerismo es la mejor opción.

Finalmente Bullrich destacó: "necesitamos que las universidades sean para la libertad de los alumnos, no queremos que la educación sea macrista, de la UCR o kirchnerista, queremos que la educación sea libre y nos de grandeza".