Aubone caminó por Capital y escuchó a los vecinos

sábado, 21 de agosto de 2021 10:40

“Este es el barrio de mi infancia, yo me crié acá cerca, en el barrio Bancario, ya me encontré con varios vecinos que me cuentan las mejoras que van teniendo gracias a esta gestión municipal”, dijo Fabiola Aubone, ministra de Gobierno y precandidata del Frente de Todos, en una caminata realizada en Capital junto al intendente, Emilio Baistrocchi.

Luego agregó que el apoyo que recibe cuando camina por los barrios de San Juan “es importante porque nos da fuerzas para hacer frente a las elecciones del 12 de septiembre. Para cumplir con los protocolos sanitarios, las caminatas son más reducidas, con menos gente, pero es vital hacerlas porque en esta etapa el vecino quiere ser escuchado”, aseguró.

Ante una consulta periodística, Aubone contó que la preocupación principal de la gente está relacionada con trabajo y con la crisis que deja la pandemia.

“Estamos contándole al vecino que San Juan es una de las provincias con mejor índice de recuperación de empleo del país. Por eso es momento de seguir apoyando esta gestión. El gobernador, Sergio Uñac, ha construido la mejor relación con la Nación y la provincia es la que más está invirtiendo en la obra pública. Pero nos falta y para lograrlo necesitamos el apoyo de todos”, dijo.

Por su parte, el intendente Baistrocchi destacó que desde su gestión municipal siempre han tenido una gran relación con los vecinos. “Tenemos una gestión municipal para mostrar y Sergio Uñac tiene una gran gestión provincial para mostrar. Por eso le pedimos a los capitalinos y a las capitalinas que nos acompañen para tener nuestros tres candidatos en el Congreso de la Nación”, dijo Baistrocchi.

Contó que en un año y medio de gestión se están haciendo obras de cloacas en barrios históricos, que están cambiando a luz LED y que la meta es tener toda Capital con luz blanca.

“Lo hacemos a pesar de la pandemia, con un gran esfuerzo en materia de recursos humanos y económicos. Hoy venimos a visitar a los vecinos con Fabiola Aubone, precandidata a diputada nacional, para pedirles que sigan confiando en nosotros”, afirmó el intendente.