El Sindicato Médico ratificó el paro y anunció medidas hasta el 1 de septiembre

viernes, 20 de agosto de 2021 09:48

Desde el Sindicato Médico ratificaron las medidas de fuerza para la próxima semana y advirtieron que si no hay respuestas irán con medidas hasta el 1 de septiembre. Daniel Sanna responsable de la entidad gremial destacó que el Gobierno Nacional ayer llegó a un acuerdo salarial con el sector docente para que los salarios de ese sector no se vean perjudicados por la situación económica actual y alentó al Gobierno de San Juan a imitar eso "cumpliendo la promesa de que los sueldos no pierdan con la inflación".

"Los ingresos de la provincia han sido superior a la inflación de este año", aclaró Sanna en radio Sarmiento destacando la necesidad de que eso se vuelque a los salarios.

Ante esto anunció que para el 25 de agosto habrá "retención de servicio desde las 10 de la mañana con paro de sellos, excepto para partes de defunciones. Además ese día se realizarán asambleas hospitalarias.

Para el 26 de agosto tienen previsto paro sin asistencia a los lugares de trabajo. El mismo incluirá movilización desde calle Pueyrredón y Santa Fe hasta el Centro Cívico y luego hasta la Casa de Gobierno. Allí tienen previsto entregar un petitorio. "Las mismas medidas se van a profundizar si no hay respuestas", advirtió Sanna.

El sindicalista aclaró que fue la Subsecretaría de Trabajo la que dio fracasada la Conciliación Obligatoria. "La segunda reunión fue un llamado telefónico de 2 minutos de la ministra de Hacienda diciendo cómo se terminó todo. No tuvimos segunda reunión, lo denunciamos en el ministerio. A los 10 días de la conciliación obligatoria recibo el llamado telefónica y se terminó todo", aclaró Sanna.

El reclamo es por mejora salarial, Jubilación con el 82% móvil, y aplicación de la Ley de Carrera.