Uñac respondió el pedido por regalías mineras: "no puedo ceder algo que no corresponde a La Rioja"

martes, 17 de agosto de 2021 10:31

"No voy a ceder nada". Con esas palabras y de manera contundente, el gobernador Sergio Uñac descartó que vaya a dar pie al pedido que hizo el mandatario de La Rioja, Ricardo Quintela, sobre obtener regalías del proyecto minero sanjuanino Josemaría.

Quintela había indicado que la mina estará en suelo de “zona de influencia directa” de La Rioja y pidió a San Juan que sea "generoso": "hay que ser solidarios. Cómo no van a tender una mano solidaria a una provincia como la nuestra".

Ante esto, este martes, el gobernador Sergio Uñac aseguró que lo dicho por su par riojano es "una expresión que no obedece dentro de lo legal" y aclaró que "las regalías son de todos los sanjuaninos". "No puedo ceder algo que no corresponde a La Rioja pero tampoco me corresponde a mi en lo personal".

"Los sanjuaninos pueden tener tranquilidad que me eligieron para defender los intereses de San Juan. Vamos a seguir dialogando pero no vamos a ceder lo que nos corresponde", aclaró.

Finalmente, recordando el reclamo que también hizo La Pampa por la construcción de los diques, aseguró: "estamos de moda porque cualquier cosa que hacemos tenemos repercusiones en las otras provincias".