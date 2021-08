Orrego sobre la fiesta en Olivos: “Esta foto duele”

viernes, 13 de agosto de 2021 17:07

El diputado nacional y dirigente del Frente Juntos por el Cambio, Marcelo Orrego, se refirió a la publicación de la foto en cual se puede observar la presidente de la Nación Alberto Fernández junto a la Primera Dama en el festejo de cumpleaños en plena cuarentena en 2020. “Creo que a la gente le ha dolido mucho el incumplimiento de las medidas por parte del propio presidente”, sostuvo.

Tras ser consultado por las fotos que se filtraron del cumpleaños de la Primera Dama en medio de la cuarentena estricta del 2020, el diputado nacional dijo “yo tengo una clara postura, pero creo que acá lo más importante es lo que la gente siente al ver estas fotos. A mí en la calle me dicen que la están pasando muy mal, que la cuarentena fue letal para muchos... y ver esto duele”

Además, agregó, “en el momento que fue tomada esa foto la gente perdía a sus familiares y no les podía dar el último adiós, muchos trabajadores se vinieron abajo por no poder asistir a sus puestos, cerraron muchos negocios y muchísimas personas fueron escrachadas y multadas por intentar trabajar y llevar el pan a sus casas, las personas con enfermedades graves no podían ni ir al médico a sus consultas. Creo que por eso esta foto genera el enojo de la gente”

“Honestamente, espero que haya un pedido de disculpas de parte del presidente hacia todos los argentinos, pero tampoco creo que eso alcance para subsanar tanto dolor, sobre todo para los que más mal la pasaron”, concluyó el legislador nacional.