El Sindicato Médico lanzó un paro y Salud Pública pidió que "que no se resienta ningún servicio"

viernes, 13 de agosto de 2021 11:24

El Sindicato Médico y el Gobierno de San Juan no llegaron a un acuerdo y quedó abierta la posibilidad de que los profesionales de la salud hagan medidas de fuerza en los próximos días. Así lo confirmó Jorge Oribe, subsecretario de Trabajo de la provincia, quien explicó que "luego de varias reuniones, varios cuartos intermedios" no se logró un acuerdo este jueves.

"La titular Marisa López hizo ofrecimientos salariales que no fueron aceptados por el gremio médico, con lo cual se dio por fracasada la instancia conciliatoria", explicó el funcionario en Radio Colón.

Luego explicó que los reclamos fueron 2. Por un lado la parte salarial y por otro lado el cambio del sistema jubilatorio y volver a poner en funcionamiento los concursos. "Dentro de esta gama de reclamos, hubo muchos que era posibles de cumplimiento y otros que no. El tema salarial hubo reunión con hacienda y el gremio médico no aceptó", subrayó.

Al haber fracasado la instancia de conciliación obligatoria, las partes quedaron en libertad de acción con lo cual el gremio médico puede realizar acciones directas, circunscriptas en la comisión de garantías 2020 del ministerio de Trabajo de la Nación que debe cumplirse sin poner en peligro la salud de la gente y con una notificación de 5 días antes.

Tras el fracaso de la conciliación obligatoria, este viernes el Sindicato Médico lanzó un "paro sin asistencia a los lugares de trabajo y movilización a la Casa de Gobierno para el día 26 de agosto". Además desde la entidad gremial detallaron el plan de lucha a desarrollar a partir del 25 de agosto próximo:

Paro de Sello por tiempo indeterminado

Retención de servicios a partir de las 10 horas acompañada esta medida de asambleas hospitalarias

Nuevas medidas que surjan de las asambleas serán comunicadas a la Subsecretaría de Trabajo.

Ante este escenario, Guillermo Benelbaz, secretario Administrativo de Salud señaló que durante el 2021 se "hicieron cronogramas de incrementos salariales para paliar la situación de inflación" pero no alcanzaron para llegar a un acuerdo.

"Esto no es un cierre a no acompañar la inflación sino adelantar un tramo y dejar a expensas como vaya la recaudación y la inflación dejar abierta la conversación", agregó Benelbaz en dicho medio quien adelantó que ante cualquier medida de fuerza que haga el Sindicato, se "rearmará los cuadros de guardias" y "la idea es que no se resienta ningún servicio, menos los esenciales como es la pandemia".

"Se pide al sindicato que se respeten las garantías de salud de la población", pidió.