Varias comunas se sumaron al aumento salarial para municipales, contratados y becarios

martes, 10 de agosto de 2021 12:04

Este lunes, el Gobierno de San Juan anunció el adelanto del pago del incremento del 7% para estatales de la provincia. En consonancia, algunos municipios de San Juan adhirieron a esta iniciativa y ya se sumaron al pago del aumento en los salarios para hacer frente a la inflación. Diario La Provincia SJ hizo un relevamiento y éste es el resultado.

El primero en adherir fue el Municipio de la Ciudad de San Juan, desde donde indicaron que se procederá al pago del aumento del 7% que estaba previsto para el mes de octubre, en agosto, para el personal de planta permanente. Asimismo, se dará un 20% de aumento para personal contratado y para los becarios se agregará $2000 al plus de $3.000 que vienen percibiendo por la pandemia. También se incrementarán las asignaciones familiares, 40% en los tramos y 30% en los montos.

Rivadavia y Santa Lucía también se sumaron a la iniciativa de la provincia. De acuerdo a lo indicado desde ambas comunas, el aumento para los municipales será en el orden del 7% como lo acordado en la provincia pero lo que se está ahora analizando es de cuánto será el incremento para contratados y becarios. Por ahora no está definido el porcentaje porque se están estudiando las arcas municipales pero sí confirmaron que también recibirán un incremento en sus haberes.

Por su parte, Pocito confirmó que irá en el mismo orden de la provincia. Así lo confirmó el intendente Armando Sánchez quien explicó que aún resta ver bien el porcentaje. "En esta semana se reúne la gente del gremio y el ejecutivo. Se charló con ellos y vamos a ir a la par de provincia, igual como hacemos con los DNU que salen sobre el covid. Será con fondos propios porque gracias a Dios tenemos las cuentas ordenadas. Creo que va a rondar el mismo porcentaje de la provincia. Esto alcanzará a planta permanente, contratados y becarios".

Otro departamento que se sumó es el de San Martín que va por el mismo sentido. Así lo indicó el intendente Cristian Andino desde donde indicó: "hemos estado en contacto con el secretario de Hacienda, Gerardo Torrent y vamos a seguir la misma linea. Se adelanta el 7%. Todos vemos la inflación cómo fue avanzando y el poder adquisitivo ha ido perdiendo. Es un esfuerzo del municipio. Se sigue la misma línea del gobierno provincial".

Desde Calingasta, el intendente Jorge Castañeda indicó que también darán un porcentaje de aumento para los empleados municipales pero no confirmó aún el porcentaje y se evalúa si se dispondrá también un incremento para contratados y becarios.

Por su parte, desde Caucete confirmaron que también se otorgará el aumento del 7% en agosto al personal de planta permanente del municipio y que por estas horas se evalúa el porcentaje que se otorgará a los becarios y contratados, quienes también recibirían una recomposición en sus salarios.

Algunos de los departamentos que dijeron que no darán son Rawson e Iglesia. Desde Rawson indicaron que esperarán que se reúna el Consejo Nacional del Salario porque el convenio está atado a éste. "Si no hay un incremento en el Consejo no habrá convenio. No estamos atados a la provincia ni como otros departamentos. Por lo tanto ahora no habrá suba salarial".

Por su parte, desde Iglesia indicaron que el mes pasado ya hubo un incremento salarial para estatales con lo cual por ahora no otorgarían otro aumento.