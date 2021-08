Precandidatos del Frente de Todos junto a vecinos de Rawson

martes, 10 de agosto de 2021 22:31

En la tarde de este martes los Precandidatos del Frente de Todos dialogaron con vecinos del Barrio San Miguel en el departamento Rawson. El objetivo de la visita era poder escuchar las inquietudes de la comunidad, el efecto que ha tenido la pandemia durante este año y medio en su cotidianeidad y como poder brindarles respuestas concretas. Estuvieron presentes Fabiola Aubone, Luis Rueda, Marita Benavente y Noelia Tortarolo.

“Hemos puesto el cuerpo y el alma durante este año y medio, tratando de lograr lo mejor para los sanjuaninos. Y el ejemplo de esto es el Acuerdo San Juan, ese es nuestro modelo, donde nos sentamos todos a discutir con todos los sectores. Escuchando críticas, porque es la manera de poder crecer. Es lo necesario para que esta relación con la sociedad logre sus frutos. Dialogar, consensuar para construir entre todos el San Juan que queremos”, expresó Aubone.

El trabajo realizado por el gobierno de San Juan fue agradecido por los vecinos de la zona, “Nos encontramos con familias que han sido golpeadas por la pandemia de diversas formas, que lamentablemente han perdido seres queridos, pero que agradecen el esfuerzo realizado en todos los aspectos. Fundamentalmente el hecho de poder mantener sus fuentes de trabajo o de ingreso en la familia. Porque se ha mantenido la economía en la provincia a pesar del duro contexto”, dijo Noelia Tortarolo.

Ejemplo de esto son los $1.500 millones que destinó el gobierno en líneas de crédito para sostener el empleo en todos los sectores. Como así también los programas San Juan Trabaja y Proteger Empleo.

Por su parte Luis Rueda manifestó el rol fundamental de la política, “quienes estamos en este Frente creemos en la política como una herramienta para ayudar, transformar, para estar cerca de los que más necesitan. Para mi es un orgullo formar parte de este proyecto, porque estamos haciendo, pero podemos seguir haciendo mucho más. Hemos cumplido con lo que prometimos, construyendo viviendas, apostando al trabajo, cuidando la salud todos los sanjuaninos y vamos a seguir trabajando para lograr lo mejor para nuestra provincia”, expuso el precandidato.

A su vez Benavente reflexionó sobre como desde San Juan se pudo aprender durante este duro contexto, “La pandemia nos atravesó y nos cambio para siempre. Pero hay algo que no cambio, que es la esencia de la política. La política es una herramienta potente de transformación de la realidad de las personas. Y estuvo ahí durante la pandemia, no descansó en ningún momento. Claro que tuvo sus errores y sus aciertos, pero la vocación por el pueblo siguió intacta. Y nosotros no vamos a parar hasta transformar la vida de cada uno y lograr el San Juan que nos merecemos”, finalizó Marita Benavente.