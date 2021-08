Fabián Gramajo reveló que estudia Abogacía y recibió cientos de mensajes de apoyo

domingo, 1 de agosto de 2021 11:49

Este fin de semana, el intendente de Chimbas, Fabián Gramajo, reveló en las redes sociales que dedica varias horas de estudio para cumplir uno de sus sueños: recibirse de abogado.

El posteo, que compartió en su cuenta de facebook en la noche de este sábado, sumó más de 900 mensajes, muchos estos de apoyo. El texto va acompañado de una foto donde se lo ve sentado junto a su escritorio estudiando con la notebook.

"Después de cada jornada cuando llego a casa, principalmente los fines de semana, aprovecho los momentos libres para estudiar y así, dentro de poco tiempo, poder lograr mi tan ansiado título de Abogado", expresó Gramajo en el primer párrafo del posteo.

Luego agregó: "Aunque a veces es bastante agotador cumplir con todas mis obligaciones como Intendente, mi familia y a la vez estudiar; estoy seguro que todo esfuerzo tiene su recompensa; que si uno se lo propone y trabaja duro por ello, puede conseguirlo".

Finalmente reveló que está "convencido que la formación y el conocimiento es sumamente importante, no solo desde lo personal, sino también para ponerlo al servicio de los demás". "Por eso quiero decirles, que no importa la edad, hay que luchar por los sueños y no rendirse", cerró.