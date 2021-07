El intendente Juan José Orrego tiene coronavirus: "a cuidarnos más que nunca"

miércoles, 7 de julio de 2021 13:40

El intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego tiene coronavirus. Así lo confirmó en un breve mensaje en sus redes sociales en el que destacó que se encuentra en buen estado de salud.

"Durante el día de hoy me confirmaron mi diagnóstico de COVID-19 positivo. Me siento bien y estoy en casa, donde voy a cumplir con el aislamiento y con lo que me indiquen los médicos. A cuidarnos más que nunca", señaló Orrego. Tras su posteo, recibió muchos mensajes de apoyo y que pueda transitar la enfermedad sin problemas.

El pasado 4 de julio, fue su hermano Marcelo Orrego quien también afirmó que transita la enfermedad. "Quiero contarles que me encuentro bien y con leves síntomas. Voy a cumplir mi aislamiento con todos los recaudos necesarios”, expresó en su cuenta de Facebook.