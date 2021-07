Tadeo Berenguer confirmó el gabinete que lo acompañará en su gestión en la UNSJ

martes, 6 de julio de 2021 13:34

Este martes, el rector electo de la Universidad Nacional de San Juan, Tadeo Berenguer confirmó el gabinete que lo acompañará durante su gestión por los próximos años.

El rector junto a la vice Analía Ponce completaron en las últimas horas el equipo de gestión que conducirá a la UNSJ en esta nueva etapa y lo comunicaron vías redes sociales.

A continuación, una breve presentación.

?Secretaría Administrativo Financiera.

Ricardo Coca

Lic. en Administración UNSJ

Mg. en gestión de organizaciones Universidad de Valparaíso

Docente investigador

Ex director de Dpto. Cs Económicas

Ex secretario de extensión y

Ex decano de la Facultas de Ciencias Sociales.

?Secretaría de Ciencia y Técnica

Eric Laciar Leber

Ingeniero Electrónico

Doctor en Ingeniería Biomédica

Profesor Titular Exclusivo por concurso

Investigador Independiente CONICET

Delegado Regional por Latinoamérica en la International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE)

Ex - Consejero Departamental

Ex – Director del Departamento de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería (FI)

Ex – Coordinador General del Proceso de Acreditación de Carreras de Ingeniería de la FI en CONEAU

Ex – Presidente del Capítulo Argentino del IEEE EMBS

Ex – Presidente del Consejo Regional de Ingeniería Biomédica para América Latina

Ex – Vicepresidente de la Fundación de la Universidad Nacional de San Juan

Ex – Secretario Técnico de la Facultad de Ingeniería

?Secretaría de Posgrado y Relaciones Internacionales

Alicia Malmod

Arquitecta.

Doctora en Arquitectura. Magister en Gestión del Desarrollo Urbano Regional. Investigadora - Profesora Titular en Urbanismo. Docente de grado y posgrado.

Directora del Doctorado en Arquitectura y Urbanismo. FAUD. UNSJ

?Secretaría de Bienestar Universitario

Lucas Molina Rojo

Contador Público. Nodocente de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

?Secretaría Académica

Rosa del Valle Ferrer

Prof. En Geografía

Magíster en Historia FFHA. UNSJ

Docente e Investigadora

Ex Secretaria de Asuntos Estudiantiles

Directora del Programa Universitario de Asuntos Indígenas departamento de historia y geografía

Facultad de Filosofía Humanidades y Artes

?Secretaría de Extensión Universitaria

Laura Garcés

Licenciada en Trabajo Social UNSJ

Magister en Ciencias Sociales con orientación en Políticas Sociales (UNC) Doctora en Ciencias Sociales UBA

Docente del Departamento de Trabajo Social.

Directora de proyectos de investigación del Instituto de Investigaciones Socio-Económicas. Directora de la Maestría en Políticas Sociales en la Facultad de Ciencias Sociales.

Miembro de la Red Interuniversitaria de Posgrados en Políticas Sociales (RIPPSO).

Miembro de la Red Argentina de Ingreso Ciudadano (REDAIC)

?Secretaría de Comunicación

Omar Eduardo Cereso

Técnico Universitario en Periodismo - UNSJ.

Licenciado en Comunicación Social - UNSJ.

Maestrando en Comunicación Institucional - UNSL

Ex Director de Prensa de la UNSJ.

Coordinador del Área Comunicación Institucional de la FCEFN de la UNSJ.

Presidente de la Asociación Mutual del Personal de la UNSJ.

?Secretaría de Obras y Servicios

Hugo William Fernández

Ing. Civil- UNSJ

Doctor en Ciencias de la Ingeniería. Pontificia Universidad Católica de Chile.

Docente Investigador en el Instituto de Investigaciones Hidráulicas de la Facultad de Ingeniería UNSJ

Actual Director del Instituto de Investigaciones Hidráulicas UNSJ

Ex Jefe de Departamento Ingeniería Agronómica

Representante de la UNSJ ante el Consejo Regional INTA Mendoza - San Juan

Ex Consejero Directivo por el estamento docente en la Factultad de Ingeniería