Santiago Cafiero en San Juan: "Vengo a apoyar una idea de Gobierno y su prioridad sobre la Salud"

jueves, 29 de julio de 2021 12:30

En el marco de la visita a San Juan, de las autoridades del Gobierno Nacional para la inauguración de un nuevo hospital en 25 de Mayo, y el análisis del plan de vacunación contra el Covid-19, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero dejó un fuerte mensaje político decara a lo que será las próximas Elecciones Legislativas.

"Vengo a apoyar una idea de Gobierno, al Gobernador, a los sanjuaninos y sanjuaninas en su prioridad sobre la Salud Pública. Venimos acá a acompañar al Gobernador porque él ha reafirmado su postura sobre la necesidad y la prioridad que significa la salud. Para nosotros es prioritaria y si tenemos que elegir entre la timba financiera, entre los especuladores y la salud pública, no tenemos dudas. Elegimos la Salud Pública para los sanjuaninos y argentinos", dijo en conferencia de prensa.

En la mesa que compartió con Sergio Uñac y Carla Vizzotti, Cafiero resaltó un mensaje claro: "Nuestro Gobierno no tiene dudas a quien defiende (...) Nunca nos van a escuchar a nosotros decir que porque hubo un cambio en alguna ecuación financiera, empezamos a desfinanciar el sistema de salud. Eso no va a pasar en nuestro gobierno, en nuestro espacio político. Aún con la tremenda discriminación que sufrieron provincias que no adherían al color político del gobierno anterior, nuestros gobernadores y gobernadoras con rebeldía sostuvieron su proyecto de provincia".

En este escenario, ratificó su apoyo al Gobernador y se mostró expectante con la inauguración del nuevo nosocomio departamental. "Eso fue Sergio Uñac en San Juan, resistió esos embates y con los recursos de los sanjuaninos siguió avanzando en el sueño, en este caso de 25 de Mayo, de avanzar con un hospital público de calidad para sus vecinos y la región. Para nosotros eso es lo esencial, y esas son las cosas importantes".

"Venimos a acompañarte, a decirte que acá estaos y a ser parte de este momento tan importante, donde la Argentina empieza a debatir nuevamente hacia dónde quiere transitar su salida de la pandemia. Si la salida es a partir de la vacuna, es seguir hacia adelante o si es para atrás y volver hacia el pasado del que los argentinos abandonaron y dijeron que no en 2019", recalcó en su mensaje.