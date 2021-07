Allende: “Tenemos que convencer al sanjuanino que nos siga apoyando, San juan no puede volver al pasado”

domingo, 25 de julio de 2021 09:05

“Es un honor. Encabezar nuevamente la lista representa un nuevo desafío. Lo asumo con mucha responsabilidad como asumí todos los cargos que me tocó desempeñar durante estos años”. Con estas palabras, Walberto Allende, diputado nacional contó cómo vive la nueva postulación a legislador nacional en primer término por el Frente de Todos en San Juan. Allende, oriundo de 9 de Julio, irá por la reelección de su banca en el Congreso Nacional junto a Fabiola Aubone y a Luis Rueda en la lista de consenso que presentó el peronismo y sus socios partidarios.

"Es un momento delicado que vive el mundo y Argentina con una crisis que recibimos y que se agravó con la pandemia. El camino debe ser atender las grandes necesidades que tenemos, seguir acompañando al sanjuanino, al productor, la pequeña industria, a las empresas, al comercio, pero seguir trabajando para el San Juan post pandemia. Nada será igual después de la pandemia. Argentina no será la misma ni San Juan”, expresó Allende a Diario La Provincia SJ.

El legislador nacional destacó que el Frente de Todos conformará una lista de unidad y de consenso para presentarse en las PASO. “Siempre lo que se busca es consensuar una lista, las internas muchas veces no ayudan a la convivencia interna por eso siempre se buscan los consensos. Como estrategia me parece mejor la lista de unidad. Es difícil conformar a todos los que componen el frente porque son 6 cargos, pero me parece que como estrategia es lo mejor”, manifestó.

“Soy un hombre dedicado al trabajo, como hice toda la vida, comprometido con la vida y con el compromiso en sí, siempre poniendo por delante los intereses de la provincia. Fue lo que hice siempre, cuando estuve en el municipio, en el ministerio y los años en el congreso, siempre aprendiendo y escuchando. Separando que no solo el legislador nacional tiene que estar con los temas nacionales, sino que debe estar con los temas que a diario viven los sanjuaninos”, manifestó Allende.

El candidato a diputado nacional sostuvo que esta será una campaña atípica y que habrá que agudizar el ingenio para llegar a los ciudadanos. “Tenemos que convencer al sanjuanino que nos siga apoyando, San juan no puede volver al pasado, para atrás”, sostuvo. Allende recordó que milita en el Justicialismo desde los 15 años cuando acompañaba a su papá Armando a las reuniones partidarias. Durante su carrera política fue delegado sindicato municipal, presidente de la Junta Departamental del Justicialismo, concejal, subsecretario de Emergencia en el Ministerio de Desarrollo Humano, intendente y diputado nacional.