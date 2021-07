Rodolfo Colombo aspira a una "lista de unidad" y apuntó al diálogo con Consenso Ischigualasto

lunes, 19 de julio de 2021 11:34

Rodolfo Colombo, el líder de la fuerza política Actuar aspira a que haya una "lista de unidad" que demuestre la unión de la oposición y destacó que Juntos por el Cambio es el frente opositor que hoy la identifica pero dio un guiño a Consenso Ischigualasto para que toda la oposición de San Juan esté junta.

"La lista unidad sería lo más coherente, a partir de la situación que vivimos en el contexto que impone el oficialismo", comenzó expresando Colombo en radio AM1020 e indicó que "la unidad y el consenso con herramientas como las encuestas que hoy a nivel nacional están, sería lo mejor" para definir las listas y a quien identificar a nivel nacional.

El dirigente destacó que hoy se siente representado a nivel nacional "con quienes están más instalados para competir fuertemente para tratar de ganar". Estas figuras son Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Martín Lousteu, Martín Tetaz, etc.

"Para el país que viene es relevante el consenso", señaló subrayando que "si no se da, hay que ir a una PASO, que es lógico y no está mal, quizas las circunstancias no son las mejores".

Luego señaló que se verá si su partido, Actuar "plantea competir o no" y abrió la posibilidad de que el Frente Juntos por el Cambio enlace un "diálogo con el sector de Consenso Ischigualasto. Soy de quienes aspira que los que pensamos parecido podemos llegar a un consenso".

Sobre este punto destacó que para ganar más bancas en el Congreso, a nivel nacional, hay que "armar una agenda y no profundizar una grieta". Esto significa "generar empleo para que la sociedad se dignifique" y señaló que para alcanzar a nivel nacional la mayor cantidad de bancas se debe ganar casi en el 60% de las urnas, lo que permitirá sumar 10 diputados.

"En los diálogos está, cada partido tiene sus expectativas con sus dirigentes. Habrá que ver qué decisión se toma en cada partido. En actuar lo vamos a intentar y lo vamos a hablar con todos los que forman el frente, en algunos casos es difícil", finalizó sobre la necesidad de dar pasos al costado en las aspiraciones políticas de algunos dirigentes al momento de armar las listas.