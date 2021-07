Elecciones legislativas en San Juan: nuevos padrones y selección de autoridades de mesa, marcados por lo digital

domingo, 18 de julio de 2021 09:04

Los sanjuaninos volverán a las urnas en las elecciones legislativas 2021 para votar a los nuevos legisladores nacionales y el cronograma de la Cámara Nacional Electoral (CNE) establece que las PASO se harán el 12 de septiembre y las generales, el 14 de noviembre. En plena activación de las actividades, tras la presentación de las alianzas, y en la recepción de postulaciones para autoridades de mesa, San Juan se pone a punto para tener su sistema plenamente digital listo para los comicios.

El secretario electoral Edgardo Benitez destacó a Diario La Provincia SJ que "ya se venía trabajando de manera bimodal o mixta, combinando lo analógico y lo digital en cuanto a los trámites y al manejo de documentación. Ahora vamos a ajustar los sistemas sólo a lo digital y se inicia con pruebas a lo largo del proceso. Ahora bien, todo lo que se haga antes no garantiza que no haya saturación del sistema o se caiga en el día del comicio. Esperamos que no sea así y se trabajará en ese sentido, pero hay cuestiones que nos exceden".

Las capacitaciones y las pruebas ya se llevan adelante, además del procesamiento de datos que ya se recepcionaron. Algo que se agudizará a fin de mes con la presentación de listas. Por otro lado, ya se reciben inscripciones sólo online para autoridades de mesa y bajo ese exclusivo formato también se contará con los padrones, dentro de al menos 15 días más. "Es importante, en ese sentido, que los votantes consulten los padrones para verificar si hubo un cambio en los lugares de votación ya que se sumarán 61 escuelas más, debido a las demandas del protocolo y por tanto, muchas personas tendrán que ir a otro establecimiento dentro del radio del domicilio que tiene en el DNI. Usaremos el mismo sistema online y por verificación por mensajería en celular", explicó.

A su vez, señaló que en la selección de autoridades de mesa se mantendrá el criterio de integrar mesas con personas con experiencia y formación anterior para trabajar en los comicios y quienes se incorporan con sus nuevas capacitaciones. "Es especialmente importante reducir al mínimo el error en el manejo de una mesa, debido a que todo el procesamiento será digital. Por esto, nada mejor que contar con quienes saben cómo trabajar y cuente con el apoyo de quienes se incorporan. De todos modos, la gran mayoría de los inscriptos ya trabajó en elecciones anteriores", dijo.

Sobre cómo evalúa el panorama en cuanto a la participación de los votantes, Benitez reflexionó: "la pandemia ha influido en todas las actividades y las elecciones no serán la excepción. Habrá en ese momento, votantes contagiados y otros, aislados por contactos estrechos. Esa y otras situaciones van a influir en la concurrencia en las urnas pero consideramos que el panorama no será igual al que pensábamos hace tres meses atrás. La ausencia en los comicios no será tan aguda porque, además, las condiciones del tiempo ya son otras y el avance de la vacunación también será más amplio".

Cabe destacar que el 24 de julio se conocerán las listas que competirán en las urnas por las PASO y la campaña propagandística iniciará el 8 de agosto y se extenderá hasta el 9 de septiembre.