Peluc confirmó que se desvinculó del Enacom y Fabián Martín destacó: "no se si ellos quieren asociarse"

viernes, 16 de julio de 2021 08:50

Este jueves, un día después de que se presentaran los frentes opositores para las próximas elecciones legislativas, se conoció en San Juan que José Peluc, quien estaba al frente del Enacom, había renunciado a este organismo.

Peluc es dirigente de ADN, partido que integra Consenso Ischigualasto, y aseguró que decidió dar un paso al costado en sus funciones dentro del organismo que depende del Gobierno Nacional, para poder dar transparencia a su imagen y la del espacio que representa.

"Estoy desvinculado del organismo. Eso se hizo en virtud de que fue una objeción por parte de un sector de la oposición. Yo había ofrecido renunciar si hacía falta, lo dejamos plasmado así. Notaba que durante cualquier nota que le hacían a cualquier persona de Consenso Ischigualasto tenía que estar varios minutos hablando de este tema cuando en realidad tenía que hablar del país, del San Juan que queremos, qué le hace falta a la gente", subrayó Peluc en radio Colón.

La decisión de desvincularse la informó al Enacom el pasado 8 de julio, una semana ante al cierre de los frentes. Sobre esto aseguró que mantuvo diálogo con el otro frente opositor, Juntos por el Cambio, para acercar posturas con Consenso Ischigualasto y así unirse pero no se logró llegar a un acuerdo.

Luego indicó que se cumplió "con lo prometido" de renunciar y de esta forma sacó al espacio de "este escollo de preguntas".

Por su parte, el referente de JxC, Fabián Martín aseguró que se evaluará "el hecho nuevo que de cierta manera trae aire fresco". "La política es diálogo más allá de los desencuentros. El frente es un frente programático... es posible que los otros cambien, no podemos ser absolutamente estructurado y no tener la soltura necesaria para tener tolerancia al otro. Sería saludable escuchar a la otra parte", subrayó tras conocerse la noticia.

"Conversé con algunos dirigentes de Consenso Ischigualasto pero hay cosas que nos distancian, pero no era por Peluc y no era por el cargo solamente", destacó Martín en Estación Claridad y agregó: no se si ellos quieren asociarse y de ser así entablaremos el diálogo".

"En caso de que suceda la propuesta, lo pondremos en la mesa y evaluaremos", finalizó.