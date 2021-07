Juan Domingo Bravo: "la dirección actual del Bloquismo la veo tristemente acompañando sin ser protagonista"

viernes, 16 de julio de 2021 09:46

"La dirección actual del Bloquismo la veo acompañando, tristemente acompañando sin ser protagonista de nada, en cargos menores. La veo con pena". Con esas palabras el dirigente del Bloquismo disidente, Juan Domingo Bravo, lamentó el lugar que ocupa hoy el Bloquismo, que conduce Luis Rueda.

"El Bloquismo siempre fue una alternativa en la provincia, siempre trabajó para generar una propuesta y creemos que Juntos por el Cambio es el espacio donde debe estar el Bloquismo", comenzó expresando Bravo a Diario La Provincia SJ.

Luego indicó que "en el otro espacio (Frente Todos), no hace más que acompañar, sin poder decidir, ser protagonista, sin los dirigentes poder participar en los diferentes departamentos".

Actualmente Bravo y Enrique Conti (referentes del Bloquismo disidente) se sumaron al frente Juntos por el Cambio. "Acá el bloquismo va a poder participar, tendrá un lugar donde se pueda expresar y ser candidato. Siempre tuvimos una posición que fue la misma, de ser alternativa en la provincia, no varié. Me sumé no por una persona en particular sino por las ideas que representa. Es el espacio donde me gustaría que el partido bloquista, el de los amores de uno, de la infancia de uno esté. No creo que falte mucho tiempo para que esto ocurra", señaló.

Bravo aclaró que "no solo hay que ser critico sino generar propuesta para llegar al gobierno en el orden nacional. No es solo tirar piedra y criticar porque no sirve sino hacer propuestas".