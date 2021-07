Juntos por el Cambio: volvió Dignidad Ciudadana y se sumó un sector de Autoconvocados

martes, 13 de julio de 2021 08:41

"Pretendemos un frente amplio". Con esas palabras, intendente Fabián Martín destacó que se trabaja por estas horas a contrarreloj para armar los frentes que competirán en las urnas en las próximas elecciones con miras a llegar al Congreso.

El dirigente de Producción y Trabajo, que lidera Marcelo Orrego, confirmó que al frente "volvió Dignidad Ciudadana, que en el 2019 se había alejado" y también se sumó el bloquista Juan Domingo Bravo y un sector de autocovocados. Con todos los sectores buscan ser un frente opositor fuerte que sea coherente con la oposición a nivel nacional.

Fabián Martín confirmó en Radio Sarmiento que en la línea se mantienen los partidos que vienen conformándolo desde las últimas elecciones que son Producción y Trabajo, la UCR, Actuar y el PRO.

Este miércoles vence el plazo para la presentación de los frentes que competirán en las PASO. Luego comienza la carrera para armar las listas que competirán entre sí para las legislativas 2021.

"Estamos analizando. Existe la posibilidad de tener una sola lista lo que no es una tarea sencilla pero es posible, o tener más de 2 listas, lo que sería desgastante, especialmente por el contexto”, señaló Martín quien confesó que él prefiere una lista única y no que se extienda a 3 o 4 porque "sería mucho, en un contexto donde la gente está molesta y no se sabe si irán a votar por miedo a la pandemia”.