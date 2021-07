Diputados aprobaron asistencia financiera para la obra del nuevo Penal

jueves, 1 de julio de 2021 16:30

La Cámara de Diputados de San Juan aprobó la asistencia financiera para la obra Complejo Penitenciario en Ullum. Consiste en la suma aproximada de 1920 millones de pesos para la ejecución de la primera etapa de la obra. Asimismo, el cuerpo legislativo otorgó acuerdo a un convenio entre Cannabis Medicinal San Juan Sociedad del Estado " y el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, para formalizar la cooperación y asistencia recíproca necesaria de las partes intervinientes.

Por otro lado, instituyó el Día Provincial de la Tejedora, una iniciativa del diputado Enrique Montaño. Además, ratificó diversos convenios, uno de ellos para el confronte de datos personales con el fin de validar identidad o verificar vigencia del Documento Nacional de Identidad; otro para organizar la asistencia psicológica pos Covid 19 a los integrantes del Foro de Abogados; otro acuerdo para articular acciones en busca de lograr la integración y reinserción laboral de los internos del penal; y por último, un convenio para incrementar la cobertura de servicios públicos dirigidos a la promoción del desarrollo de las habilidades físicas, de lenguaje y comunicación, cognitivas y socioemocionales de niños de O a 5 años, y acrecentar la cobertura escolar en educación inicial con criterios de calidad para niños de 3 a 5 años.

Además, adhirió a las nuevas medidas generales de prevención COVID-19. Asimismo, declaró de interés la construcción de la ruta que unirá el departamento Valle Fértil con la Ciudad Capital de San Juan, pasando en su recorrido por el departamento Angaco. Este proyecto de resolución fue presentado por los diputados Marcelo Mallea, Miguel Sánchez y Silvio Atencio.

Posteriormente, la Cámara otorgó acuerdo a dos proyectos de comunicación. Uno autoría del diputado Juan Carlos Abarca que solicita instalación de una delegación en el departamento Albardón; y el otro, de autoría del legislador Jorge Barifusa, que requiere al organismo pertinente los recursos necesarios para la "Reconstrucción de la Ruta Nacional 40. Tramo: Campo Afuera, departamento Albardón — Intersección con Ruta 150, localidad San Roque, departamento Jáchal”.

Cabe señalar que esta séptima sesión del periodo ordinario estuvo conducida de forma alternada por el vicegobernador Roberto Gattoni y el vicepresidente primero, diputado Eduardo Cabello. Acompañaron los secretarios Legislativo, Nicolás Alvo, y Administrativo, Roberto Gattoni.

Asistencia financiera para la obra Complejo Penitenciario

La Cámara aprobó el convenio de cooperación y financiación para la ejecución de la obra: "Servicio Penitenciario de San Juan 1° Etapa" — Complejo Penitenciario Dpto. Ullum, suscripto entre la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas de la Nación y la Provincia de San Juan. Este punto del orden del día fue fundamentado por el diputado Juan Carlos Abarca.

Durante la presentación el legislador manifestó que este acuerdo tiene por objeto la asistencia financiera, por parte de la Secretaría a la Provincia, para la ejecución de la obra mencionada. El monto total asciende a la suma de pesos mil novecientos diecinueve millones ochocientos veintiséis mil cientos dieciocho con noventa y siete centavos ($ 1.919.826.118,97), el que se depositará en una cuenta bancaria en el Banco de la Nación Argentina, habilitada a estos fines.

Convenio con Cannabis Medicinal San Juan Sociedad del Estado

Tras los fundamentos brindados por el diputado Jorge Barifusa, el cuerpo legislativo ratificó el convenio marco celebrado el 11 de diciembre del 2020, entre Cannabis Medicinal San Juan Sociedad del Estado "Ca.Me. San Juan S.E.", y el Ministerio de Obras y Servicios Públicos.

Durante su alocución, el legislador explicó que el objetivo de este acuerdo es formalizar la cooperación y asistencia recíproca necesaria de las partes intervinientes, en todas las obras que se ejecuten, conforme a la Ley de Obras públicas N° 128-A y demás normativas vigentes.

Por otro lado recordó que la Ca.Me. San Juan S.E., como Sociedad creada por el Gobierno de San Juan, mediante la Ley Provincial N° 1951-A en su art. 3, inc. 2), tiene por objeto realizar todo lo conducente a cultivo del cannabis y sus derivados, con propósitos científicos, medicinales y/o terapéuticos, promoviendo mediante esta actividad, desarrollar el esfuerzo productivo; incrementando la riqueza provincial. En este sentido, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, tiene la facultad de evaluar, coordinar y realizar seguimiento de las obras que Ca.Me. San Juan S.E. sea parte, la que intervendrá necesariamente como órgano asesor técnico en dichos procedimientos.

Convenio con RENAPER

También, la Cámara ratificó un convenio único firmado el 10 de noviembre de 2020 entre el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y el gobierno de la provincia de San Juan. En la ocasión, la legisladora Marcela Monti fue la encargada de presentar la ley ante el recinto.

Durante su explicación, sostuvo que este acuerdo tiene por finalidad el confronte de datos personales para la prestación de servicios de validación de la identidad de personas, con el fin de validar identidad o verificar vigencia del Documento Nacional de Identidad de los individuos. De acuerdo a lo establecido en el artículo 11 inciso 1 de la Ley Nacional N° 25.326, la Provincia acredita el interés legítimo al momento de cumplimentar con la finalidad del Convenio, en consumir desde la plataforma de "Gobierno Digital" (CIDI), aprobada por Decreto Provincial N° 1461-MHF-2019, los servicios de "Autenticación y vigencia de DNI", "Verificación de identidad por medio de fotografías de Rostros", y "Servicios de datos básicos del DNI", provistos por RENAPER.

Intercambio de programas y capacitaciones entre Salud Pública y el Foro de Abogados

Luego, la diputada Graciela Seva expuso los argumentos de este convenio de asistencia y cooperación, suscripto el 19 de febrero de 2021, entre el Ministerio de Salud Pública y el Foro de Abogados de San Juan.

El asunto resultó aprobado por la Cámara y tiene como objetivo brindar colaboración y cooperación mutua para lograr la factibilidad, viabilidad y sustentabilidad de las políticas de salud desarrollando una estrecha relación de intercambio de programas, capacitaciones, acciones, conocimientos, experiencias y capacidades para cumplir con una plena política de salud en la comunidad.

En este sentido, la diputada Seva señaló que ambas partes se comprometen en forma conjunta a trabajar y organizar la asistencia psicológica pos Covid 19 a los abogados, que como consecuencia de la pandemia se observan complicaciones en la salud mental de la población. Para ello, se podrá utilizar asistencia en modalidad virtual y presencial, entre otras. Y los destinatarios/as serán los profesionales integrantes del citado Foro y su grupo familiar.

Reinserción laboral de los internos del penal

Por otro lado, los legisladores y las legisladoras aprobaron el Convenio Marco de Asistencia y Cooperación mutua entre la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público; el Servicio Penitenciario Provincial, y la Asociación Fe y Alegría, suscripto el 6 de diciembre del año 2019.

En esta oportunidad habló la diputada Celina Ramella como miembro informante y señaló que el citado acuerdo tiene como finalidad trabajar mancomunadamente, articulando acciones en busca de lograr la integración y reinserción laboral de los internos, dentro de las distintas unidades penitenciarias de la Provincia de San Juan, y de los que recuperan la libertad.

En tal sentido, indicó que el Ministerio de Gobierno y el Servicio Penitenciario de San Juan se comprometen a incentivar y colaborar con la reinserción de los internos que recuperen la libertad, a través de su formación y capacitación integral en conjunto con distintos entes gubernamentales y privados. Como así también incentivar la capacitación de los internos dentro del Servicio Penitenciario Provincial, para concretar oportunidades de empleos.

Asimismo, sostuvo que la Asociación Fe y Alegría se compromete a colaborar con el aporte de recursos destinados al cumplimiento de sus objetivos, en especial la creación de un Centro de Formación Técnico Profesional subvencionado por el Estado Provincial, donde se llevará adelante este programa en beneficio de los internos y miembros del Servicio Penitenciario Provincial, quienes tendrán el uso y goce de dichas instalaciones, junto a la Asociación.

Adhesión al Plan Nacional de Primera Infancia

Más tarde, la diputada Fernanda Paredes fundamentó el convenio de adhesión para la ejecución del "Programa de Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia y a la Política de Universalización de la Educación Inicial" (PRINI I), Componente II — "Mejoramiento del desempeño del sistema educativo en la educación inicial" firmado entre el Ministerio de Educación de la Nación y Ministerio de Educación de la Provincia de San Juan. El asunto fue aprobado por el cuerpo.

Luego la legisladora señaló que el objetivo de este programa consiste en incrementar la cobertura de servicios públicos dirigidos a la promoción del desarrollo de las habilidades físicas, de lenguaje y comunicación, cognitivas y socioemocionales de niños de O a 5 años, que cumplen con criterios de calidad.

Por otra parte, expuso que el Componente II, de mejoramiento del desempeño del sistema educativo en la educación inicial, tiene por objetivo incrementar la cobertura escolar en educación inicial con criterios de calidad para niños de 3 a 5 años priorizando a los que viven en zonas vulnerables, de acuerdo con el criterio de NBI (necesidades básicas insatisfechas).

Instituir el día provincial de la Tejedora

Después, el cuerpo parlamentario otorgó acuerdo a un proyecto de Ley presentado por el diputado Enrique Montaño que propone instituir en la provincia de San Juan el día 27 de junio de cada año como "Día Provincial de la Tejedora" en alusión al natalicio de Doña Paula Albarracín de Sarmiento.

En su exposición, el legislador señaló que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social o el organismo que en el futuro lo reemplace, quién realizará actividades culturales y turísticas que promocionen y promuevan el oficio.

Asimismo, recordó a la madre del maestro de América, y dijo que “es un ejemplo de mujer emprendedora y tenaz que sacó a su familia adelante con su gran capacidad de trabajo y su habilidad en el telar. Toda su vida tejiendo, fue la fuente principal de los ingresos familiares. Su lucha y fortaleza contra los contratiempos de la vida, representa a las mujeres de hoy que hacen frente a las adversidades del mundo actual”.

Posteriormente, el diputado Montaño hizo referencia a dos destacadas tejedoras, Inés Vedia y Ermela Balmaceda, quienes con sus tejidos artesanales realizados en distintos tipos de lanas (vicuña, oveja, guanaco y llamas), las llevaron a participar en distintos eventos a nivel Provincial, Nacional e Internacional. “Sus obras le permitieron conocer y exponer en distintos puntos del país. Por su larga trayectoria, ambas han sido premiadas a Nivel Nacional en el Predio de la Sociedad Rural Argentina. La señora Vedia Santos Inés fue galardonada con Medalla de Oro y por su parte, la señora Ermela Balmaceda obtuvo el Primer Puesto con la colcha de flores tejida de al telar que presentó” expresó el parlamentario.

Adhesión a medidas generales de prevención COVID-19

Por otro lado, los legisladores y legisladoras trataron sobre tablas y aprobaron la comunicación oficial remitida por el Poder Ejecutivo, mediante Mensaje Nº 69 en la que da cuenta de la Ley de Necesidad y Urgencia Nº 2259-P por la que la provincia de San Juan adhiere en todo su territorio, al DECNU 2021-411-APN-PTE. El diputado Gustavo Rodríguez fue el encargado de explicar los fundamentos de este asunto.

Renuncia al cargo de Jueza de Paz Letrada

También, el cuerpo aprobó sobre tablas la nota de renuncia definitiva al cargo de Jueza de Paz Letrada, presentada por la Dra. Silvia Beatriz Rodriguez, D.N.I. N° 12.568.396, conforme lo previsto en el artículo 22° del Acuerdo General N° 24/98 de la Corte de Justicia y lo dispuesto por Acta Complementaria del Convenio de Transferencia del Sistema de Previsión Social de la Provincia de San Juan Ley 24.018 modificada por Ley 27.546. Sobre este asunto, habló la diputada Marcela Monti.

Proyectos de Resolución

Posteriormente, el cuerpo legislativo otorgó acuerdo al siguiente proyecto de resolución que propone declarar de interés:

Turístico, Productivo, Económico, Industrial, Ganadero, Agrícola y Demográfico el proyecto y construcción de la ruta que unirá con una traza de 180 km el departamento de Valle Fértil con la Ciudad Capital de San Juan, pasando en su recorrido por el departamento de Angaco. (Interbloque: diputados Marcelo Mallea y Miguel Sánchez del bloque Del Este y Silvio Atencio del bloque Justicialista)

Proyectos de Comunicación

Más tarde, el cuerpo legislativo aprobó los siguientes proyectos de comunicación que solicitan al Poder Ejecutivo que:

Gestione a través de las autoridades de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), Sucursal San Juan, se arbitren las medidas necesarias para la instalación de una delegación en el Departamento de Albardón (diputado Juan Carlos Abarca).

Arbitre, por intermedio del organismo que corresponda, los recursos necesarios para la "Reconstrucción de la Ruta Nacional 40. Tramo: Campo Afuera, departamento Albardón — Intersección con Ruta 150, localidad San Roque, departamento Jáchal”. (diputado Jorge Barifusa)

Saludos especiales

Antes de finalizar la sesión, el diputado Juan Carlos Abarca solicitó la palabra para recordar que el día 1 de julio tiene lugar la conmemoración de cuarenta y siete años del aniversario de la muerte del general Perón. “Fue tres veces presidente de la Nación. Una persona que creó un movimiento que hasta la fecha está más que vigente, cuando escuchamos las palabras de él parece que estuviera hablando en la actualidad. Perón siempre hablaba de la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Es por eso que he traído a la memoria en este día porque creo que hoy más que nunca necesitamos la felicidad del pueblo y también la grandeza de la patria. También viene un día muy conmemorable como va ser el 9 de julio”, expresó el legislador.

Luego, el parlamentario Juan Carlos Gioja manifestó que “en consonancia con lo planteado por el presidente del bloque Justicialista hacemos nuestro sentido homenaje a un hombre que eligió nuestro pueblo argentino para llevar adelante un proceso de cambio y la incorporación de los sectores del trabajo, de los sectores de la mujer a la vida política de la Argentina. En este sentido, esta conmemoración constituye un compromiso y pasos a seguir para trabajar en lo que le hacer falta al país para cumplir con los preceptos políticos del general Perón. Si hay algo importante que Perón le deja a la Argentina, es haber sido capaz de darle una ideología, una concepción política que antes no la tenía, le dio una doctrina nacional y popular al país que no poseía. El elige dos sectores de la sociedad para poner en marcha este movimiento, que son los trabajadores y las mujeres”.

A continuación, el vicepresidente primero de la Cámara, legislador Eduardo Cabello, declaró que “desde donde vengo no puedo no hablar de palabras. Me quedo con un acto tremendo que hicieron dos hombres en la República Argentina, que creo que es lo que está faltando hoy a la Patria: la unidad y el diálogo y que los postulados de esta gente tan importante que hizo que esta patria fuera grande lo volvamos a poner de manifiesto. Ese gran abrazo entre Perón y Balbín cerró una gran grieta. Esperemos que como argentinos podamos tener la capacidad de poder hacerlo ahora”.

Posteriormente, el diputado Cabello emitió un saludo para todos los arquitectos en su día, especialmente para el parlamentario Jorge Barifusa.

Y por último, expresó un afectuoso saludo para todos los trabajadores y trabajadoras de la Cámara de Diputados por celebrarse este 6 de julio el “Día del empleado Legislativo”.

