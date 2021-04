Uñac aseguró que San Juan "se predispone a generar contactos" para comprar vacunas

jueves, 8 de abril de 2021 11:25

En las últimas horas y tras conocerse las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para contener la segunda ola de coronavirus, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, señaló que “no está vedado traer vacunas. Tanto las provincias, como el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pueden comprar vacunas por su cuenta, lo mismo los privados. No está prohibido”.

En este caso, el gobernador de San Juan se refirió a la posibilidad de adquirir vacunas y señaló que la provincia "se predispone a generar contactos" para adquirir dosis. "Yo dije que la provincia de San Juan tiene las partidas necesarias para comprar vacunas. Es un elemento escaso en el mundo, hay países que todavía no se han podido vacunar, países que han empezado con una mínima de vacunación y nosotros estamos avanzando un poco más pero, la provincia se predispone, en función de esta apertura que antes no estaba, a generar todos los contactos necesarios", indicó Uñac en su llegada a la reunión extraordinaria de Acuerdo San Juan.

En este escenario remarcó que San Juan ya tuvo algunos contactos ante la posibilidad de compra de vacunas, aunque los dichos del Jefe de Gabinetes, señala una nueva oportunidad de adquisición de dosis de vacunas. "No avanzábamos y no firmábamos convenios porque no sabíamos cuál el nivel de ingresos que podíamos llegar a tener y si se iba a permitir que llegara a la provincia", sostuvo.

Por eso, indicó que "recordemos que hace un tiempo se compraron respiradores y fueron tomados y distribuidos por el propio Gobierno Nacional, nosotros pensábamos que eso podía pasar con las vacunas. Ante esta expresión del Jefe de Gabinete nos predisponemos a firmar los contactos y firmar los convenios necesarios, si es que lo podemos lograr, para que eso sea una realidad".

Cafiero salió a dar detalles de la letra chica del DNU de Alberto Fernández, que prohíbe la circulación nocturna y aprovechó para explicar cómo es la situación por la falta de vacunas que atraviesa el país. “Estas tres semanas es el tiempo que estamos pidiendo para vacunar a los mayores de 70 años que son los que se mueren si contraen coronavirus”, señaló.

No obstante, anticipó que “con la escasez que hay en el mundo” los plazos de entrega pueden llevar varios meses.