Diputados aprobaron la financiación para el “Túnel de Zonda”

jueves, 22 de abril de 2021 17:19

Este jueves, la Cámara de Diputados de San Juan dio acuerdo al mutuo de asistencia financiera con el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional quien aportará una suma de aproximadamente cincuenta millones de dólares, en el marco de la autorización acordada por el artículo Nº16 de la Ley N°2187-1 del Presupuesto Año 2021.

Esta iniciativa que permitirá refuncionalizar y poner en valor los recursos naturales de la Quebrada de Zonda, obtuvo veintitrés votos positivos; y ocho votos negativos que correspondieron a los diputados y diputadas de los bloques Producción y Trabajo, Actuar y PRO-Juntos por el Cambio. Asimismo, el cuerpo legislativo otorgó acuerdo a la modificación del artículo 5º de la Ley Provincial N° 615-S, para establecer un incremento en la pensión vitalicia de Guerra de Malvinas.

Además, declaró por un lado, la tumba de Emar Acosta como Patrimonio Histórico; y por el otro, al mes abril como el “Mes de la Concientización sobre el Trastorno del Espectro Autista”.

También, aprobó los proyectos sobre la Consolidación de las leyes sancionadas en el año 2020; el Informe Tribunal de Cuentas del ejercicio 2019; la imposición de nombre a una escuela de Nivel Inicial de Rawson, y la adhesión al decreto sobre medidas de prevención COVID-19.

Por último, la Cámara ratificó nueve convenios referidos al: Plan Nacional Argentina contra el Hambre; la innovación tecnológica para la competitividad de los sectores productivos; la modernización de la Administración Pública de la Ciudad de San Juan; Incorporación de graduados en áreas de Ciencia y Tecnología; y la implementación del "Programa de Apoyo y Acompañamiento a Personas de Situación de Riesgo por Violencia por Motivos de Género". Asimismo, diferentes acuerdos firmados por la Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación con la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, la Municipalidad de Jáchal y el Consejo de Enólogos.

Financiamiento del Proyecto Túnel de Zonda

El diputado Jorge Barifusa expuso ante la asamblea los fundamentos del convenio de Asistencia Financiera y Adhesión entre el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional y el Gobierno de la Provincia de San Juan, para suscribir a la suma de 49.973.127 dólares, más sus intereses, para el financiamiento del Proyecto Túnel de Zonda en el marco del Plan Maestro del Corredor Turístico en la Quebrada de Zonda, por el cual serán refuncionalizados y puestos en valor los recursos naturales de dicha zona.

En la ocasión, también hablaron los legisladores Carlos Jaime Quiroga, Edgardo Sancassani, Juan Carlos Gioja, Horacio Quiroga y Juan Carlos Abarca. Este asunto fue aprobado con veintitrés votos positivos; y ocho votos negativos que correspondieron a los diputados y diputadas de los bloques Producción y Trabajo, Actuar y PRO-Juntos por el Cambio.

Durante su explicación, el legislador Barifusa sostuvo que “las bondades de la referida zona, han llevado a que el actual camino a través de la quebrada se haya ido convirtiendo en parte fundamental de un circuito ciclístico cada vez más concurrido, el cual por la estrechez del camino, su sinuosidad, la falta de banquina, y la morfología del terreno, así como el flujo de tránsito, particularmente los fines de semana, ha generado una gran cantidad de accidentes entre ciclistas y vehículos. Para determinar la viabilidad financiera para la concreción del proyecto, se ha buscado una fuente de financiamiento con condiciones favorables para la Provincia, habiéndose presentación ante el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR), las que están plasmadas en el Convenio”.

Otra de las bondades que mencionó Barifusa fue a través del túnel se van a canalizar todos los servicios fundamentales de la población tanto de Zonda y como de Ullum, como lo son la línea de media tensión, el tendido de fibras ópticas, tuberías de gas y el tema del acueducto.

Por otro lado, el miembro informante agregó que “esta obra es parte del Plan Estratégico 2030 que consiste en conexión de los departamentos de Zonda y Rivadavia. Y el proyecto comprende dos partes: una es un túnel de 1070 metros de longitud, perpendicular a lo que va ser la sierra de Marquesado; y segundo la ejecución de dos caminos, uno para conectar el portal este del túnel a través de la ruta provincial Nº 14 en el departamento Rivadavia y el otro por el portal oeste, en el departamento Zonda, que se va a conectar con la ruta provincial Nº 38. Totalizando ambos tramos una longitud de aproximadamente cinco kilómetros y medio. El túnel posee un importante desarrollo de ingeniería”.

Cabe señalar que la pretendida Asistencia Financiera se hace en el marco de la autorización acordada por el artículo 16 de la Ley N°2187-1 de Presupuesto Año 2021, que faculta al Poder Ejecutivo Provincial, a tramitar aportes provenientes del Tesoro Nacional y/o contraer obligaciones con el Gobierno de la Nación y/o acudir a fuentes alternativas de fondos, y/u otorgar avales y/o garantías, con las limitaciones dispuestas por los Programas de Asistencia Financiera, u otro que los sustituyan o reemplacen, aprobados por leyes provinciales, conforme a las condiciones del mercado, con personas físicas o jurídicas que operen legalmente en la República Argentina o en el exterior, cuyo objeto social sea posible de concretar, pudiendo garantizar las operaciones con los fondos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos (Ley Nacional N° 23548) o cualquier otro régimen que lo modifique o sustituya, o ceder en pago los fondos antes indicados, cuando el monto del financiamiento no supere el veinte por ciento (20%) del Presupuesto Total de Gastos.

En oposición a este asunto, habló el diputado Carlos Jaime Quiroga quien sostuvo que “desde nuestro bloque consideramos que la obra es buena y necesaria, siempre hemos acompañado los proyectos que tienen como objeto la modernización de la provincia que implican una mejor calidad de vida para los sanjuaninos pero es en este caso en particular que creemos que no solo debemos analizar las bondades de los proyectos sino también efectuar un análisis pormenorizado de los criterios de oportunidad, mérito y conveniencia de las obras, y es en este punto que entendemos que no es el momento adecuado para que la provincia se comprometa con un préstamo en dólares, casi cincuenta millones, comprometiendo a gestiones futuras ya que se pagarían en diez años y con dos años de gracia. En otro orden estamos en una época complicadísima desde lo económico, financiero, social y sobre todo sanitario en Argentina y en nuestra provincia”.

Por su parte, el diputado Edgardo Sancassani defendió el proyecto y explicó “cómo no vamos acompañar una obra tan importante y tan estratégica que aporta también a la salud, estamos viviendo una emergencia y la salud es lo más importante. Este túnel no solo va a beneficiar a mi departamento sino a toda la provincia de San Juan que compartimos la cuenca del Río San Juan y provee agua a toda la provincia. Quiero dejar asentado nuestra posición y la de todos los zondinos que pedíamos esta obra porque necesitamos tener gas y una buena señal de internet y vías de acceso importantes porque está colapsada la ruta nº12”.

A su turno, el parlamentario Juan Carlos Gioja añadió que “este Fondo Fiduciario tiene una aplicación específica en orden a las obras de infraestructura del interior del país y como tiene este objetivo de financiar obras de infraestructura tiene tasas promocionales y años de gracia en orden a la importancia de construir en la Argentina obras de infraestructura social básica, esto es absolutamente elemental”.

Seguidamente, el legislador Horacio Quiroga manifestó que “San Juan goza desde hace 20 años un proyecto político que le ha dado progresivamente a los sanjuaninos y sanjuaninas la tranquilidad y una paz social con la concreción en el tiempo de diversos sueños de la comunidad, legítimamente fundamentados esos sueños en la resolución de las necesidades” y luego destacó la planificación como decisión política tomada por el gobernador Sergio Uñac.

Por último, el diputado Juan Carlos Abarca dijo que “este túnel va a mejorar la calidad de vida de cada uno de los sanjuaninos con mayor cantidad de agua y también para brindar servicio de gas, fibra óptica y la gran comunicación entre vecinos de un lado a otro. A su vez, esto se transforma en un proyecto turístico que significa más recursos para la provincia en un futuro. Si bien estamos pasando momentos difíciles con la pandemia nosotros tenemos que pensar en proyectos para las futuras generaciones, sería mezquino estar pensando solo en el momento. Con este proyecto no se trata solamente de hacer un túnel para que pasen autos sino para que pase algo vital como es el agua, algo importantísimo como es la fibra óptica, algo muy bueno y necesario como es el gas natural, tantas cosas importantes para la comunidad. Y con respecto al endeudamiento, hoy en la actualidad tenemos una ley de responsabilidad fiscal que garantiza el pago para las futuras generaciones, porque tenemos una provincia ordenada, porque ha seguido un lineamiento de varios años y que no deja dudas para el pago en el futuro de este endeudamiento”.

Incremento en la Pensión de Guerra de Malvinas

Después, el legislador Juan Carlos Abarca brindó los fundamentos del proyecto de Ley que establece la modificación del artículo 5º de la Ley Provincial N° 615-S sobre beneficios a favor de los veteranos de guerra. Este asunto fue aprobado por unanimidad y de esta manera fue autorizado el incremento de la pensión vitalicia de guerra desde abril de 2021, con la finalidad de atender los requerimientos que surgen de las necesidades de los Veteranos de Guerra de Malvinas y sus familias, y con el objetivo fundamental de atenuar las secuelas provocadas por el conflicto bélico.

La modificación quedó redactada de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 5°.-Concédase a los veteranos de Guerra de Malvinas que cumplan con los requisitos establecidos por esta Ley, conforme las atribuciones previstas en el Artículo 150, Inciso 11) de la Constitución Provincial, una pensión vitalicia equivalente al ciento cuarenta por ciento (140%) de una asignación de la categoría 24 del Escalafón del Empleado Público Provincial, que se denominará Pensión de Guerra de Malvinas, a partir del mes de abril del año 2021, debiendo consignarse en esta forma las solicitudes, recibos y credenciales. Extiéndase el beneficio anteriormente previsto a los causahabientes en caso de fallecimiento del titular, los que deberán acreditar fehacientemente su vínculo, conforme lo determina el Artículo 53º de la Ley Nacional N°24241 y sus modificatorias. A partir del mes de abril del ario 2022, la pensión vitalicia será equivalente al ciento sesenta por ciento (160%) de una asignación de la categoría 24 del Escalafón del Empleado Público Provincial."

Declaración de la tumba de Emar Acosta como Patrimonio Histórico

Por otro lado, el cuerpo legislativo aprobó el proyecto de Ley de autoría de la diputada Celina Ramella, del bloque Justicialista, que declara como Monumento Conmemorativo dentro del Patrimonio Histórico de la provincia de San Juan, a la tumba donde yacen los restos de Emar Acosta.

De esta manera, el presente proyecto establece la incorporación a la Ley 411-F, de los artículos 186, 187 y 188 que quedarán redactados de la siguiente manera:

“TUMBA DE EMAR ACOSTA ARTÍCULO 186.- Se declara, en los términos de la Ley N° 571-F, bien integrante del Patrimonio Histórico de la Provincia de San Juan, la tumba donde yacen los restos de Emar Acosta, primera diputada sanjuanina, argentina y latinoamericana, que se encuentra ubicada en el Cuartel 1°, Manzana 7a, Columna 437 del Cementerio de la Capital”.

“ARTÍCULO 187.- Se designa a la tumba, como Lugar Natural e Histórico Provincial "Solar Histórico"en los términos del inciso B) apartado 2, artículo 4º de la Ley Nº 571-F.

“ARTÍCULO 188.- El Ministerio de Turismo y Cultura de la Provincia o quien lo reemplace en el futuro, tendrá a su cargo la promoción del lugar como sitio de interés histórico, turístico y cultural”.

Declaración del mes de la Concientización sobre el Trastorno del Espectro Autista

También, los diputados y diputadas otorgaron acuerdo, sobre tablas, al proyecto de Ley presentado por la diputada Florencia Peñaloza del bloque CONFE Somos San Juan, por el que declara Abril como el mes de la “Concientización sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA)”, a los fines de concientizar, fomentar y difundir todo lo necesario para lograr una comprensión social e inclusiva familiar de este trastorno. "El eje fundamental que nos tiene que mover como sociedad es pensar que somos todos distintos pero iguales y en base a eso empezar a dejar de mirar a un costado y empezar a mirar al frente para revertir un montón de barreras y actuar en consecuencia, visibilizar un montón de cosas para lograr una sociedad accesible e inclusiva que todos queremos y por la cual trabajamos día a día. Hoy una detección precoz y un tratamiento en una persona con autismo determina su calidad de vida y su futuro", expresó la diputada Peñaloza durante la exposición de sus argumentos.

Plan Nacional Argentina contra el Hambre

Tras la exposición del diputado Federico Hensel como miembro informante del convenio de Ejecución Plan Nacional Argentina Contra el Hambre, el cuerpo legislativo decidió por unanimidad ratificarlo.

El presente acuerdo fue suscripto el 10 de diciembre de 2020, entre la Secretaría de Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social de la Provincia de San Juan. Tiene como objeto financiar acciones tendientes a garantizar la seguridad alimentaria de personas en condiciones de vulnerabilidad social mediante la entrega de cuarenta y dos mil trescientos siete (42.307) módulos alimentarios, durante un periodo de tres meses. En este sentido, la Secretaria de Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación otorga al Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social de San Juan, un subsidio no reintegrable de cincuenta y cuatro millones novecientos noventa y nueve mil cien pesos ($ 54.999.100,00) destinado a financiar la adquisición de Alimentos Secos y Frescos para cubrir las Prestaciones Alimentarias.

Innovación tecnológica para la competitividad de los sectores productivos

Luego, el diputado Horacio Quiroga fue el encargado de exponer los argumentos del Convenio Marco de Cooperación y Asistencia, suscripto el 30 de octubre de 2020, entre la Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación, representada por su titular Tulio Abel Del Bono y la "Agencia Calidad San Juan SEM", representada en este acto por su presidente, Eduardo D'Anna.

La Cámara otorgó conformidad a este acuerdo que tiene como finalidad establecer canales de comunicación y colaboración con el objetivo de crear herramientas de fomento de la competitividad en sectores productivos a través de la promoción e innovación tecnológica, en el marco de posibles proyectos y programas de cada una de las partes intervinientes.

En este sentido las partes se comprometen a impulsar un amplio intercambio profesional, a brindarse mutuo apoyo, a integrar grupos de trabajo para realizar acciones de interés común y a poner a disposición conocimientos tecnológicos, económicos y financieros de propiedad de cada una de las partes.

Modernización de la Administración Pública de la Ciudad de San Juan

A continuación, los legisladores sancionaron el proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, mediante mensaje nº 04, que aprueba en todas sus partes el Convenio de Colaboración mutua entre el Ministerio de Hacienda y Finanzas y la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, suscripto el 22 de octubre de 2020, entre el Ministerio de Hacienda Y Finanzas y la Municipalidad de la Ciudad de San Juan. La explicación de sus fundamentos fue brindada por el diputado Rodolfo Jalife, quien señaló que el presente acuerdo tiene por objeto esencial la cooperación y vinculación interinstitucional, ejecutando acciones de colaboración para desarrollar eficazmente y con el soporte de las nuevas tecnologías, las tareas que les son propias, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones y competencias, en el marco de la política de Modernización de la Administración Pública Provincial y Municipal, prestándose asistencia material, técnica, instrumental y humana que se requieran.

Cabe señalar que dicha cooperación se fundamente en el hecho de que la Ley N° 1483-A autorizó la utilización de expedientes, documentos, usuarios, notificación, comunicaciones y domicilios electrónicos, constituidos en todo tipo de actuaciones, procedimientos y procesos de cualquier naturaleza, que tramitan ante los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y los Organismos de la Constitución Provincial, con idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales. Y el Ministerio de Hacienda y Finanzas está facultado, en el marco del inciso 6 del artículo 190 de la Ley N° 1101-A, a entender en lo atinente a la Modernización del estado en todo el ámbito de la Administración Pública Provincial, participando en la gestión de las acciones relacionadas a la tecnología; asimismo, entiende en todo lo relacionado a programas y proyectos vinculados a la Gestión Pública, a efectos de promover calidad, transparencia, eficiencia, eficacia y satisfacción del ciudadano.

Incorporación de graduados en áreas de Ciencia y Tecnología

Asimismo, otorgaron acuerdo al proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, mediante mensaje nº 20, que ratifica el Convenio de Subvención y Anexo I, suscripto el 26 de agosto de 2020, entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, la Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia de San Juan, como beneficiaria del Programa VITEF, y la Universidad Católica de Cuyo en su carácter de Unidad de Vinculación Tecnológica.

Este punto del orden del día fue fundamentado por la diputada Fernanda Paredes, quien explicó que la finalidad del presente acuerdo consiste en profundizar y complementar la incorporación de graduados en el desarrollo de tareas de vinculación tecnológica, formulación de proyectos y desarrollo de planes de negocios en las áreas de Ciencia y Tecnología; además impulsar la realización de asesoramiento orientado a la integración de buenas prácticas y conocimiento de instrumentos de transferencia y vinculación tecnológica, tanto a nivel nacional como internacional.

Convenio con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad

Más adelante, la legisladora Graciela Seva fue la encargada de brindar los argumentos del Convenio Marco de Asistencia y Cooperación Recíproca y su Acta Complementaria N° 1, celebrados entre el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, representado por la ministra Elizabeth Victoria Gómez Alcorta, y la Provincia de San Juan, representada por el gobernador Sergio Uñac, suscripto el 13 de octubre de 2020.

Este acuerdo resultó aprobado por la Cámara y tiene por objeto articular acciones tendientes a desarrollar en forma conjunta o en cooperación programas o proyectos en materia de políticas de género, igualdad, diversidad, prevención y atención de situaciones de violencia por razones de género, en función de las capacidades y competencias propias, sin perjuicio de otro tipo de actividades que puedan llevarse a cabo en áreas de mutuo interés.

Asimismo, el Acta Complementaria N° 1 antes mencionado tiene por objeto definir los mecanismos de articulación interinstitucional para la implementación del "Programa de Apoyo y Acompañamiento a Personas e Situación de Riesgo por Violencia por Motivos de Género" (ACOMPAÑAR), creado por el Poder ejecutivo Nacional mediante el Decreto N° 734 de fecha 08 de septiembre de 2020, a fin de promover la autonomía de las mujeres y LGBTI+ que se encuentran en riesgo acreditado por situación de violencia por motivos de género, mediante el otorgamiento de una prestación económica y del fortalecimiento de redes de acompañamiento, destinado a cubrir los gastos esenciales de organización y desarrollo de un proyecto de vida autónomo y libre de violencias.

Cooperación mutua entre la Municipalidad de la Ciudad de San Juan y la Secretaría de Ciencia

Seguidamente, los diputados y diputadas consideraron y otorgaron acuerdo al proyecto de Ley presentado por el Poder Ejecutivo, mediante mensaje nº 28, que aprueba en todas sus partes el Convenio Marco de Cooperación, suscripto el 30 de julio de 2020, entre la Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Municipalidad de la Ciudad de San Juan.

El legislador Silvio Atencio fue el miembro informante de este asunto y expuso que tiene por finalidad la reciproca asistencia y cooperación en todos aquellos aspectos que tengan relación directa con actividades y fines propios de los organismo, sean de carácter técnicos, social, productivos y de todos aquellos que tengan por objeto el desarrollo organizado y sistemático de sus objetivos.

Convenio entre el Consejo de Enólogos y la Secretaría de Ciencia

Más tarde, abordaron y aprobaron otro proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, mediante mensaje nº 29, que ratifica el Convenio Marco de Cooperación, suscripto el 10 de noviembre de 2020, entre la Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de San Juan (SECITI), representada por su titular Tulio Abel Del Bono y el Consejo Profesional de Enólogos de San Juan, representada en este acto por su presidente, Pedro Pelegrina.

En esta ocasión, habló el diputado Gastón Berenguer quien explicó que la finalidad de este acuerdo consiste en establecer canales de comunicación y colaboración con el objetivo de crear herramientas de fomento de la competitividad en sectores productivos a través de la promoción e innovación tecnológica, en el marco de posibles proyectos y programas de cada una de las partes intervinientes.

Asistencia recíproca entre Jáchal y la Secretaría de Estado de Ciencia

Luego, el cuerpo parlamentario ratificó en todas sus partes el Convenio Marco de Cooperación, suscripto el 22 de septiembre de 2020, entre la Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de San Juan, y la Municipalidad de Jáchal. El encargado de exponer los fundamentos de este asunto fue el diputado Jorge Barifusa, quien señaló que tienen la finalidad de brindar reciproca asistencia y cooperación en todos aquellos aspectos que tengan relación directa con actividades y fines propios de los organismos, sean de carácter técnico, social, productivo y de todos aquellos que tengan por objeto el desarrollo organizado y sistemático de sus objetivos.

Consolidación de las leyes sancionadas en el año 2020

Posteriormente, en virtud del artículo 18º de la Ley N° 1260-E, la Cámara de Diputados aprobó en esta segunda sesión ordinaria, el proyecto de consolidación que comprende todas las leyes aprobadas en el período legislativo 01/01/2020 hasta el 31/12/2020, elaborado por el Departamento de Digesto Jurídico.

En esta oportunidad, habló la diputada Marcela Monti, quien remarcó que en el ordenamiento jurídico provincial solo existe una ley de consolidación identificada bajo el N° 1260-E. No obstante, dicha norma se actualiza anualmente, luego de un proceso de consolidación que comprende el relevamiento y análisis normativo de las leyes sancionadas y publicadas, análisis documental y epistemológico.

Informe Tribunal de Cuentas

Seguidamente, el diputado Rodolfo Jalife explicó los fundamentos del informe de Auditoria Cuenta General de Tribunal de Cuentas de la provincia de San Juan del ejercicio 2019 y el cuerpo legislativo otorgó conformidad total.

Imposición de nombre a una escuela de Nivel Inicial de Rawson

A continuación, los parlamentarios aprobaron el proyecto de Ley de autoría de la diputada Graciela Seva y los diputados Juan Carlos Gioja y Leonardo Gioja del bloque Justicialista, que impone el nombre "El Jardín de Francesco" a la Escuela de Nivel Inicial, E.N.I. N°42, ubicado en calles Chacabuco y Juan de Dios Jofré sin número, Barrio San Ricardo del departamento Rawson. En esta ocasión, el diputado Juan Carlos Gioja fue el encargado de brindar los argumentos de elección del nombre de la institución.

Adhesión al decreto sobre medidas de prevención COVID-19

Asimismo, la Cámara de Diputados aprobó la comunicación oficial remitida por el Poder Ejecutivo, mediante mensaje nº42, por la que da noticia de la sanción de la Ley de Necesidad y Urgencia Nº 2205-P por el que adhiere al DECNU 235-2021-APN-PTE sobre medidas generales de prevención en el marco de la pandemia por COVID-19.

Sobre este asunto, habló el diputado Gustavo Rodríguez quien aclaró que la adhesión establecida es en forma parcial y de acuerdo a las condiciones sanitarias provinciales y la delegación de facultades de nación a provincia. En la oportunidad recordó cada una de las medidas sanitarias vigentes en San Juan.

Saludos por el Día del trabajador de la Construcción y del Trabajador en general

Una vez finalizado el tratamiento de todos los asuntos del orden del día, el diputado Eduardo Cabello solicitó la palabra para expresar un especial saludo por el Día del Trabajador de la Construcción que se celebra cada 22 de abril de acuerdo a lo establecido en el Art. 19 del Convenio Colectivo de Trabajo 76/75.

Por otra parte, emitió un emotivo mensaje para todo el personal legislativo y los trabajadores y trabajadoras en general por el Día Internacional del Trabajador a conmemorarse el 1º de mayo.

