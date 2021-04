Inauguraron la oficina de Asistencia a Víctimas de Siniestros Viales

viernes, 16 de abril de 2021 19:52

El vicegobernador Roberto Gattoni participó junto a la ministra de Gobierno, Fabiola Aubone y el intendente municipal de la ciudad de San Juan, Emilio Baistrocchi, de la inauguración oficial de la Oficina Provincial de la Red Federal de Asistencia a Víctimas y familiares de víctimas de Siniestros Viales.

El objetivo de la oficina habilitada es el de acompañar y asesorar en forma gratuita a las víctimas de siniestros viales y sus familiares y la asistencia posterior a los siniestros.

El nuevo local de la oficina está localizado en calle Laprida pasando Catamarca y en la ocasión, asistió el director de Coordinación Interjurisdiccional y Normalización Normativa de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Juan Eduardo Olmos y estuvieron presentes el secretario de Tránsito y Transporte, Jorge Armendáriz; el director de Tránsito y Planeamiento de Movilidad, Carlos Romero Grezzi; el director de Control y Seguridad del Tránsito, Federico Rizo Cibeira; el director de Transporte, Gonzalo Rojas y en representación de la asociación de Familiares de Víctimas en el Tránsito, Guillermo Chirino y por Estrellas Amarillas, Paula Liuzzi.

En primer término hizo uso de la palabra el secretario de Tránsito, Jorge Armendáriz quien destacó la importancia del convenio suscripto, como también mostró su satisfacción por la inauguración de la oficina, al tiempo que agradeció la visita del funcionario nacional.

A continuación, el intendente municipal de la ciudad de San Juan, Emilio Baistrocchi, puso énfasis en la trascendencia del trabajo coordinado desde la cartera de Gobierno y apuntó al hecho concreto que podía apreciarse la mejora en las estadísticas y formuló un reconocimiento por todas las acciones realizadas.

Por su parte, el director de Coordinación Interjurisdiccional y Normalización Normativa de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Juan Eduardo Olmos, expresó entre otros conceptos que “el convenio que firmamos lo hemos trabajado con las autoridades provinciales y, al respecto, hubo algo que para mí resultó muy importante que fue el envío del convenio, del borrador y una devolución efectiva, como también tuvimos un encuentro vía Zoom con el Asesor Letrado de la provincia y nos dieron incluso una devolución, pero más allá de lo acertado, podía advertirse la preocupación por lo que estaban firmando y fue tan efectiva que de hecho al día de hoy, el modelo que nosotros tenemos de convenio fue modificado en base al convenio firmado con San Juan”.

Por último, indicó que “la percepción que me quedó a mí fue, no está firmándose un convenio porque sí, al contrario son conscientes de lo que están firmando y avanzan en forma concreta hacia su realización”.

Cerró la lista de oradores el vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo, Roberto Gattoni, quien sostuvo que “estoy muy satisfecho con que lo urgente no le reste mérito a lo importante, porque pareciera que la pandemia lo es todo y, sin embargo, hoy estamos inaugurando una oficina que tiene que ver con un flagelo que precedía, estuvo y seguramente continuará después de la pandemia”.

“Precisamente – continuó diciendo- este flagelo, los accidentes viales, cobran muchas víctimas y aunque no voy a brindar estadísticas, sé que es una de las causas de mayor cantidad de fallecimientos en la República Argentina, por lo cual es muy importante que sigamos trabajando fuertemente en la contención de las víctimas y familiares de las víctimas de accidentes viales”.

Al dirigirse al funcionario nacional visitante, Gattoni expresó que “quiero contarte Juan (Eduardo Olmos) que no me llamó la atención cuando destacaste el compromiso de las autoridades del Ministerio de Gobierno en cabeza de Fabiola (Aubone), con lo vinculado al convenio, que no es tan solo la firma del mismo”.

Destacó en el mismo sentido Gattoni que “ello tiene que ver con políticas que vienen desarrollándose en la gestión del gobierno del doctor Sergio Uñac y Emilio (Baistrocchi) también, quien al hacer gala de su humildad no lo dijo, pero a partir de su paso por el Ministerio de Gobierno con la realización de todos los operativos de seguridad vial disminuyó drásticamente la cantidad de accidentes y víctimas fatales en San Juan y sin lugar a dudas está relacionado con un estilo de trabajo que tanto Emilio como Fabiola han desarrollado en esta área de gobierno”.

Finalizó diciendo que “esta Red Federal funciona como nexo entre Nación, provincia, municipios y organismos privados que articulan, organizan y administran los recursos para ofrecer una rápida y oportuna respuesta a las víctimas o familiares de las víctimas. Eso es muy importante, porque más allá de las pertenencias políticas, de las cuestiones partidarias, estamos trabajando en fortalecernos institucionalmente, federalmente también todo el país abarcando todas las instituciones, este nexo vinculado además con los tres ejes que apuntan a la asistencia jurídica, la contención psicológica y la asistencia social, el traslado, hospedaje y asistencia económica para los sectores más vulnerables que son víctimas de estos siniestros viales, creo entonces que cumplimos con un rol muy importante”.

Tras el simbólico corte de cinta que dejó habilitada la nueva oficina, las autoridades encabezadas por el vicegobernador Gattoni descubrieron una placa recordatoria y recorrieron las instalaciones.