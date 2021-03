Uñac: "Que nuestra historia reciente sea la base para construir un futuro que nos abrace a todos"

miércoles, 24 de marzo de 2021 22:09

En el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el gobernador Sergio Uñac presidió el tradicional acto en la ex Legislatura Provincial. Además, compartió reflexiones con los presentes y realizó importantes anuncios, como la refuncionalización del antiguo centro de detención de la Dictadura, el proyecto "Jóvenes y Memorias" y la capacitación para las fuerzas de seguridad en perspectiva de Derechos Humanos y la no violencia institucional.

Luego de las invocaciones religiosas que brindó el padre José María Nieto en conmemoración a los argentinos y sanjuaninos que perdieron su vida durante el proceso militar, se procedió a la entrega de ofrendas florales, a la plantación de árboles en memoria de los desaparecidos y a un descubrimiento de placa.

Acompañaron al mandatario sanjuanino, el vicegobernador y presidente nato de la Cámara de Diputados de San Juan, Roberto Gattoni; integrante de la Corte de Justicia, Juan José Victoria; ministra de Gobierno, Fabiola Aubone; secretario de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Raul Tello; diputados provinciales Carlos Platero, Juan Carlos Abarca y Horacio Quiroga; secretaria de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Nerina Eusebi; defensor del Pueblo, Pablo García Nieto; subsecretaria de Derechos Humanos, Clarisa Rosana Botto; coordinador de Gabinete de la Municipalidad de la Capital, Sergio Mordacci; secretario de Articulación y Promoción de Derechos Humanos, Carlos Goya Martínez Aranda y demás funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Municipal; representantes de organismos de derechos humanos, HIJOS, Liga Argentina de Derechos Humanos, Red por la Identidad y ex presos políticos.

A 45 años del último golpe cívico-militar, el gobernador Sergio Uñac, en el tradicional acto por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, instó a los presentes a recordar lo sucedido el 24 de marzo de 1976: “Hoy es un día que nos obliga a tener una mirada retrospectiva, las sociedades quieren, y es justo que así sea, tener una mirada hacia delante, constructiva y planificada. Pero para poder construir esa mirada, cada uno de nosotros debemos mirar también la historia”, analizó.

Además, se refirió a la necesidad de revalorizar los espacios en donde sucedió el terrorismo de Estado, al decir que "estamos recordando y conmemorando un día trágico en la historia reciente de nuestro país, un día donde nos animamos a reconocer lo que nos pasó, donde debemos integrar lugares como estos para que la familia sanjuanina pueda conocer, abriendo sus puertas a la sociedad misma".

En ese sentido, aseguró el compromiso a la adhesión de la Ley de Sitios de la Memoria y culminó instando a visibilizar la historia y y expresó que "nuestra historia reciente sea la base para construir un futuro que nos abrace a todos”.

“Es una jornada propicia también para anunciar la refuncionalización de este lugar va a ser acompañada por algunos otros proyectos que son importantes, como el proyecto Jóvenes y Memoria, es necesario que los jóvenes puedan mirar lo que hace décadas atrás nos pasó”, añadió Uñac.

"Poder hacer docencia para que esta democracia participativa, que le queda mucho por dar todavía, sea el mecanismo que nos permita la construcción del bienestar que los argentinos y los sanjuaninos nos merecemos", agregó el mandatario, para luego lanzar una capacitación dirigida a las fuerzas de seguridad de la provincia.

"Unirnos en un lugar como este nos permite pensar y repensar el futuro. Esto no quiere decir que todos debamos pensar de la misma manera, pero aun pensando distinto respetemos la expresión de las convicciones de cada uno, que sean las mayorías y no las fuerzas las que determinen el camino que debemos transitar, que sea el respeto y no la imposición lo que permita sumar a más argentinos en este camino de la necesaria reconstrucción social", finalizó.

Por su parte, la ministra Aubone expresó que "con la democracia consolidada, debemos tener presente que el ejercicio de la memoria es lo que a un pueblo le permite iluminar su futuro y no volver a cometer los errores de nuestro pasado".

Luego resaltó que la memoria, verdad y justicia son política de Estado, y se refirió a la labor de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, destacando que "la construcción colectiva que les enseñó a cuidarse y a cuidar, tejieron lazos, aunaron esfuerzos y trazaron objetivos comunes, comprendieron que la memoria y la unidad son herramientas para proteger y recuperar los derechos que les arrebataron".

Al hacer uso de la palabra, el nieto recuperado y actual secretario de Articulación y Promoción de los DDHH, Carlos Goya, realizó una analogía entre el discurso final del gobernador en el Acuerdo San Juan y lo llevado a cabo en el acto de hoy: “En el cierre del ASJ el gobernador de la provincia dijo que los derechos humanos y los derechos ambientales son transversales a todas las políticas del Estado, en esta línea a esto nos llaman las Abuelas y Madres, a plantar memoria. Estoy seguro de que estamos atravesando por estos dos conceptos y esto es lo que queremos construir en San Juan”.