Uñac sobre la posible vuelta a Fase 1: "hoy sería imprudente tomar medidas"

viernes, 19 de marzo de 2021 11:33

Este jueves, el presidente Alberto Fernández brindó una conferencia de prensa para informar la situación epidemiológica en Argentina pero también para anunciar medidas más estrictas en los puntos limítrofes del país para poder evitar el ingreso de nuevas cepas de coronavirus provenientes de Chile y Brasil, entre otros países.

Tras este escenario, el gobernador Sergio Uñac se refirió al escenario actual y la posibilidad de volver a Fase 1 en algún momento para evitar la expansión del coronavirus.

"Estamos expectantes de lo que ocurra. Somos una de las provincias donde se mantuvo una mayor movilidad económica. Hemos tenido mucha movilidad", comenzó explicando el gobernador en rueda de prensa.

Luego señaló que se está "solo mirando" el escenario nacional y se está "atentos a los corredores sanitarios seguros, sobre todo con los transportes que ingresan desde Brasil y Chile.

"Hoy sería imprudente tomar medidas", subrayó.

Además destacó que "hay cierta preocupación y hay que ser prudentes para no generar demasiadas alteraciones". "Hay que tener equilibrio entre cuidar la salud y no descuidar la economía", señaló y luego destacó: "queremos ir mirando minuto a minuto cuál es el desarrollo, la última noticia en Sudamerica es que si bien Chile avanzó, ahora retrocedió en fase, lo mismo ocurre con Brasil".

En este contexto, destacó que él pregonó para que las elecciones Primaria, Abierta, Simultánea y Obligatoria (PASO) no se desarrollaran en este 2021 de manera excepcional para evitar los contagios.

"La suspensión de la paso eran oportunas. En diciembre expresaba que lo que pasaba en Europa era muy probable que se diera en Latinoamérica y está pasando", recordó.

Además indicó que "mientras hay convocatoria a mayores cuidados en los viajes al exterior, se define el calendario electoral, donde habrá que salir a la calle a hacer campaña". "Había que mirar que pasaba en Europa y traspolarlo a lo que podía pasar acá", agregó.

"No es una situación tan difícil, vemos que no se tomó nota de la situación", finalizó aclarando que "hoy cambiar las reglas de juego no serían razonables".