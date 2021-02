Josemaría: estiman que la Declaración de Impacto Ambiental estará aprobada en 6 u 8 meses

lunes, 22 de febrero de 2021 13:01

La presentación del Informe la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto Josemaría es un paso decisivo para la diversificación y fortalecimiento de la economía de San Juan. En el acto, el gobernador Sergio Uñac señaló que habrá un trabajo para generar las condiciones necesarias para que entre 6 u 8 meses el informe quede aprobado y la empresa pueda avanzar en la etapa de construcción de la mina. El impulso del proyecto minero contó con el apoyo de los sectores gremiales e industriales de San Juan cuyos referentes estuvieron presentes en la Sala Rogelio Cerdera.

“El Informe de Impacto Ambiental es un compendio de toda una estructura socioeconómica de cómo va se va a desarrollar la mina, como va trabajar con la comunidad y cuál será su impacto en la provincia y el país. Este informe lo va analizar el Estado en conjunto con la sociedad, con los organismos provinciales y nacionales. Todos en conjunto vamos a decir si Josemaría va a pasar a la etapa de explotación. Nos están presentando la solicitud para empezar a trabajar y nuestro compromiso es responder este informe en un par de meses. La riqueza que va a crear la empresa debe ser volcada a la sociedad”, indicó Carlos Astudillo, ministro de Minería de San Juan.

Por su parte, Alfredo Vitaller, Gerente General de Josemaría, expresó que la presentación del Informe de Impacto Ambiental es el resultado de muchos años de trabajo y de un equipo muy grande gente. “En San Juan nos sentimos apoyados y donde nos tratan muy bien. Nos sentimos apoyados no solo por las autoridades sino también nos sentimos acompañados por la sociedad, las cámaras empresariales y las comunidades”, precisó el Gerente General de Josemaría.

El secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, destacó la articulación entre el ministerio de Minería de San Juan y el organismo nacional para lograr la presentación del Informe de Impacto Ambiental. El funcionario nacional recordó la tarea de ordenamiento de los proyectos que le encomendó el gobernador de San Juan, Sergio Uñac para determinar los proyectos que estaban en condiciones de avanzar hacia la etapa de explotación. Hensel manifestó que el proyecto Josemaría impulsará otros proyectos para su desarrollo.

Sergio Uñac, gobernador de San Juan, sostuvo que hoy es un día muy importante para San Juan. “No hace mucho tiempo a la provincia le costaba encontrar el camino y algunos la decretaban inviable porque no se podían equilibrar las cuentas. Producto del esfuerzo de todos y de los que confiaron en San Juan, como Lundin la realidad es otra. La inversión en mundo no abunda y si los Estados no son rápidos y efectivos para generar condiciones de crecimiento, hoy no seríamos nosotros los que estamos presentando la declaración de Impacto Ambiental. Si no se genera riqueza no se construye bienestar”, dijo.

Uñac valorizó el trabajo de los diferentes sectores logrados en Acuerdo San Juan para establecer pautas de crecimiento y trabajo. “Hay mucho para festejar, pero también queda mucho para trabajar. Nosotros nos comprometemos a trabajar para que este proyecto sea un antes y un después para la sociedad sanjuanina”, expresó. El gobernador agradeció a la empresa por invertir en San Juan y resaltó que el trabajo en proyecto se concretó respetando los tiempos acordados.

Josemaría cuenta con recursos por 6,7 millones de libras de cobre; 7,0 millones de onzas de oro y 31 millones de onzas de plata. La vida útil del yacimiento ha sido estimada en 19 años. Josemaría Resources Inc, del Grupo Lundin, es la firma que invertirá 3.090 millones de dólares para avanzar a la etapa de construcción de la mina ubicada a 410 kilómetros de la ciudad de San Juan y a 10 kilómetros del límite con Chile.