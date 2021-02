El Colegio Médico atendería gratis a veteranos de Malvinas tras un escándalo desatado con un mail anónimo

lunes, 22 de febrero de 2021 08:05

El Colegio Médico analiza comenzar a atender gratis a veteranos de Malvinas, después de que se desatara el fin de semana un escándalo con un mail que llegó a la institución donde se pone en duda la forma de trabajo de la institución.

Mario Penizzotto, desde la presidencia de la institución, aseguró que el problema se generó porque Pami no está pagando la prestación al Colegio Médico vinculada a la atención que se hizo a los veteranos de guerra.

"Los únicos paciente de Pami que atendemos son veteranos de guerra. Cuando asumimos la comisión directiva, los veteranos estaban desatendidos. No tenían un lugar donde ser satisfechas sus necesidades médicas. Por eso el Colegio Médico tomó la responsabilidad moral. Mientras esté la comisión directiva vamos a atender a los veteranos de guerra pese a si esté el dinero o no", comenzó explicando en radio Colón.

El presidente de la institución, destacó que registran una deuda desde mayo de 2020, especialmente veteranos de guerra que es la única contratación que se tiene. Hay facturas del 2017 con un valor histórico de 15 mil pesos y otras del 2019. "Esto responde a la desprolijidad con que Pami se ha ido manejando", señaló Penittozotto subrayando que en términos monetarios "no es gran cosa" lo que se debe, es alrededor de 450 mil pesos de mayo a diciembre.

Luego indicó que todo esto se desató porque "ha habido un mail que llegó al Colegio Médico sugiriendo que habría algún arreglo entre Pami y el Colegio Médico, afectando la honorabilidad del Colegio Médico".

"Creo que es un problema interno del Pami donde uno denuncia a otro de tener una relación. Me tengo que sentar a hablar para aclarar esa acusación de que el Colegio Médico tiene una relación no normal con algunos del Pami, con algún empleado. Eso no lo voy a permitir", sentenció.

Finalmente aclaró que si la institución tiene "que atender gratis a los veteranos, lo vamos a seguir atendiendo". "Si tenemos que levantar Pami atenderemos gratis a los veteranos de guerra. El Colegio Médico podemos atender para devolver lo que ellos hicieron por nosotros", finalizó.