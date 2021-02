Uñac en Calingasta: “Hemos conseguido fondos para motorizar la obra pública”

martes, 2 de febrero de 2021 15:57

Sergio Uñac estuvo presente en el departamento de Calingasta, donde encabezó importantes inauguraciones. Se aprovechó esta visita para refrendar el contrato que da pie a la construcción de un barrio con 118 viviendas en Barreal. En el marco de la agenda de Uñac en el departamento cordillerano, se llevaron adelante las inauguraciones de la Sala Velatoria Municipal, las obras de remodelación del Hospital de Barreal, dos cajeros automáticos del Banco San Juan, el Parque Solar Tamberías y el Centro Cultural Calingasta.

Uñac procedió a la inauguración de la Sala Velatoria Municipal, ubicada en calle Las Heras 85 este, en la localidad de Barreal. Los funcionarios se trasladaron al Hospital de Barreal, para dejar inaugurada la obra de remodelación del mismo. Cabe destacar que este centro de salud fue designado como hospital de referencia para internación para la atención de pacientes COVID-19. Para esto tuvo que ser remodelado con una inversión de $4,5 millones.

Tras finalizar, la comitiva encabezada por el gobernador Uñac inauguró los cajeros automáticos del Banco San Juan. Luego participaron del acto principal llevado a cabo en el polideportivo municipal, donde se procedió a la entrega de contenedores y árboles por parte de Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Allí también se refrendó el contrato con la empresa constructora para la concreción de un barrio de 118 casas en Barreal.

Uñac resaltó los resultados logrados que posicionarán el presente y futuro de Calingasta manifestando: “Logramos multiplicar acá algo tan preciado para una sociedad como lo es la construcción de viviendas. A las 1800 viviendas, más 200 módulos que dejó el presidente, lo hemos multiplicado por un número bastante más significativo”.

Acto seguido puso en alza la serie de inauguraciones realizadas en el día de la fecha destacando que “inaugurar una sala velatoria para quienes hemos pasado por el desafió del municipalismo es un hecho muy trascendente”. “Después inauguramos unos cajeros, algo poco habitual para quienes somos del interior. Luego procedimos a la firma de estos convenios para quienes vengan vean un departamento forestado y limpio. Además del inicio de 118 casas son 118 nuevas expectativas y esperanzas para familias de acá. Como las viviendas se construyen con la mano del hombre, también es la posibilidad de que las familias puedan tener trabajo y que los comercios puedan proveer”.

Uñac enfatizó el accionar provincial tras el sismo: “Hemos conseguido fondos para reactivar y motorizar la obra pública. Nuestra presencia acá tiene estos fines, primero seguir estableciendo principios de trabajo conjunto. Los ministerios se complementan. Y es decisión de quien conduce el tomar las decisiones pertinentes al respecto pero los ministros se complementan y es por eso que hay aportes en conjunto. Así, multiplicamos los resultados pero además lo hacemos en menor tiempo que es lo que la sociedad espera de cada uno de nosotros”.

Acompañando al gobernador en esta visita departamental estuvieron presentes la ministra de Salud, Alejandra Venerando; la ministra de Turismo y Cultura, Claudia Grynszpan; el ministro de Minería, Carlos Astudillo; el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, Tulio Del Bono; el secretario de Medio Ambiente, Raúl Tello; la gerenta general de Banco San Juan, Silvina Bellantig; el intendente de Calingasta, Jorge Castañeda; y demás funcionarios provinciales y departamentales.

Por su parte, la ministra de Salud Alejandra Venerando resaltó el trabajo mancomunado y articulado como mecanismo fundamental. “La pandemia, independientemente de todas las complicaciones que nos ha traído a nivel sanitario, también nos ha generado fortalezas y oportunidades. No hay otra forma de trabajar que no sea de esta manera articulada en beneficio de la sociedad. En este caso hemos podido hoy poner en función una remodelación que se realizó en el hospital de Barreal donde nos ha permitido tener una guardia adecuada para la atención de los pacientes y también así de algunos servicios como internación, enfermería y mejorar la circulación de los pacientes que tienen COVID-19 y los que no tienen”, dijo la ministra.

Seguidamente, el secretario de Ambiente, Raúl Tello detalló lo realizado en la jornada dando a cuenta que “en el día de la fecha se entregaron 20 contenedores que se usan a los 60 contenedores dando un total de 80 que hacen a la constitución de islas de separación para que los turistas y los vecinos de Barreal puedan hacer la separación de residuos y con esto tomar un conjunto de hábitos que son muy importantes para el tema ambiental. En segundo lugar, vamos a entregar una cantidad de plantas que se suman a las compradas por el departamento dando un total de más de 2000 ejemplares, posicionando a Calingasta como uno de los departamentos que más ha progresado en forestación en toda la provincia. En tercer lugar, la firma de un convenio para instalar un proyecto de residuos sólidos urbanos acá en Barreal. La idea es tomar el proyecto de Tamberías y lo vamos a replicar porque son plantas chicas para poblaciones de un poco más de 5000 habitantes, los cuales va a dar la alternativa de que esa separación de residuos vayan a parar a esa planta y que esa planta le de trabajo a la gente del departamento”.