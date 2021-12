Orrego y Laciar con bloque propio, integrarán el bloque Frente PRO dentro de JXC

sábado, 4 de diciembre de 2021 09:57

El bloque PRO de la Cámara de Diputados resolvió cambiar su nombre por el de "Frente PRO", con el propósito de contener a algunos de los legisladores electos en las últimas elecciones que no se sienten identificados con el macrismo y evitar que conformen bancadas por separado, como de hecho ya ocurrió con el sector que lidera Emilio Monzó.



Según indicaron fuentes partidarias, la cuestión se resolvió tras conversaciones realizadas puertas adentro del PRO y con el aval de sus principales dirigentes, entre ellos, el jefe del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y la titular del partido, Patricia Bullrich. Se decidió que el bloque cambie de denominación para llamarse 'Frente PRO', como una forma de representar la realidad que arrojó las urnas, donde en las listas de Juntos por el Cambio convivieron distintas expresiones, no necesariamente macristas.



Este nuevo nomenclador posibilitará que el bloque pase de tener 50 integrantes a 54, a partir de las incorporaciones de Avanzar San Luis, integrado por el exgobernador Claudio Poggi; de los sanjuaninos Marcelo Orrego y Susana Laciar, con partido propio, y a la misionera Florencia Klipauka Lewtak, del sector del exgobernador Ramón Puerta y del exsenador Miguel Pichetto. Susana Laciar, diputada nacional electa por Juntos por el Cambio en San Juan, indicó a Diario La Provincia SJ, que junto a Marcelo Orrego integrará el bloque de Producción y Trabajo, que se articulará con el bloque Frente PRO dentro JXC.



Con este nuevo escenario, Juntos por el Cambio continuará como segunda fuerza de la Cámara con 116 integrantes, distribuidos de la siguiente manera: Frente PRO, 54; UCR (45, los 33 orgánicos más 12 de Evolución, con posibilidades de ruptura); Coalición Cívica, 11; sector de Monzó y Margarita Stolbizer, aún no bautizado, con 4; un monobloque del economista Ricardo López Murphy y otro del salteño Carlos Zapata, referenciado en Alfredo Olmedo.



Con esta reconfiguración, el bloque PRO de la Cámara baja replica el esquema con el que actualmente trabaja en el Senado.