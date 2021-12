Rawson vive la Semana de la Discapacidad con múltiples actividades

viernes, 3 de diciembre de 2021 16:32

En el marco de la Semana de la Discapacidad, la Municipalidad de la Ciudad de Rawson a través de la Dirección de Familia, Género y Diversidad dependiente de la Secretaría de Inclusión Social, lleva adelante un cronograma que incluye diversas propuestas y actividades.

La primera de ellas, se realizó el lunes 29 de noviembre, con una Campaña de Concientización sobre el Autismo con la entrega de pictogramas a diversos comercios e instituciones de Villa Krause. Dichos símbolos gráficos permiten representar algo concreto, abstracto, creando “historias sociales” que ayudan a las personas a comprender conceptos más complejos.

En el caso de las personas con Autismo, que tienen dificultades en el desarrollo del lenguaje y, a veces, en la intención comunicativa; y además son pensadores visuales, los Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC), son uno de los mejores medios de comunicación para lograr estimular el lenguaje oral.

“Megamente Ciencia Inclusiva”, es otra de las propuestas, allí los chicos pudieron experimentar con artículos sencillos, que todos tenemos en el hogar y disfrutar de una jornada diferente y entretenida, que se realizó el martes 30 de noviembre a las 18:30 hs en el Complejo La Superiora.

Las actividades, en el marco de la Semana de la Discapacidad, continuaron con una función de Cine Inclusivo en la Biblioteca Popular Sur el miércoles 1 de diciembre a las 10 hs., donde se proyectó la película Coco con la utilización del sistema de audiodescripción.

Con dicho sistema se consigue que el espectador con discapacidad visual pueda conocer el ambiente y contexto del audiovisual que está siguiendo, sin tener que preguntar a otras personas o acompañantes y por lo tanto forme parte del diseño para todos. Además, permite captar el lenguaje no verbal de los actores, movimientos que se desarrollan en la película y no tengan sonido explícito, y así conseguir no perderse en el contenido del filme.

Como parte de lo programado, el jueves 2 de diciembre en la Asociación Islas Malvinas entre las 18 y las 22 hs. se realizaró un “Matiné Inclusivo”, permitiendo a los alumnos de las escuelas de educación especial del Departamento, disfrutar de una tarde recreativa y a pura diversión.

Además, el viernes 3 de diciembre, “Día Internacional de las Personas con Discapacidad”, en el Colegio Superior Nº 1 de Rawson tuvo lugar un acto donde se inauguró el mural “Abecedario en Lengua de Señas y Braille”. También se entregaron certificados del Curso de Lengua de Señas a Empleados Municipales y al público en general que participó del mismo.

También se descubrió una placa de señalización Braille en el ingreso del edificio municipal, en el marco del cumplimiento de la Ordenanza 556-A aprobada por el Honorable Concejo Deliberante, cuya autora es la Concejala Romina Ríos. Rawson es el único municipio que cuenta con este tipo de señalización, que se colocó además al ingreso de la Galería San Martín y en el Centro de Adiestramiento René Favaloro.

Como cierre de las actividades, el jueves 9 de diciembre en la Biblioteca Popular Sur se realizará la charla presencial “Nuevos Tratamientos para el Parkinson” a las 18:30 hs.