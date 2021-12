Uñac sobre la eliminación de las PASO: "la política desde lo institucional debe tender a la simplificación"

viernes, 17 de diciembre de 2021 09:27

El gobernador Sergio Uñac se refirió a la modificación del Código Electoral que elimina la instancia de Primarias Abierta Simultánea y Obligatorias, PASO, en San Juan. Este jueves, la Cámara de Diputados, por mayoría, aprobó el proyecto presentado por el oficialismo y generó un fuerte debate.

Tras este escenario, el mandatario provincial subrayó de manera contundente que le parece excelente" el dictamen que salió ayer desde la Legislatura provincial. "Dije hace un año que esta repetición y esta doble vuelta que teníamos, me parecía inoportuna. La política desde lo institucional debe tender a la simplificación, hacerle a la sociedad las cosas mucho más fácil", señaló el gobernador en rueda de prensa.

Luego subrayó: "hemos resuelto, durante mucho tiempo elecciones o candidaturas con una sola elección" hasta que llegaron las PASO. "Además el 80% de la población pedía no escuchar durante 6 meses una campaña", agregó haciéndose eco de las encuestas que se difundieron a través de diferentes portales provinciales.

Además destacó que "el resultado es repetitivo" porque "lo que pasaba en las PASO luego se daba en las Generales". Uñac recordó que hace unos meses él impulsó la eliminación de las PASO pero a nivel nacional no tuvo eco la iniciativa. "Yo lo dije una vez y no tuve eco, solo me concentro al ámbito que me corresponde que es San Juan".

Finalmente se refirió al quiebre dentro de la Cámara con un sector del justicialismo que se mostró muy reticente a aprobar el cambio. "Soy muy respetuoso y pueden no pensar en lo mismo", finalizó.