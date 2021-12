Juan Carlos Gioja sobre la eliminación de las PASO: "vamos a recurrir a la justicia"

jueves, 16 de diciembre de 2021 17:04

Después de un debate caliente en la Cámara de Diputados de la provincia, se convirtió en ley la Modificación del Código Electoral para eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, PASO. Fue con el voto afirmativo de 23 legisladores de los 36 que componen la representación de la provincia. Los otros 13 no votaron, y se levantaron de sus bancas, porque no se tuvo en cuenta una moción que hizo el diputado Leonardo Gioja para que pase a comisión.

Tras lo ocurrido en Cámara de Diputados, el legislador justicialista Juan Carlos Gioja aseguró a Diario La Provincia SJ que todo el proceso de hoy fue una "vergüenza" "desde el momento de la presentación hasta el momento de resolución. El inicio lo incorporan en el Orden del Día dentro de la sesión".

"Fue lo más desprolijo posible. Creemos que esto no es ley porque se votó que pase a comisión pero luego dijeron que hubo un error... esto no es ley, esto tiene que ir a Comisión. Tenemos que definir qué comisiones son y recién que vayan al recinto. Hay una votación que dice que se equivocaron y eso no es cierto. Afirmativamente se votó que vaya a comisión", subrayó.

A partir de esto aseguró que se va a plantear la "ilegalidad de la ley" y subrayó que "alguien tiene que decir que esa ley está mal hecha" por eso se va "a recurrir a la justicia".

Con respecto al quiebre dentro del Partido Justicialista y la posibilidad de una división, Gioja señaló: "nosotros vamos a tratar de que no, si nos echan bueno pero vamos a tratar de que no. Han cometido una desprolijidad muy grande, no sabíamos nada. Los otros sabían y hemos quedado con el papel de tontos".