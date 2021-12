Gattoni sostuvo que la eliminación de las PASO es una decisión apoyada fuertemente por la ciudadanía

jueves, 16 de diciembre de 2021 21:15

Este jueves, la Cámara de Diputados de San Juan aprobó el proyecto de ley en el que quedó modificado el Código Electoral y de esta manera eliminadas las instancias Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias -PASO-, a nivel provincial. La sesión se extendió hasta minutos antes de las 16 horas y se debatió en un tenso intercambio entre los diputados de los diferentes frentes políticos.

Al respecto, el vicegobernador de San Juan, Roberto Gattoni, dialogó con Diario La Provincia SJ y aseguró que el debate de la reforma de la Ley Electoral en San Juan estaba sostenido de antemano por las posturas tomadas que ya habían sido expresadas.

"El Gobernador viene ampliando la eliminación la eliminación de las PASO hace más de un año, la primera vez que habló de esto fue en octubre de 2020. Todas las encuestas, la propia participación de la gente, las impresiones que dan en la sociedad era que significaba un fastidio ir a votar a las PASO. Atento a los tiempos y desde nuestras perspectivas teníamos que era un tema que ya había estado instalado, ya estaban las posiciones tomadas", dijo Gattoni a este medio.

Al respecto, agregó: "Ya sabíamos que había un sector de nuestro bloque, encabezado por Juan Carlos Gioja, que se había expresado en contra de eliminar las PASO unos días antes. El Frente con vos también se había expresado en contra nuestra, a nivel nacional están a favor de las PASO",

Sobre el Frente de Todos, reveló que ya entendían que el debate que ponía el foco en "PASO sí, PASO no", estaba dado y hasta las posiciones tomadas. "En realidad, lo que cambió solamente en el Código Electoral en la eliminación de las PASO y su reemplazo por elecciones internas partidarias, y la adecuación de los artículos pertinentes a este cambio. Se han modificado aquellas cuestiones que correspondían por correlato y con la eliminación de las PASO", sostuvo.

"Parte del bloque entendió que esta voluntad y el deseo del Gobernador debía expresarse de manera inmediata y así fue", insistió Gattoni, al sostener que la decisión del proyecto también se funda en el apoyo de la ciudadanía.

Sobre cómo se desarrolló la sesión en la Cámara, explicó: "El diputado Juan Carlos Abarca hizo una moción de que se incorporara el proyecto y se votara sobre tablas y también la diputada Picón propuso que pasara a comisión. Votamos la propuesta de Abarca que obtuvo 23 votos, con lo cual devino en abstracto la moción de la diputada Picón, que no la puse en consideración porque ya no tenía sentido".

"Después, la diputada Picón reclama que a su moción no la había puesto en consideración a lo que adhirió el diputado Leonardo Gioja. Lo puse a consideración a pesar de que ya no correspondía porque ya había sido aprobado en el tratamiento sobre tablas por los 23 votos, que era holgadamente la mayoría simple que son 19 votos, osea que no había manera de dar vuelta eso".

Sobre la acalorada discusión que se desarrolló después, el Vicegobernador la tildó de "sin sentido" ya que no cambiaba lo que la mayoría ya había decidido con anterioridad. "De hecho propuse que hiciéramos todos una votación de nuevo para que no quedaran dudas y no aceptaron, por lo cual, evidentemente que la razón no asistía. Fue una cuestión propia del momento, no fue un momento cómodo y había mucha tensión en el precinto", contó.

"Creo que cualquiera tiene derecho a recurrir a la instancia que considere oportuna, no veo ninguna razón para recurrir a la Justicia pero si alguna diputada o diputado entiende que esto es judicial, los que quieran recurrir a la Justicia tienen toda la libertad de hacerlo", se expresó.

Finalmente, aseguró que la modificación está "fuertemente" apoyada por la gente, ya que las encuentras revelaron que hay un fuerte rechazo a las PASO, en San Juan. "Yo no digo que sean buenas o malas, creo que hoy la sociedad no está acompañando al sistema de las PASO, y a los mejor lo que fue valorado en su momento como muy positivo, hoy la población, después de la pandemia, o porque a la sociedad no terminó de conformarle este sistema de votación, no adhiere mayoritariamente a esto".

Y añadió: "La gente va mucho menos a votar a las PASO que a las elecciones generales, con el agravante de que en las últimas elecciones, los dos frentes mayoritarios, El Frente de Todos y el Frente Con Vos no hicieron PASO, fueron los candidatos sin PASO".

"Eso no quiere decir que se desconozcan las PASO porque hay partidos que sí las tuvo, pero en lo que concierne mayoritariamente a los votantes no ejecutaron las PASO", cerró el Vicegobernador.