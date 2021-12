Fuerte debate en Diputados por el proyecto para sacar las PASO

jueves, 16 de diciembre de 2021 14:18

Este jueves, y fuera de la Orden del Día, ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley para modificar el Código Electoral y de esta forma sacar la instancia de Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, PASO. La diputada Celina Inés Ramella, del bloque Justicialista, fue la encargada de hacer la presentación del proyecto y abrió un fuerte debate entre los legisladores sanjuaninos.

"Haciendo uso de la facultad que nuestra Constitución Nacional en el artículo 5, reserva a cada provincia, no solo dictar para sí su constitución bajo el sistema representativo y republicano sino sobre todo garantizando el goce y ejercicio de sus instituciones, es que por medio de este proyecto de ley proponemos la sanción de un Código Electoral Provincial", comenzó informando Ramella.

Luego la diputada que representa a Capital explicó que se busca "la eliminación de las elecciones PASO para reestablecer un sistema de proclamación de los candidatos por internas partidarias como se hacía con anterioridad, cuando ese momento histórico ameritaba el cambio".

"En nuestra provincia, teniendo en cuenta las realidades psicosociales, las buenas intenciones cuando se crearon las PASO no llegaron a concretarse plenamente. Se desnaturalizó esta concepción inicial y en definitiva no sirvió para derimir las listas internas de los partidos o una misma agrupación política sino que se hizo a través de diferentes partidos y alianzas", fundamentó.

"Nuestro gobernador Sergio Uñac confirmó que no se trata de conveniencia política sino de que es lo que le conviene a la sociedad. Toda la logística electoral afecta el ánimo de los ciudadanos y nos impone una vez más dar respuesta a estas necesidades y obstaculiza la gestión institucional", puntualizó.

Luego tomó la palabra el diputado Juan Carlos Gioja quien fue el primero en rechazarlo: "estoy muy sorprendido. No debe haber antecedentes históricos como el presente con esta decisión que ha tomado usted y la mayoría de los diputados, donde la modificación del Código Electoral se trate mediante la incorporación de un punto del día, cuando no estaba en el orden del día. Esto no tiene antecedentes e institucionalmente es muy grave".

Luego detalló que "en primer lugar el proyecto de ley es una ley decisoria, a partir de lo cual por la Constitución tiene un mecanismo distinto. El primero es que debe ser convocada por una sesión especial, no se debe modificar el Código Electoral modificando el orden del día de la sesión donde se va a tratar el presupuesto, no es prolijo".

"De aprobarse esta norma, el que avisa no traiciona, la vamos a judicializar. Le vamos a pedir a la justicia, si es decisoria o no. El antecedente legal, la 613N que habla de los plazos por lo que se puede modificar el Código Electoral claramente dice que es una ley decisoria".

Al escuchar este argumento, el presidente de la Cámara, Roberto Gattoni intervino: "usted ha dicho que es decisoria, ¿me podría precisar en qué artículo dice que es decisoria la ley?". "La ley 613 dice que la ley es decisoria, el Código Electoral no lo dice, por lo cual no tiene carácter decisoria".

Frente a esta aclaración, Juan Carlos Gioja intervino nuevamente y señaló: "no corresponde que usted de argumentos, usted es el presidente. Usted está dando argumentos... usted no tiene que dar argumentos, el presidente conduce".

La diputada Ramella tomó la palabra: "en ningún lado dice que sea decisoria la ley y por eso lo hemos planteado así y claramente en el artículo 156 de a Constitución Provincial dice cuáles son las leyes decisorias en su artículo primero".

Por su parte, el diputado Leonardo Gioja expresó: "Me parece que vulneramos una serie de costumbres que ha tenido esta Cámara o ha mantenido esta Cámara durante los últimos tiempos". Luego agregó: "sería bueno que estemos tratando, así como tenemos premuras para tratar un nuevo sistema electoral, podríamos tratar los temas de la gestión y que a la gente le interesa. Deberíamos tratar temas de empleo, temas hídricos, crear un marco para economía social, agricultura urbana. Todos son temas de relevancia para los sanjuaninos".

Además subrayó: "En el bloque se deben tratar los temas. Que de golpe, minutos antes de iniciar nos encontremos con un bodoque de no se cuántas hojas, en el cual ni siquiera se señala qué artículos, números. Sólo el tema. Pero ni siquiera se qué artículos se modifican, o si se modificó alguna otra cosa, no tengo idea de qué estamos tratando. No es ni serio ni responsable por ninguno de nosotros. Salvo los 4 diputados que firman el proyecto pero ninguno más".

"Esto es una democracia de partidos y hasta ahora no hubo ninguna convocatoria a institución partidaria para saber cuál es la posición del Partido Justicialista en este tema", lanzó.

Por su parte, la diputada Graciela Seva definió cómo "lamentable" la situación y reconoció que no pensaba terminar el año legislativo en esta situación "de tensión". Luego agregó: "se ha generado esto desconociendo inclusive la comunicación entre todos los que nos sentamos en esta banca. Ayer tuvimos reunión de bloque, estamos todos comunicados y de repente nos sorprende porque pertenezco al bloque oficialista. Una ley electoral, no es en beneficio de los partidos políticos sino acá estamos hablando de los derechos políticos de los ciudadanos. No podemos tratarlo en un un paquete cerrado".

En otro momento de su alocución se dirigió a la diputada Ramella quien presentó el proyecto y dijo que le generaba vergüenza. "Es un atropello a todos los diputados que estamos sentados acá, sea el resultado que sea el de la elección. A lo mejor podríamos haber tenido media hora antes para probar este paquete que es una falta de respeto porque ni siquiera tiene una carátula, estoy hablando de la forma y no me imagino el fondo. Quiero saber qué diputado pudo leer y cuáles son las modificaciones que le hacen al Código, ¿hay consenso de todas las fuerzas políticas que estamos sentadas acá? la verdad una vergüenza.. es una vergüenza diputada Ramella lo que ha hecho. No ha explicado cuál es o qué modifica el código electoral".

Al escuchar estas palabras, la diputada María Fernanda Paredes, del bloque Justicialista pidió respeto y que no se la menosprecie por ser mujer: "Quiero ser honesta con mi opinión personal y se puede estar o no de acuerdo, no necesito que nadie apoye mi posición, sólo la quiero blanquear. No veo la sorpresa porque el gobernador presidente del Partido Justicialista, y quien habla pertenece a este bloque mayoritario, ha dicho desde el 2020 que ve un inconveniente con las PASO. Quienes trabajamos en política y nos hacemos cargo del proceso electoral, tenemos oídos y escuchamos que la gente no entiende para qué son las paso y no les interesa derimir los candidatos".

Luego agregó: "cada vez que las diputadas de este bloque acompañan un decisión, siempre somos descalificadas, en que somos menos abogadas o a quien le sorprende que seamos mujeres y acompañemos. A mi no me ha obligado nadie a hacer esto. Yo lo hago convencida, puedo estar equivocada pero escucho a la gente, no creo que a la gente le interese lo que pasa con las PASO o lo que haga la dirigencia política de cada partido para saber qué partido conviene más".

Por último señaló: "siempre se nos menosprecia como si fuéramos niñitas que nos maneja y me duele mucho... me puedo equivocar, es mi primer mandato como Legislatura y me sorprende de algunos legisladores que han sido nacionales... lo que pasa hoy es tragarse el veneno que alguna vez lo hicieron".