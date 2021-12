Qué opinaban sobre las PASO dirigentes nacionales de JXC cuando eran gobierno

lunes, 13 de diciembre de 2021 16:29

El sistema electoral de Primarias Abierta Simultaneas y Obligatorias -PASO – quedó en el centro del debate tras el anuncio del gobernador Sergio Uñac de proponer una revisión del sistema electoral y la posición que adoptaron los partidos políticos que integran Juntos por el Cambio en San Juan de rechazar la iniciativa. Hasta el momento no ingresó ningún proyecto que modifique el sistema electoral en la provincia.

Las PASO son un sistema electoral que genera polémica principalmente por los recursos económicos que se utilizan.

Néstor Grindetti – Intendente de Lanús -

“Siempre sostuve que debería revisarse la ley que obliga a todos los argentinos a votar en una elección interna como las PASO, es un incordio para la gente, deberían poder votar todos aquellos que estén interesados o formen parte de un espacio político" opinó el intendente de Lanús, Néstor Grindetti.

Marcos Peña – Jefe de gabinete durante el gobierno de Mauricio Macri –

"Claramente estamos viendo que este experimento único en el planeta que la Argentina se ha impuesto tiene enormes problemas y extiende mucho más la discusión electoral", fundamentó Marcos Peña. "Derogarlas ahora no se puede, porque no hay tiempo. Pero sí vamos a discutir su rol durante la campaña para derogarlas para las próximas elecciones. Claramente no tienen sentido y el gasto es altísimo. Cuestan 2600 millones de pesos", dijo a LA NACION un funcionario cercano a Peña. – lanacion.com 29/06/2017

Mauricio Macri – Presidente de la Nación al momento de emitir su opinión -

"Es una falta de respeto destinar semejante dinero cuando falta seguir construyendo cloacas, agua potable para todo el mundo y rutas", argumentó el mandatario en declaraciones a radio Cadena 3. "Vamos a proponer derogarlas a fin de año", anticipó el presidente. Luego, agregó: "Queremos un mundo mejor y por eso apostamos a un cambio. Tenemos que estar convencidos de que hemos tomado el camino correcto de volver al mundo, de decir la verdad, de dialogar y de tener un gobierno transparente que, apuesta al desarrollo del empleo, de la libertad y de la gente". – tn.com.ar 04/07/2017

Jorge Macri, intendente de Vicente López

"Yo estoy en contra de las PASO, lo sostengo desde hace tiempo. Cuando lo planteamos el año pasado, inclusive sectores radicales nos dijeron que no correspondía. Y ahora aparece esta propuesta que es impracticable y que no es seria con las listas ya presentadas", afirmó Jorge en diálogo con Clarín. De todos modos, el intendente ratificó que de cara al futuro sería bueno "dejar sin efecto las PASO, no sólo suspenderlas". – Clarín 25/06/2019

Alfredo Cornejo – Presidente de la UCR

El gobernador de Mendoza y titular de la UCR, Alfredo Cornejo, dio el puntapié inicial, cuando a través de un tuit juzgó necesario "revisar la utilidad de las PASO en estas elecciones" y calificó de "sensato suspenderlas en los cargos y provincias donde no hay competencia interna". Casi al mismo tiempo, diputados y senadores del radicalismo mendocino (Luis Petri, por la Cámara baja; Pamela Averastay y Julio Cobos, por el Senado) aceleraron los últimos detalles de sendos proyectos de ley que buscan suspender las elecciones, cuando falta poco más de un mes para su realización y sin contar con mayoría en ninguna de las dos cámaras. ---lanacion.com – 24/06/2019.

María Servini de Cubría, jueza Federal. Poder Judicial

"Yo también estoy de acuerdo en suspender las PASO. Es muchísimo dinero el que se gasta; es muchísimo trabajo. Es conveniente suspenderlas, porque en el fondo ¿cuantas internas va a haber?", dijo María Servini de Cubría, jueza Federal con competencia electoral en la Ciudad de Buenos Aires al término de una reunión que mantuvo en la Casa Rosada el miércoles de la semana pasada. Ambito Financiero. -07/06 2019-