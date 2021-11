Patricia Bullrich en San Juan: "vemos un ánimo elevado que busca un cambio en la provincia"

lunes, 8 de noviembre de 2021 20:13

Patricia Bullrich llegó a San Juan, en la recta final de la campaña por las elecciones generales legislativas del próximo domingo y resaltó que "Juntos por el Cambio" se ha fortalecido en la provincia. Estuvo secundada por el diputado nacional Marcelo Orrego y los candidatos Susana Laciar y Enzo Cornejo.

"En San Juan estamos con un ánimo muy elevado para el cambio y estamos convencidos que tendremos la posibilidad que tanto Susana como Enzo sean los nuevos representantes junto a Marcelo, de nuestro bloque en la Cámara de Diputados. Cada diputado para nosotros es muy importante; queremos ser la primera minoría en la Cámara. Vine a colaborar con nuestros candidatos", marcó Patricia en conferencia de prensa.

"Somos un proyecto de país que soñamos con Argentina como un país de progreso, de la clase media, con educación, cultura del trabajo. Creemos en la economía privada, en su desarrollo y que hay que reemplazar planes por empleo. Creemos que los jóvenes deben tener destino acá y nuestra diferencia es con la mirada de país más que dantista: estancamiento social de planes sociales y cargos en el Estado. Nuestra idea de progreso es distinta de la del kirchnerismo, que a nivel internacional apoya dictaduras como la de Somoza o tiene una estrategia de cierre de la economía argentina como sucedió con las carnes, con la exportación de maíz. Un productor sanjuanino nos hablaba que para exportar pasó de pagar 6000 a 19.000 dólares. El que quiere producir y trabajar tiene trabas por el doble dólar, por los problemas que existen, por la inflación y cada vez se hace más difícil. Hay gente que se queda sin trabajar todos los días; que se le ponen trabas en la economía. Nosotros creemos en la fluidez; en una sociedad dinámica", explicó.

Destacó que mantiene un diálogo fluido con los sanjuaninos Marcelo Orrego y Enzo Cornejo así como Susana Laciar y todos los candidatos. "Me van transmitiendo el ánimo de San Juan. Hoy pude estar en un Centro de Jubilados, visité Rawson y Pocito y una siente que hay un ánimo de cambio, de dignidad en la gente. Tengo una intuición, como la tuve en las PASO. Hicimos una elección extraordinaria en 16 provincias y en San Juan, quedamos muy cerquita. Y creo que en el 2023 vamos a ser gobierno nacional y en San Juan, también vamos a gobernar", sentenció.

Y agregó que "vamos paso a paso. No es momento para hablar de imágenes, no es momento para hablar de fórmulas sino lo que hoy queremos lograr: 5 senadores y la primera minoría en la Cámara de Diputados para defender la educación tras la pandemia, aliviar la carga impositiva, entre otros".

También hubo espacio para referirse a la salud de Cristina Fernández de Kirchner: "estuvimos pendientes de la salud de la vicepresidenta; le deseamos lo mejor y que se reponga. Estamos contentos que le hayan dado el alta. Lo otro es que antes tuvo una conducta política con Once y Cromagnon. Veremos que pasa el domingo y eso no tiene nada que ver con una cuestión de salud"

Bullrich también habló sobre el cuestionamiento a Enzo Cornejo por su labor legislativa provincial y presuntos plagios de proyectos. "Me parece una barbaridad lo que le han dicho porque es no entender la dinámica de trabajo que ha construido el PRO y que se usa en muchos países. Es una dinámica colaborativa; nosotros tenemos dos instrumentos que hacen que todos los que son diputados nacionales y provinciales tengan acceso con clave personal a una base de datos: QL, de intercambio de proyectos de legisladores provinciales, y Fundación Pensar. Se trabajó en proyectos adecuados a una región y de otros países, como España, se trabaja en común y hemos tomado buenas prácticas de ellos. Entonces, si Enzo presenta un proyecto por San Juan y le sirve a Santa Cruz, lo pueden tomar. Me dolió mucho la tapa de plagio; no se entiende el trabajo colaborativo".