La militancia de Capital se encontró con Uñac, sus candidatos y Baistrocchi

domingo, 7 de noviembre de 2021 13:22

Este sábado se vivió una jornada muy emocionante para la militancia capitalina. Desde los 4 distritos se movilizaron hombres, mujeres y juventudes de las Juntas PJ y de los partidos que conforman el Frente de Todos, junto a sindicatos y organizaciones sociales. La cita fue en el camping Parque Norte de Luz y Fuerza.

El primero en tomar la palabra fue el presidente de la Junta Concepción y anfitrión del evento realizado en ese distrito. “Este es un barco que sacamos a flote y tiene nombre, se llama Proyecto San Juan y está conducido por Sergio Uñac, compañero gobernador. Muchas gracias por cuidarnos, por ese programa de vacunación que me permite disfrutar de mis padres, mis hijos y mis compañeros presentes. Gracias por el crecimiento constante, no se descuidó ninguno” dijo Marcelo Caruso.

Lo siguió en las palabras Bety Muñoz de la Junta Desamparados. “Si nos ponemos a pensar qué municipio, provincia y país queremos; pensamos en quienes nos representan hoy llevando una tarea de lujo. Tenemos muchas obras y no tenemos que contárselo a nadie porque todos andamos por las rutas, vemos las casas que se construyen. Les pedimos que nos sigan acompañando”.

La titular de la Junta Trinidad Iris Romera elogió la labor de los candidatos. “Agradecerles a los candidatos que lo han dado todo, titulares y suplentes. La política es la herramienta que tienen los pueblos para construir. La hemos abrazado hace muchos años. Redoblemos el esfuerzo, tenemos mucho para ganar: obras, desarrollo, inclusión”. Por su parte el presidente de la Junta Centro, Roberto Correa Esbry, señaló que “los candidatos se han caminado la provincia. Los compañeros tenemos que salir a defender lo hecho”.

Luego fue el momento de escuchar a los candidatos. Walberto Allende enfatizó la importancia de que San Juan sea sede de un clásico del fútbol mundial. “Pensemos el respaldo que implica para el gobernador el tener en la provincia el partido Argentina -Brasil. San Juan ha producido una revolución deportiva, paz social, es un gran reconocimiento a las muchas cosas que ha producido San Juan”.

Fabiola Aubone se mostró emocionada. “Me ha llenado de orgullo y alegría verlos caminando por cada rincón de Capital para que ningún capitalino quede sin conocer el mensaje de este gobernador que busca que la provincia siga creciendo, que saben ustedes con claridad que este departamento crece de la mano de Emilio Baistrocchi porque hay un gobernador que escucha y trabaja con Nación todo el tiempo para generar recursos y que Capital siga creciendo. Nos dieron a las mujeres un lugar desde la igualdad, la capacidad, sin mezquindades. ¡A seguir trabajando!”.

Luis Rueda cerró con un discurso en el que incentivó a redoblar esfuerzos en esta recta final. “Vamos a salir a reforzar el pedido de confianza y seguir soñando la provincia que merecemos. A no aflojar”.

El vicegobernador Roberto Gattoni habló de los dos modelos de país que se ponen en juego y las diferencias entre ellos y entre los partidos y movimientos del Frente de Todos. “Las diferencias entre nosotros son matices en comparación con las diferencias que tenemos con Juntos por el Cambio. Tenemos que frenar la ola amarilla y llenar de votos celestes y blancos las urnas. Son los colores de la patria”

A continuación el intendente Emilio Baistrocchi tomó la palabra. “Capital no para, no paramos de gestionar ni de militar. Cuántos barrio, villas, vecinos hemos visitado junto a ustedes. Les hablamos con la verdad, con la realidad y lo que hemos hecho. No vamos con promesas ni cuento. No da igual cualquier político. Ellos (por Juntos por el Cambio) cuando les tocó gobernar lo hicieron desde el desconocimiento, desde una falta de sensibilidad terrible. Hoy nos quieren decir cómo conducir el país. Yo no me subo a esa ambulancia, yo me quedo acá, en este proyecto San Juan”.

El gobernador cerró la tarde con un encendido discurso. “Hemos puesto todo desde lo institucional y político, hemos hecho los deberes. Ahora, a través de ustedes, necesitamos decirles a los sanjuaninos que necesitamos más votos para poner a San Juan en el centro de las decisiones políticas. Hemos ganado reconociendo el esfuerzo de los sanjuaninos y el trabajo hecho. No nos dejemos robar la esperanza. Nos vienen a decir qué hacer mientras no lo hacen ellos en sus provincias: ni obras, ni diversificación productiva. La pandemia nos enseñó que nadie se salva solo ni con recetas mágicas de otros lugares: nos salvamos entre los sanjuaninos, entre todos”.

Fuente: Prensa Frente de Todos