Red Tulum: Uñac estimó que en 10 días más implementarán el nuevo sistema de transporte público

miércoles, 17 de noviembre de 2021 10:55

El sistema de transporte "Red Tulum" entraría en cuenta regresiva para entrar en vigencia en San Juan, de acuerdo a lo que estimó este miércoles el gobernador Sergio Uñac.

En declaraciones a la prensa en Albardón, el mandatario provincial expresó que "yo creo que en 10 días más la Red Tulum será el nuevo sistema de transporte de San Juan. Fue una buena experiencia lo que sucedió ayer con las líneas que funcionaron hacia el Estadio del Bicentenario y tenemos todo ajustado para la puesta en funcionamiento

Además señaló que aún no resolvió quien será el reemplazante de la ministra de Gobierno, Fabiola Aubone, quien fue elegida diputada nacional por San Juan. "No, aún no lo defino. No la vamos a despedir antes de tiempo", señaló en tono de broma.