Uñac: "el juego de la política hay que desdramatizarlo, la sociedad se expresó, hay cosas a ajustar"

domingo, 14 de noviembre de 2021 22:00

En la noche de este domingo se conoció el resultado de las elecciones legislativas generales que se desarrollaron en todo el país. En San Juan, el Frente de Todos obtuvo 43,72% mientras que Juntos por el Cambio llegó al 41,9%. En tercer lugar quedó Consenso Ischigualasto con el 8,62% de los votos seguido por el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad que llegó al 5,75%.

Tras este escenario, el gobernador Sergio Uñac y presidente del partido Justicialista en la provincia destacó que la sociedad se expresó a través del voto y que gracias a eso, el frente que él representa metió 2 legisladores en el Congreso: Walberto Allende y Fabiola Aubone. En tercer lugar quedó Susana Laciar por Juntos por el Cambio.

"Desde lo administrativo desde mañana, seguiremos trabajando juntos. San Juan encontró un camino que se ha puesto a disposición de las familias. Me comuniqué con todos los frentes de oposición y me comprometí a juntarnos", señaló Uñac en rueda de prensa.

El gobernador destacó que desde FdT se presentó una serie de propuestas "pero el diálogo fue un denominador común porque la idea es dialogar con todos los sectores". "Estamos muy agradecidos desde San Juan. Éste es el sexto año de mandato como gobernador y quiero que quede como premisa o título que este gobernador y el equipo de trabajo, le agradece mucho a los sanjuaninos por la confianza demostrada y redoblo los esfuerzos para seguir construyendo la provincia de San Juan", destacó.

Las elecciones generales tuvo una convocatoria a las urnas de alrededor del 73% mientras que en las PASO fue del 67%, lo que significó una importante diferencia entre una fecha y otra. En función de esto, Uñac expresó "el reconocimiento a los que decidieron sumarse a esto" y aclaró que "es un porcentaje que en general es uniforme, porque se eligen diputados nacionales dentro de San Juan. Va en línea de lo que pasó en el país. Creció porque el viento zonda en las primarias fue determinante para esa baja de la participación y estamos dentro de la media nacional".

Por otro lado, destacó que San Juan quedó "dentro de un grupo de provincias" ganadoras que pasó de 6 a 9 en el territorio nacional bajo el color del Frente de Todos, de igual manera la oposición fue más a nivel país. "Estamos muy agradecidos por esta muestra de confianza al gobierno de San Juan. El posicionamiento sería aventurarme a hablar sobre esto. Quería mostrar un triunfo en San Juan del frente de todos porque me abre puertas de seguir conduciendo la provincia", señaló.

En este escenario, Uñac destacó que tuvo contacto con el ministro del interior, Wado de Pedro, y otros gobernadores, y destacó que la relación seguirá siendo "tan respetuosa como fue hasta la fecha". Luego aclaró: "obvio que si hay una convocatoria y la agenda me lo permite voy a estar".

Por otro lado, señaló que la diferencia que hay entre el frente oficialista y la oposición es un "plano que queda terminado hoy y mañana hablamos de las coincidencias".

Además se refirió al escenario que se abre a nivel nacional donde la oposición tiene más lugar en el Congreso y lo que pueda llegar a ocurrir con el Ejecutivo Nacional. "Este juego de la política hay que desdramatizarlo, la sociedad se expresó, hay cosas que se deberán ajustar. Yo debo seguir buscando la excelencia a nivel provincial y a nivel nacional será una nueva lógica de contacto entre oficialismo y oposición. Si esto fuese un problema, yo lo convertiría a una oportunidad para convocar a una mesa de diálogo", señaló.

Por último indicó que "las claves" de su triunfo en este escenario "pueden estar contenidas en pocas palabras. El primero es el diálogo que hemos valorado aún con diferencias. Nos hemos expresado pero fundamentalmente hemos escuchado. El segundo es el respeto de los frentes. He tenido comunicación con todos los candidatos, quienes fueron y quienes no electo en la elección de hoy. Es el respeto a los demás, a la sociedad. El respeto debe ser denominador común. El tercero es el trabajo para el éxito. Los sanjuaninos pueden coincidir o no pero no pueden descartar que todos los días ando buscando oportunidades para San Juan".

Finalmente dijo que "los ejes van a seguir siendo los mismos". "Hemos aprendido a planificar y eso es lo diametralmente opuesto a lo inventar todas las mañanas. Sabemos que la matriz económica de San Juan está diversificada y necesitamos que eso siga siendo una realidad".