Martín Lousteau en San Juan: "nos preocupa las reacciones del Gobierno"

lunes, 1 de noviembre de 2021 11:02

"Nos preocupa las reacciones del Gobierno". Con esas palabras, Martín Lousteau apuntó contra el gobierno nacional en su visita a San Juan en el marco del apoyo a los candidatos de Juntos por el Cambio.

El economista y senador radical llegó a San Juan este lunes en la mañana y mantuvo un encuentro con la militancia de Juntos por el Cambio. En la provincia fue recibido por el diputado nacional Marcelo Orrego y los candidatos Susana Laciar, Enzo Cornejo y Alejandra Leonardo con quienes encabezó una conferencia de prensa.

"Argentina es un país castigado, que hace mucho no crece desde el punto de vista estructural. El año pasado tenía el mismo PBI que el año 1974. Es un país golpeado por la cuarentena del modo como el gobierno la trabajó. Tiene mucha fragilidad y eso requiere mucho temple para mirar cómo se construye a futuro", comenzó expresando el legislador por CABA en rueda de prensa.

Lousteau señaló que "la gente esto lo siente a una escala tal que lo manifestó en las elecciones PASO" y a él le tocó recepcionar esas opiniones en cada una de las 13 provincias que le tocó transitar. "Me parece que hay un cambio de estado de ánimo en las PASO", aseguró subrayando que "la capacidad de construir otro futuro está en Juntos por el Cambio. Si mejoramos la elección PASO vamos a tener la primera minoría en Diputados".

El legislador recordó que en la última sesión en el Congreso, Marcelo Orrego propuso que se considere la emergencia hídrica en las provincias golpeadas por la sequía pero que los legisladores oficialistas expresaron su rechazo. "El proyecto de emergencia no se puede discutir porque el oficialismo nacional no quiere. Y en la cámara de senadores no se discute ningún otro proyecto que no quiera Cristina Fernández", apuntó.

"La manera de cambiar las cosas es fortalecer Juntos por el Cambio para fortalecer el sistema político", agregó. Para conseguir esto, el frente se está reuniendo con comerciantes y miembros de la sociedad civil "para entender un poco más la relación local y la correlación con lo nacional".

Por otro lado, Lousteau mostró la tapa de un diario nacional del 1 de diciembre de 2005 cuyos títulos de aquel entonces decían: "Vigilarán los precios y no habrá apuro con el FMI" y "Kirchner lanzó una liga de seguimiento de precios apoyados en los intendentes bonaerenses y le pidió a la ministra designada que se tome tiempo para negociar un acuerdo con el Fondo".

Aquellos títulos no distan de los que hoy están presentes en las portadas de los diarios de tiradas nacionales y locales, pese a que pasaron 16 años. Sobre esto, el legislador aclaró que en el 2005 la inflación era del 12% y actualmente es del 53%.

Al respecto destacó que cuando el pueblo le puso un freno en las urnas a la política que venía implementando el Gobierno Nacional, la reacción de éste sorprendió: "¿Cómo reaccionó el gobierno después de que la ciudadanía le dijo el 12 que estaban en mal rumbo? reaccionó mal con disputas internas, radicalización y exhibiendo las diferencias. Eso generó mucha intranquilidad en los mercados. Me parece importante el impacto en la gente".

"Lo que vemos es que la gente se angustió mucho más. Lo que nos preocupa son estas reacciones del Gobierno Nacional", destacó subrayando que se necesita es "un equilibrio" político.

"Este es un Gobierno que no sabe qué piensa, es un gobierno que discute entre sí. Es un gobierno que tiene una candidata por la provincia de Buenos Aires, Tolosa Paz, que dijo que hubo un golpe blando. ¿Qué es una vicepresidenta que llama a que renuncien todos los ministros?", acotó subrayando que el momento para convocar a un diálogo es cuando la ciudadanía elija las fuerzas.

"La ciudadanía claramente dijo 'así no va'. También dijo al Gobierno 'así no va', éste no es el camino. El gobierno eligió como slogan 'ésta es la vida que queremos' pero la ciudadanía le dijo 'ésta no es la vida que queremos', 'la que nos quieren imponer, no es la vida que queremos'. Entonces ahora salió con un nuevo slogan que es 'sí'", resaltó Lousteau quien destacó que el gobierno "no tiene una idea del país que quiere".