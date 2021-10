Crearán una Reserva Natural de la Defensa y un Parque Provincial en “Estancia Los Manantiales”

lunes, 4 de octubre de 2021 19:43

El ministro de Defensa, Jorge Taiana, firmó esta tarde con el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, un convenio mediante el cual acordaron generar un mosaico de conservación que garantice la protección de la totalidad del predio “Estancia Los Manantiales”, perteneciente al Ministerio de Defensa, asignado en uso y administración al Ejército Argentino (asiento del Regimiento de Infantería de Montaña 22), que se emplaza en esa provincia con una superficie de 382.992 hectáreas.

En esta instancia, Defensa asignará 121.400 hectáreas a la creación Reserva Natural de la Defensa (RND), incorporación que permitirá garantizar la unidad entre la Reserva Natural de la Defensa “Uspallata” (Mendoza) y la Reserva Natural de la Defensa “Estancia Los Manantiales” (San Juan), con el fin de conservar el patrimonio natural y cultural que existe en predios de las Fuerzas Armadas argentinas.

Además, a través de este acuerdo, la provincia de San Juan se compromete a crear (en los términos del artículo 7º y 8º de la Ley provincial Nº 6911, del 10 de diciembre de 1998) un Parque Natural Provincial en la superficie restante del predio, no implicando un cambio titularidad de la propiedad del Estado Nacional y sin afectar su dependencia institucional ni su función específica.

En ese marco, el ministro de Defensa aseguró: “La firma de este convenio es un ejemplo de cómo se puede avanzar en acuerdos entre la Nación y las Provincias, para que estas tengan mayor cercanía con sus territorios”, dijo y agregó: “Es importante que podamos preservar las zonas del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, que son fundamentales para el adiestramiento del personal y al mismo tiempo colaborar con la conservación del Ambiente”.

Por su parte, el Gobernador de San Juan Sergio Uñac señaló: “Hoy es un día histórico, estamos dando un paso fundamental para el desarrollo económico de una zona productiva y turística de nuestra provincia como es la “Estancia Manantiales”, con más de 262 mil hectáreas. Esto se traduce en empleo y en crecimiento del departamento, la provincia y la región”.

En el mismo sentido se expresó la Secretaria de Investigación, Política Industrial y producción para la Defensa, Daniela Castro, quien sostuvo que este acuerdo es “fructífero porque garantiza la protección de los recursos naturales, los cuales revisten el carácter de estratégicos en el marco de la Directiva de Política de Defensa Nacional, decretada por el Presidente de la Nación. Este mosaico donde convivirán la Reserva Natural de la Defensa y el Parque Natural Provincial permitirá desarrollar actividades que son fundamentales para San Juan”.

El Parque Natural Provincial comprenderá dentro de su espacio el camino de acceso a la Mina El Pachón, las áreas de agricultura sobre el río Blanco, las zonas utilizadas por los pobladores para veranadas, el Club Andino Mercedario, el Club de Ski San Juan y el Refugio de montaña de la Escuela Industrial Boero. En cumplimiento de este fin, la provincia de San Juan, se compromete a efectuar en el inmueble las obras de infraestructura tales como la construcción de caminos, puentes, edificios, y proveer los servicios que faciliten el crecimiento y desarrollo de la zona, previa aprobación de la Dirección de Inmuebles, Reservas e Infraestructura del Ministerio de Defensa.

El Ministerio de Defensa de la Nación y la Administración de Parques Nacional el 14 de mayo de 2007 suscribieron un Convenio Marco de Cooperación con el objetivo de desarrollar de forma conjunta políticas activas en materia de conservación de la biodiversidad. Iniciativa que permitió determinar y relevar predios de dominio del Estado Nacional, en uso y administración del Ministerio de Defensa o de las Fuerzas Armadas, efectuar relevamientos técnicos in situ que confirmen sus valores y, de ser pertinente, propiciar su declaración como Reservas Naturales.

De esta manera se comenzaron a manejar desde una óptica conservacionista predios militares de relevante patrimonio natural y cultural sin afectar su dependencia institucional ni su función específica, como podría ser el entrenamiento, maniobras o campos de instrucción. Muchos de los predios presentan un alto grado de conservación de sus características naturales. La presencia y uso militares han permitido que estos sitios mantuvieran su flora y fauna original.

Hasta el momento, se establecieron CATORCE (14) Reservas Naturales de la Defensa, un modelo de conservación innovador en América Latina. Estas áreas poseen un gran valor desde el punto de vista de la conservación por resguardar ambientes y especies que no estaban incluidas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Listado de Reservas Naturales de la Defensa (RND)

1.- RND “Punta Buenos Aires”, Provincia de CHUBUT, (7.000 Has.)

2.- RND “Puerto Península”, Provincia de MISIONES, (8.800 Has.)

3.- RND “Campo Mar Chiquita – Dragones de Malvinas”, Provincia de BUENOS AIRES, (1.700 Has.)

4.- RND “La Calera”, Provincia de CÓRDOBA, (13.628 Has.)

5.- RND “Campo Garabato –Alférez Arillo”, Provincia de SANTA FE, (2.700 Has.)

6.- RND “Isla El Tala”, Provincia de SANTA FE, (2.000 Has.)

7.- RND “Baterías – Charles Darwin”, Provincia de BUENOS AIRES, (1.000 Has.)

8.- RND “Quebrada del Portugués-Estancia El Mollar”, Provincia de TUCUMÁN; (12.674 Has.)

9.- RND “Ascochinga”, Provincia de CÓRDOBA, (3.389 Has.)

10.- RND “Uspallata”, Provincia de MENDOZA, (215.375Has.)

11.- RND “Isla Martín Fierro”, Provincia de ENTRE RÍOS, (211 Has.)

12.- RND “Faro Querandí”, Provincia de BUENOS AIRES, (40 Has.)

13.- RND “Faro Punta Delgada”, Provincia de CHUBUT, (550 Has.)

14.- RND “Manantiales”, Provincia de SAN JUAN (382.992 Has.)