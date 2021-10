En Rawson, mujeres emprendedoras manifestaron su apoyo al Frente de Todos

sábado, 23 de octubre de 2021 00:00

Walberto Allende, Marita Benavente y Marcelo Trujillo, candidatos del Frente de Todos, se reunieron con más de 200 mujeres emprendedoras en el camping del Sindicato de Empleados de Comercio, en Rawson. Allí, las mujeres reafirmaron su apoyo a la lista que busca llevar al Congreso Nacional a los tres candidatos del Frente de lidera Sergio Uñac.

En el predio de la calle Gral. Acha y Agustín Gómez, fueron recibidos por la secretaria general del sindicato, Mirna Moral, y una gran exposición de las producciones de las emprendedoras. “Lo conozco a Walberto desde hace muchos años y es una gran persona. Creo que siempre debemos valorar primero a la persona porque eso lo llevamos a cualquier lugar que ocupemos, los valores que tenemos como personas nos acompañan siempre”, dijo Moral.

Luego, Allende tomó el micrófono para decir que después de saludar y conversar con muchas de las mujeres presentes, “me toca destacar ahora que el voto del 14 de noviembre es importante. Es fundamental para nosotros porque es un voto distinto al del 12 de septiembre. Hay que analizar y valorar lo que hemos logrado hacer en esta provincia, todos en conjunto. Tenemos esta provincia con los mejores índices de recuperación de empleo del país, tenemos una provincia ordenada, y eso es mérito de cada uno de nosotros, no es mérito exclusivo del gobierno”.

Agregó el diputado nacional que una cuota del éxito corresponde a cada sanjuanina y sanjuanino. “Cada uno de nosotros luchó para tener lo que tenemos. Seguro hay cosas que están faltando, pero este es el camino que nos permite ver el futuro con otras perspectivas”. También destacó las políticas para emprendedores aplicadas desde el primer día de la gestión de Uñac, plasmadas por ejemplo en el programa de desarrollo local y economía social, y en financiamiento para emprendedores.

Recordó que este sindicato abrió sus puertas hace varios años para cobijar a los niños de las colonias de verano, “niños que no pueden pagar una colonia privada y que necesitan contención. Gracias por eso”, dijo Allende. “Gracias por este recibimiento, las invitamos a que nos sigan acompañando. Muchas de las que están acá no fueron a votar por distintas circunstancias, pero ahora hay que ir, no permitan que otros elijan por nosotros, tenemos que expresarnos en las urnas. San Juan vale la pena pero lo tenemos que seguir construyendo entre todos”, cerró Allende.

La candidata Benavente valoró la tarea de las mujeres durante la pandemia, sosteniendo a las familias, desde el corazón y muchas veces desde lo material, llevando el pan a la casa. Mientras que el candidato Trujillo aseguró que lo que las emprendedoras crean y producen permiten ilusionarse con más trabajo y con más futuro. “Me alegra ver tantas mujeres luchadoras que saben salir adelante.”, dijo Trujillo.